Marco Prießner gehört zum Regionalliga-Kader des SV Atlas Delmenhorst, half jedoch beim Bezirksliga-Team aus. Er bereitete drei Treffer vor und hatte so großen Anteil am 5:2-Sieg gegen den VfL Stenum mit Silas-Bent Dohrmann. (INGO MÖLLERS)

Die Reserve des SV Atlas Delmenhorst hat auch ihr zweites Fußball-Bezirksligaspiel gewonnen. Dieses Mal setzte sich das Team mit 5:2 (2:0) gegen den VfL Stenum durch. Maßgeblichen Anteil daran hatten fünf Spieler aus dem Regionalliga-Kader. „Die Spieler, die von oben kommen, müssen den Unterschied machen und das haben sie auch getan. Dafür müssen sie wollen und das haben sie gezeigt“, sagte Atlas-Coach Ralf Eilenberger. Marco Prießner bereitete drei, Devin Isik einen Treffer vor. Wieder mal als Goalgetter zeigte sich der alterslose Dominik Entelmann, der dreimal netzte.

Die Stenumer zeigten derweil keine schlechte Leistung, hatten letztlich jedoch einfach weniger Qualität auf dem Rasen. „Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. 5:2 hört sich höher an, als es eigentlich war. Die Tore fallen sehr unglücklich. Atlas hat aus sechs Chancen fünf, wir aus sieben Chancen zwei Tore gemacht. Das ist dann der Unterschied“, bilanzierte Co-Trainer Rouven Heidemann, der Thomas Baake vertrat, der auf Hochzeitsreise weilt.

Die Blau-Gelben begannen im heimischen Stadion an der Düsternortstraße druckvoll. Bereits nach drei Minuten hatte Entelmann die Führung auf dem Fuß. Sein Schuss wurde abgefälscht und gerade noch von Keeper Thorben Riechers mit einer starken Parade zur Ecke pariert. Wenig später ließ er jedoch einen deutlich harmloseren Flachschuss von Entelmann, nach Vorlage von Isik, unter sich zum 0:1 aus Stenumer Sicht durchrutschen (8.). „Das ist natürlich ein klarer Torwartfehler“, sagte Heidemann.

Die Stenumer hatten in der Folge viel Ballbesitz, richtig gefährlich wurden sie jedoch erst mal nicht. Maximilian Klatte schoss aus der Distanz drüber (18.), auf der Gegenseite scheiterte Prießner an Riechers (20.). Die beste VfL-Gelegenheit hatte erneut Klatte im Anschluss an eine Ecke, doch er zielte am langen Eck vorbei (29.). Atlas konterte und das erfolgreich: Prießner setzte sich an der rechten Strafraumecke locker mit einer Körpertäuschung durch, zog das Leder scharf vor den Kasten, sodass Lennart Siebrecht am langen Pfosten nur noch einschieben musste – 2:0 (37.).

Im zweiten Durchgang war gerade mal eine Minute gespielt, da landete das Leder bei Entelmann im Strafraum. Der Stürmer ließ sich nicht lange bitten und vollendete zum 3:0 (46.). Stenum gab sich nicht auf, zeigte durchaus gute Kombinationen und belohnte sich auch: Eine Flanke von Felix Oetjen nickte Daniel Götz aus kurzer Distanz ungedeckt zum 1:3 ein (56.). Nur eine Minute später hätte der VfL den Anschlusstreffer markieren müssen: Bastian Morche luchste Jan-Niklas Wiese das Leder am Strafraum ab, traf jedoch nur den Pfosten. Das Leder prallte zu Klatte, der an einer guten Fußabwehr von Niklas Göretzlehner scheiterte. Erneut kamen die Stenumer an den Abpraller, doch der nächste Schuss flog über die Querlatte (58.). Atlas setzte weiter auf Konter: Eine lange Flanke wollte Prießner wohl auf das lange Eck köpfen, doch dieser Versuch wurde zum Querpass, den Siebrecht erneut aus kurzer Distanz zum 4:1 unterbrachte (72.).

Stenum mühte sich weiter und kam durch Simon Matta zum 2:4. Klatte hatte den Ball erobert und auf den Stürmer nach rechts rausgelegt. Matta vollendete mit einem strammen Schuss (81.). Das letzte Tor des Tages war Entelmann vorbehalten: Er schob einen Handelfmeter unten rechts zum 5:2 ein (84.). „Wir haben zu viele Fehler gemacht, die darf man sich nicht erlauben. Atlas hatte mit den Spielern aus der Regionalliga viel Qualität dabei. Trotzdem waren wir spielerisch die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Auch gegen die verstärkte Atlas-Mannschaft hätten wir gewinnen können“, meinte Heidemann.

Sein Gegenüber hatte im Vergleich zur 1:3-Pokalniederlage beim VfL Stenum vor ein paar Wochen eine andere Taktik gewählt: „Wir wussten, dass Stenum 90 Minuten gehen kann und wir aktuell nur für 60, 65 Minuten die Kraft haben. Also standen wir heute tiefer. Wir haben es auch besser als gegen Baris letzte Woche gemacht und die Bälle rausgespielt und nicht rausgeschlagen. Ich bin Fußballer und will Fußball spielen. Und das geht nur, wenn man den Fußball hat“, sagte Eilenberger.

Beide Teams haben nun sechs Punkte auf dem Konto, Stenum hat dafür aber vier, der SVA nur zwei Spiele benötigt.