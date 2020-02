Gabriele Rost-Brasholz war in Berlin ausgesprochen erfolgreich. (INGO MÖLLERS)

Es war wahrlich ein Mammutprogramm, das sich Gabriele Rost-Brasholz jüngst vorgenommen hatte. Die Schierbrokerin ging bei den Norddeutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Berlin über 800, 1500 und 3000 Meter an den Start. Allein diese Tatsache war schon bemerkenswert. Doch was noch hinzu kam, war der eng gestrickte Zeitplan. Die drei Läufe standen innerhalb von knapp vier Stunden an. Rost-Brasholz ließ sich davon aber nicht aufhalten und holte über alle drei Strecken den Titel in ihrer Altersklasse W70.

„Da konnte ich nicht meckern“, meinte Rost-Brasholz, die für die LG Bremen-Nord läuft. Mit ihren Zeiten war sie so weit zufrieden, zumal die Saison ja gerade erst begonnen hat. Als Erstes absolvierte sie in der Hauptstadt die 800 Meter. Diese legte sie in 3:42,80 Minuten zurück und erreichte damit exakt die Zeit, die sie bei den Deutschen Meisterschaften im Vorjahr geschafft hatte. Danach folgte der 1500-Meter-Lauf, den Rost-Brasholz in 7:27,63 Minuten bewältigte. Der letzte Wettkampf des Tages waren die 3000 Meter der Frauen. Die Schierbrokerin spulte die 15 Runden nach eigenen Angaben fast gleichmäßig herunter, kam nach 15:29,26 Minuten ins Ziel und unterbot ihre Zeit von der DM 2019 damit um eine halbe Minute. Eine beachtliche Leistung. „Man kann in meinem Alter ja nicht davon ausgehen, dass man jedes Jahr schneller wird“, bemerkte Rost-Brasholz.

Somit durfte sie trotz des immensen Programms drei Erfolge bejubeln. „Die Gefahr dabei ist immer, dass man sich verletzt“, gab sie zu bedenken. Eine ihrer Kolleginnen musste beispielsweise nach dem ersten Lauf aussteigen, da ihre Beine nicht mehr mitmachten. „Ich habe Glück gehabt, es hat ganz gut geklappt“, sagte Rost-Brasholz.

Nach den Meisterschaften ist für sie vor den Meisterschaften. Ab dem 28. Februar geht es mit den nationalen Hallen-Titelkämpfen in Erfurt weiter. Hier tritt Rost-Brasholz über 3000, 800 und 400 Meter an. Letztere Strecke geht sie ohne Druck an. „Ich bin ja eigentlich Langstreckenläuferin. Die 400 Meter will ich einfach probieren, ich rechne mir aber keine großen Chancen aus“, erklärte die Ausdauer-Spezialistin. Die Strecke sei eine Sprintdistanz und eigentlich gar nicht in ihrem Trainingsprogramm. Was bei den anderen beiden Läufen möglich sein könnte, ist für Rost-Brasholz schwierig einzuschätzen. „Ich lasse es auf mich zukommen“, meinte sie. Auf jeden Fall sind die Wettbewerbe deutlich besser verteilt als zuletzt in Berlin. Die drei Läufe finden an drei Tagen statt.

Die Deutschen Meisterschaften sind jedoch nicht der einzige Höhepunkt der kommenden Wochen. Mitte März fährt Rost-Brasholz nach Braga in Portugal, um an den Europameisterschaften teilzunehmen. Dort setzt sie noch mal einen drauf und nimmt die 400, 800, 1500 und 3000 Meter sowie den Crosslauf in Angriff – und das innerhalb von sechs Tagen. „Ich habe schon einiges an Programm vor mir. Es geht alles ein bisschen Schlag auf Schlag“, sagte die Schierbrokerin. Ihre Form scheint jedenfalls schon mal zu stimmen.