Stuhr. Die Oberliga-Reserve der HSG Delmenhorst hat das Siegen verlernt und die dritte Niederlage in Folge kassiert. Bei der HSG Stuhr setzte es für die Delmenhorster in der Landesliga Bremen eine 26:30 (10:20)-Niederlage. Damit bleiben die Hoppe-Schützlinge nach 20 Spielen bei 18 Pluspunkten hängen.

Das Trainerduo Adrian Hoppe/Frederic Oetken war nach den ersten 30 Minuten stocksauer. Die Spieler ließen alles, was den Handball so interessant macht, vermissen. Keine Körperspannung, fehlende Einstellung, schwache Abwehrarbeit, schlechtes Rückzugsverhalten und Torhüter, die keine Hand an den Ball bekamen. Die logische Folge war ein 10:20-Rückstand zur Pause.

In der Kabine muss es dann wohl ein kleines Donnerwetter gegeben haben, denn nach dem Wiederanpfiff zeigten die Akteure der HSG Delmenhorst, dass sie die Vorgaben durchaus umsetzen können. Zwar konnten sie das Spiel nicht mehr drehen, doch die Einstellung und alles andere stimmten nun. Der Rückstand wurde Tor um Tor verringert. Zum Schluss waren die Hoppe-Schützlinge bis auf vier Treffer herangekommen. „Die zweite Halbzeit haben wir 16:10 gewonnen“, bilanzierte Hoppe, der die erste Hälfte aber noch lange nicht abhaken wollte. Die Trainingswoche werde „hart, aber herzlich“.