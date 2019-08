RW Hürriyet (rote Trikots) freut sich über den dritten Sieg in Folge. (INGO MÖLLERS)

Die Fußball-Kreisliga bietet nach drei Spieltagen ein ungewohntes Tabellenbild. Die Reserve des SV Atlas Delmenhorst durfte man ganz oben erwarten, wobei die drei Siege klarer ausfielen als erwartet. Verfolger mit jeweils sieben Punkten sind mit dem TV Jahn Delmenhorst und dem FC Huntlosen zwei Abstiegskandidaten der Vorsaison. Seit Mittwochabend um 21 Uhr ist jedoch Rot-Weiß Hürriyet erster Atlas-Verfolger. Der 3:1 (2:0)-Arbeitssieg gegen den VfL Stenum II ließ die Weste weiß, das Abstiegsgespenst wird beim letztjährigen Aufsteiger in dieser Spielzeit aller Voraussicht nach nicht auftauchen.

Trainer Murat Turan war jedoch nur mit dem Ergebnis einverstanden: „Wichtig sind die drei Punkte, spielerisch war ich überhaupt nicht zufrieden.“ Ein weiteres Problem: „Jedes Spiel verletzt sich jemand bei uns. Das ist ärgerlich, wir werden immer weniger.“ In der Tat humpelten mit Kadir Gür und Burak Sonuvar zwei Akteure verletzt vom Rasen. Dazu kamen viele weitere Unterbrechungen in einer überhaupt nicht unfairen Partie, die Schiedsrichter David Gäbe gut im Griff hatte. Wenn man beide Halbzeiten zusammenrechnet, packte Gäbe zwölf Minuten Nachspielzeit drauf. Andererseits waren gerade die Nachspielminuten beider Hälften die interessantesten des Spiels.

Stenum II hatte das wilde 2:2 vom Sonntag gegen den TuS Hasbergen gut weggesteckt und agierte weitaus strukturierter. Da auch Hürriyet im Vergleich zu früheren Jahren viel kontrollierter auftritt, passierte anfangs wenig. Das erste Highlight war gleich das Führungstor. Cenan Coskun demonstrierte einmal mehr seine Freistoßkünste und drosch den Ball aus sehr spitzem Winkel von halblinks zum 1:0 ins lange Eck (12.). Für Stenums ansonsten überzeugenden Keeper Marc Landwehr ein sehr ekliger Ball, weil vor ihm viel Betrieb war. Landwehrs Gegenüber Dennis Rülling zeigte sein Können bei einem Schuss von Tammo Oetken, den er um den Pfosten drehte (19.).

Rund ging es erst ab der 45. Minute. Zunächst fabrizierte Berat Uyar einen blitzsauberen Fallrückzieher, den Landwehr aus dem Winkel holte (45.). Im Gegenzug forderte Stenums Bester – Timm Strodthoff – Rülling mit einem Freistoß. Schließlich machte sich Hürriyets Linksverteidiger Yaser Coban auf den Weg über den halben Platz, bekam den Ball vor dem Sechzehner wieder und knallte ihn unhaltbar in den rechten Winkel – das 2:0 (45.+4).

Stenum brachte zur Halbzeit Pascal Zoll, der schon gegen Hasbergen ein Jokertor beigetragen hatte. Am Mittwoch landete sein zweiter Ballkontakt an der Latte (48.). „Pascal hat wieder neuen Schwung gebracht“, lobte Stenums Trainer Frank Radzanowski seinen Stürmer, „Insgesamt fehlt uns aber ein Knipser, im letzten Drittel sind wir zu harmlos.“ Ein Anschlusstreffer hätte Hürriyet vermutlich in Bedrängnis gebracht, so machte Berat Uyar mit dem 3:0 (53.) früh den Deckel drauf. Nach einem Gestochere am Elfmeterpunkt traf Hürriyets Nummer elf mit links ins lange Eck.

Uyar hätte sogar noch erhöhen können (56./75.). „Wenn wir da cleverer sind, brauchen wir am Ende nicht mehr zittern“, sah Turan schließlich die Überlegenheit schwinden. Durch die Verletzungen und weil Stenum nie aufgab, wurde es doch noch einmal eng. „Bei uns hat niemand den Kopf hängen lassen, die kämpferische Einstellung war stark“, sah Radzanowski große Fortschritte. Strodthoff kurbelte unermüdlich an, auch Yannick Osterloh zeigte in der Schlussphase seine Qualitäten. Wobei Osterlohs 3:1 per abgefälschtem Freistoß (86.) doch etwas glücklich zustande kam. Wenn Osterloh seinen Volleyschuss aus 14 Metern nicht abgerutscht wäre (90.) hätte die achtminütige Nachspielzeit sicher turbulent werden können. Ibrahim Ekici blockte noch einen Schuss von Marc Pleus (90.+5), kurz darauf war der dritte Dreier im Sack.

Am Sonntag geht es zum Schlusslicht TV Falkenburg, mit ein bisschen Schützenhilfe – Atlas II gastiert beim Mitfavoriten Ahlhorner SV – ist sogar die Tabellenspitze für die Turan-Männer drin. Das hätte man vor einem halben Jahr in Düsternort nie zu träumen gewagt, Anfang März war Hürriyet noch Vorletzter und ein heißer Abstiegskandidat.

RW Hürriyet Delmenhorst - VfL Stenum II 3:1 (2:0)

Hürriyet: Rülling – Nazemi, I. Ekici, Coban, Bayraktaroglu (65. Piskalla), Gür (71. Fidai), Sonuvar (82. Sahinkaya), Coskun, M. Ekici, Miklasz, Uyar (90.+4 Özbek)

Stenum: Landwehr – Bühling, Hartwig, Kämena, Bruns, Osterloh, Eggeling (46. Zoll), Lederbach (54. Genzen), Oetken (67. Pleus), Elsen (80. Hampe), Strodthoff

Tore: 1:0 Cenan Coskus (12.), 2:0 Yaser Coban (45.+4), 3:0 Berat Uyar (53.), 3:1 Yannik Osterloh (86.) RKI