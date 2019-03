Osnabrück. Die Schwimmer des Delmenhorster SV haben bei den Bezirksmeisterschaften in Osnabrück 50 Titelgewinne eingefahren. Zudem sammelten die jungen Sportler 35 Silber- sowie 31 Bronzemedaillen. Die erfolgreichste Schwimmerin war Lea-Sophie Baechler (Jahrgang 2007), die sich über acht Bezirksjahrgangsmeistertitel freute. „Sie hat ihre glänzende Verfassung unterstrichen“, lobte Trainerin Steffi Baumgartl. Sechsmal auf Platz eins schwamm Celine Rüdebusch, dicht gefolgt von Mara Anders und Charleen Kölling, die jeweils fünf Goldmedaillen im Gepäck hatten. Vier Siege erkämpften sich Jonas Sander und Dominik Sartison, drei gingen an Taje Kölling und David Zeiser sowie zwei an Hanna Lemmermann. Goldglänzend zeigten sich auch Lena Anders, Anna Blum, Leonel Fischer, Emma Kämpfe, Ilja Kari, Mira Meyer-Herksen, Alida Mühlenhort und Daniel Scharf mit je einer Erstplatzierung.

Zunächst krönten sich Meyer-Herksen (37,46 Sekunden) und Mara Anders (32,71) zu Bezirksmeisterinnen in ihren Altersklassen über die 50-Meter-Rücken-Strecke. Über 100 Meter Schmetterling siegte Lena Anders nach einer Zeit von 1:08,94 Minuten. Beim Freistil-Schwimmen auf der gleichen Distanz gewann Jonas Sander in 1:24,48 Minuten. Bei den Mädchen räumten Mara Anders (1:00,75), Charleen Kölling (1:01,89) und Celine Rüdebusch (1:04,68) gleich drei Titel über 100-Meter-Freistil ab. Im 200-Meter Brustschwimmen distanzierten Kari (2:50,15), Sartison (2:36,17) und Baechler (3:00,10) die Konkurrenz.

Zudem stellte Charleen Kölling einen neuen Bahnrekord auf, als sie die 200 Meter Rücken in starken 2:29,82 Minuten absolviert hatte. Delmenhorster Freude kam auch in den männlichen Konkurrenzen auf. Zeiser siegte über 400 Meter Freistil (4:31,78), Sander dominierte auf den 200-Meter-Rücken (3:15,65) und Leonel Fischer (6:24,46) sowie Sartinson (4:39,32) waren über die 400-Meter-Freistil-Distanz die strahlenden Sieger. Für einen weiteren DSV-Paukenschlag sorgte Mara Anders, die einen Delmenhorster Rekord über 50 Meter Freistil unterbot (27,50 Sekunden).

Neben den Einzelwettbewerben standen auch Staffel-Rennen im Mittelpunkt. Bei den Mädchen dominierte die DSV-Staffel (Kölling, Rüdebusch, Mara und Lena Anders) über 4x100 Meter Lagen und holte nach 4:42,79 Minuten souverän den Titel vor der SG Region Oldenburg und der TSG 07 Burg Gretesch. Knapp an Gold vorbei schrammte die männliche Besetzung Sartison, Zeiser, Scharf und Rune-Matthis Bosse, die nach 4:25,02 Minuten hinter dem SV Neptun Emden anschlug. Einen weitere goldenen Staffel-Moment bescherte die 4x100 Meter Freistilstaffel in der selben Besetzung wie über die Lagen-Staffel (4:11,31). Die Schwimmer Scharf, Bosse, Sartison und Zeiser mussten sich erneut dem SV Neptun Emden geschlagen geben (3:56,18). Baumgartl zeigte sich nach der Veranstaltung hochzufrieden: „Wir haben die vergangenen Wochen hart gearbeitet, hier sind die Ergebnisse“.

Auch der SV Ganderkesee durfte sich über einen Bezirksmeister freuen. Denn Christoph Lüdecke krönte sich über die 100 (1:12,32) und 200 Meter Rücken (2:39,97) als zweifacher Titelträger. Justin Schürmann holte auf 100 Meter Schmetterling Silber (1:10,19). Die beste Platzierung für den SV Wildeshausen fuhr Lea Jerebic mit Rang zwei auf den 100 Metern Schmetterling (1:53,54) ein. Über Bronze jubelten Enno Brahms (zweimal), Mariette Blömer, Paul Wilke und Jerebic. Die drei Teilnehmerinnen der SGS Hude-Sandkrug, Svenja Hoppe, Nike Sonka und Larissa Roschinski, gingen hingegen leer aus.