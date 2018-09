Sinan Yorgancioglu (grünes Trikot) hatte gleich zweimal das vermutlich entscheidende 4:1 für den DTB im Spiel gegen den TuS Hasbergen um Jan Giza auf dem Fuß (Ingo Möllers)

Delmenhorst. 93. Minute, 3:1-Führung und zwei Feldverweise für den Gegner – es gibt schlechtere Voraussetzungen für einen Sieg. Doch der Delmenhorster TB wartet auch am neunten Spieltag noch auf den ersten Dreier in dieser Saison. Treffer von Patrick Nowag (90.+4) und Cem Oflazoglu (90.+8) retteten dem TuS Hasbergen noch ein 3:3 (1:3) gegen das Schlusslicht der Fußball-Kreisliga. Zuvor waren Jonas Müller (52.) und Nico Gawlista (73.) jeweils wegen wiederholtem Foulspiel sehr umstritten vom Platz geflogen.

„Das ist kein Pech mehr, das war einfach nur blöd“, bewertete ein ziemlich entnervter DTB-Trainer André Tiedemann das lasche Auftreten seiner Mannschaft. Denn die Gäste hatten in doppelter Überzahl mehrfach die Möglichkeit zur endgültigen Entscheidung. Hasbergens Schlussmann Mikel Kirst, der die beiden ersten Gegentore durch seine Patzer zum Teil verschuldet hatte, entnervte in der Schlussphase die immer wieder blank auf ihn zulaufenden Gäste-Stürmer. In der 100. Minute senkte sich ein abgefälschter Schuss von Nico Drawin auf die Latte von Kirsts Tor. Damit hätte der Delmenhorster TB beinahe doch noch gewonnen. „Aber so wie Hasbergen mit neun Mann gekämpft hat, haben sie den Punkt dann auch verdient“, räumte Tiedemann ein.

Dabei hatte alles so gut für den Tabellenletzten angefangen. Auf dem vom Dauerregen durchgeweichten Platz versuchte Kirst in der sechsten Minute einen kunstvollen Pass, der bei DTB-Rechtsaußen Mert Korkmaz landete. Korkmaz setzte Daniel Glander ein, der Kirst ausspielte und zum 0:1 einschob. Hasbergen antwortete mit viel Offensivdrang, legte sich aber das nächste Ei ins Nest: Eine weite Flanke faustete Kirst in den Rücken von Verteidiger Steffen Neumann. Glander war erneut der Nutznießer und traf aus 17 Metern zum 0:2 ins leere Tor (19.). Sechs Minuten später machte Glander sogar seinen lupenreinen Hattrick perfekt. Zinar Alkas spielte Müller aus und bediente Glander, der mit dem 0:3 (25.) für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte. „Mit gleicher Spielerzahl machen wir das richtig gut, später in Überzahl nicht mehr“, bewertete Tiedemann die Phasen vor und nach den Platzverweisen. Vor der Halbzeit verkürzte Cedric Rutz per Kopf nach Eckball von Houssein Hazimeh noch auf 1:3 (42.).

Schiedsrichter im Mittelpunkt

Nach dem Seitenwechsel begann bald das teilweise verwirrende Kartenspiel von Schiedsrichter Burhan Akyol. Zunächst flog Jonas Müller sieben Minuten nach der Pause. Das war zwar hart, aber noch vertretbar. Gelb-Rot Nummer zwei für Nico Gawlista 20 Minuten später verstand keiner der 70 Zuschauer so recht. Allerdings hätte danach der bereits vorbelastete Sebastian Kowalski ebenfalls vom Platz fliegen müssen, als er Akyol bestürmte. Zuvor hätte Sinan Yorgancioglu zweimal das 1:4 machen können (61./64.), scheiterte aber an Kirst.

Überhaupt wusste der DTB mit dem Raum und der doppelten Überzahl kaum etwas anzufangen. Komischerweise hatten die Hasberger sogar mehr Ballbesitz und die DTB-Konter wurden erst ab der 87. Minute wirklich gefährlich. Aber Hendrik Hemken und besonders Mehmet Elibol in der 90. Minute vergaben äußerst kläglich. Elibol hatte Kirst schon ausgespielt und gab dann ein Schüsschen ab, das auf seinem nicht sehr langen Weg zur Torlinie verhungerte und von Kirst noch geklärt wurde. Das sah schon etwas überheblich aus und wurde durch das 2:3 von Patrick Nowag in der 94. Minute bestraft.

Direkt nach dem Tor fuhr ein Krankenwagen quer über den Platz, um den zuvor bei einem unglücklichen Zweikampf schwer verletzten Hazimeh abzutransportieren. Das dauerte nur fünf Minuten, doch die Pause tat dem DTB offenbar nicht gut. Nach einem zu kurz abgewehrten Ball traf der eingewechselte Cem Oflazoglu aus 22 Metern per Direktschuss in der achten Minute der Nachspielzeit zum 3:3. Hasbergens Trainer Tim Müller freute und ärgerte sich am Ende gleichzeitig. „Mit den Ampelkarten bin ich nicht einverstanden, das waren beides normale Zweikämpfe. Insgesamt hatten wir uns heute anderes erhofft. Aber wir haben uns nach unten schon einen Puffer aufgebaut und können damit leben", meinte der Coach des Aufsteigers nach Abpfiff.