Bersenbrück. In der Oberliga 1 treten die Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum weiter auf der Stelle. Nach einem fulminanten Saisonstart mit Siegen gegen Ammerland und Tecklenburg kassierten die Schützlinge von Trainerin Susanne Schalk in Bersenbrück ihre dritte Niederlage in Folge.

Die 1:3-Pleite (25:22, 25:27, 16:25, 13:25) gegen Gastgeber TuS Bersenbrück ließ eine ziemlich ratlose Übungsleiterin zurück. „Das ist eine bittere Niederlage, weil sie völlig überflüssig war“, meinte Schalk nach dem Spiel. Das wiederum fing eigentlich ganz gut an für die Gäste, die ihren Gegner zu Beginn mit viel Druck am Netz in die Defensive drängten und sich einen 14:9-Vorsprung herausspielten. Auch eine zwischenzeitliche Verkürzung sollte die Delmestädter nicht aus ihrem Rhythmus bringen und den ersten Satzgewinn einfahren lassen.

Danach waren es die Hausherren, die zunächst den zweiten Abschnitt bestimmten und sich eine 15:12-Führung holten. Schalks Schützlinge berappelten sich, glichen zunächst aus und gingen dann selber mit 23:18 in Front. Zwischenzeitlich musste Diagonalangreifer Marcel Marks wegen einer Verletzung passen, was das Team zunächst auch ganz gut wegsteckte. Als aber die Gastgeber Morgenluft witterten und Punkt für Punkt aufkamen, wurden die Gäste immer nervöser. „Wir haben plötzlich aufgehört zu spielen“, bemängelte Trainerin Schalk. Viele Eigenfehler in der Annahme unterbanden ein variables Angriffsspiel, mit dem der Bersenbrücker Block dann auch wenig Mühe hatte. In der Verlängerung holten sich die Hausherren letztlich verdient den Satzausgleich.

Es folgten zwei weitere Durchgänge, bei denen die VG Delmenhorst-Stenum eigentlich nie wieder zurück ins Spiel fand. Ohne Fortune und Willen wurden diese abgeschenkt. Ein Aufbäumen war nicht mehr zu erkennen. „Wenn etwas nicht läuft, machen alle zu, dann kommen wir nicht mehr ins Spiel“, analysierte eine enttäuschte Susanne Schalk. „Wir haben sicherlich viel Potential, können es aber oftmals nicht zeigen.“

Dem Team um Kapitän Philipp Förstermann fehlt zudem ein echter Leader, der die Mannschaft auch mal aus einem spielerischen Tief reißen kann. In zwei Wochen gegen TSV Hollern-Twielenfleth muss zwingend ein Sieg her, um nicht noch weiter in den Abstiegskampf zu trudeln. Der derzeitige achte Platz wäre am Saisonende gleichbedeutend mit dem direkten Abstieg. „Wir werden im Alten Land neu angreifen“, zeigt sich Schalk allerdings angriffslustig – jetzt muss nur noch ihr Team nachziehen.

VG Delmenhorst-Stenum: Sanders, Süßmuth, Bode, Förstermann, Marks, Riewe, Hoffmann, Pröbe, Döring, Doig