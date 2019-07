Kein Entkommen: Die Teilnehmer des Hindernislaufs müssen auch in diesem Jahr wieder durch den Matsch. (INGO MÖLLERS)

In rund drei Monaten müssen viele Sportler wieder an ihre körperlichen Grenzen gehen. Denn am 12. Oktober steigt in Ganderkesee-Immer der Hindernislauf „Immer Extrem“. Für die dritte Auflage, die rund um das Landheim stattfindet, haben sich bereits 400 Teilnehmer angemeldet. Eine Zahl, die zeigt, dass sich Extrem-Hindernisläufe weiterhin großer Beliebtheit erfreuen. „Die super Resonanz mit 400 Teilnehmern bei der Erstauflage und 800 Teilnehmern im letzten Jahr hat uns die Entscheidung zur Fortsetzung leicht gemacht“, sagt Organisator Jannik Ulbrich.

Statt nur geradeaus zu laufen, müssen die Sportler bei dem Hindernislauf zahlreiche Hürden überwinden. Nicht zwingend sei hierbei die Schnelligkeit gefragt, vielmehr sei es auch das gemeinsame Teamerlebnis, das die Sportler animiere, sagt Ulbrich. Die Hindernisse erfordern verschiedene Fähigkeiten wie Kraft und Koordination. Auch auf die Überwindung kommt es an, schließlich gilt es, kaltes Wasser, Matsch und Kletterhindernisse zu meistern.

Zwei verschiedene Wettbewerbe

Die Sportler haben beim Hindernislauf die Wahl zwischen zwei verschiedenen Wettbewerben: „Immer Extrem für Einsteiger“ führt über einen Rundkurs von circa zweieinhalb bis vier Kilometern. Beim Wettbewerb „Immer Extrem für Profis“ muss der Rundkurs gleich dreimal bewältigt werden.

Da solche Herausforderungen gemeinsam am meisten Spaß machen, richtet sich „Immer Extrem“ neben Einzelstartern besonders an Teams, Gruppen und Firmenmannschaften. Ein kleines „Geschenk“ gibt es für Teams bereits vorab: Bei der gleichzeitigen Anmeldung eines Teams ist jede fünfte Anmeldung ein Freistart. „Der Hindernislauf konzentriert sich allerdings nicht ausschließlich auf Teams“, betont Jannik Ulbrich. Auch Einzelstarter seien herzlich willkommen.

Alle Informationen zu „Immer Extrem“ inklusive Anmeldung gibt es im Internet unter www.immer-extrem.de. Für alle Sparfüchse gelte bei einer Anmeldung bis Mittwoch, 31. Juli, das vergünstigte Startgeld, sagt Ulbrich.