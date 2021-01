Neue Beschlüsse gibt es vom Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) für das weitere Vorgehen in seinen Ligen, das heißt von der Oberliga bis zur 2. Bundesliga. Die bisher bis zum 31. Januar befristete Aussetzung des Spielbetriebs wird bis zum 28. Februar verlängert. Bis zum 8. März will der Verband eine Entscheidung treffen, ob dann die Austragung der restlichen Spiele bis zum zweiten Mai-Wochenende realistisch erscheint oder ob die Saison abgebrochen wird. Eine Verlängerung der Spielzeit über diesen Termin hinaus, wie sie sich der niedersächsische Landesverband TTVN für seine Ligen vorbehalten hat, scheint damit aktuell in den Bundesspielklassen keine Option zu sein.

Wie der DTTB auf seiner Homepage erklärt, stünden zur Einhaltung des Termins auch Blockspieltage auf neutralem Boden im Raum, an denen die Mannschaften dann gegebenenfalls auch mehrere Spiele an einem Wochenende bestreiten könnten. Betroffen von den neuen Beschlüssen ist auch der Oberligist TV Hude, der bisher vier seiner geplanten neun Spiele absolviert hat. „Bei uns in der Mannschaft stoßen gerade die Blockspieltage nicht unbedingt auf Begeisterung“, erklärt Felix Lingenau. „Auch unter Infektionsschutz-Kriterien erscheint es mir eher wenig sinnvoll, an einem Wochenende mehrere Mannschaften in einer Halle zu versammeln, selbst wenn die Spiele vielleicht hintereinander stattfinden sollten“, ergänzt die Nummer sechs des Huder Oberliga-Teams.

Die Mehrheit der Mannschaft sei skeptisch, ob eine Beendigung der Saison überhaupt möglich sei. „Intern sind wir mehrheitlich eher für einen Abbruch und eine Wiederholung der Saison ab dem Sommer“, sagt Lingenau. „Wobei eine reine Wiederholung natürlich auch nicht funktioniert, da die Mannschaftsgröße in der Oberliga ja von sechs auf vier Spieler reduziert wird“, schränkt er ein.

Für die Ligen unterhalb der Oberliga bis hin zur Bezirksebene ist der Landesverband TTVN verantwortlich, der den Spielbetrieb bislang bis zum 12. Februar ausgesetzt hat. Eine Verlängerung bis in den März hinein hat der Landesverband bereits als wahrscheinlich angekündigt. Bis Anfang Februar möchte er auch Meinungsbilder aus den Kreis- und Bezirksverbänden zur Frage sammeln, ob grundsätzlich eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs oder doch ein vorzeitiger Abbruch der Saison befürwortet wird.