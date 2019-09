Auf den VfL Wildeshausen um Michael Eberle (rechts) wartet eine komplizierte Aufgabe. Das Team von Marcel Bragula gastiert beim TV Dinklage, der zuletzt drei Siege in Folge gefeiert hat. (INGO MÖLLERS)

Landesliga Weser-Ems: Der VfL Wildeshausen ist um seine personelle Situation derzeit wahrlich nicht zu beneiden. Zuletzt mussten die Krandelkicker ohnehin schon auf viele arrivierte Kräfte verzichten, nun hat sich auch noch Christoph Stolle eine Verletzung zugezogen. Außerdem fällt für die Partie beim TV Dinklage der privat verhinderte Lukas Schneider aus. Marcel Bragula fehlt somit nach aktuellem Stand rund ein Drittel seines Kaders. „Jetzt wird es langsam dünn“, meint der VfL-Coach, betont jedoch: „Aber wir kriegen eine Mannschaft zusammen.“ In solchen Phasen sei man als Trainer gefragt, müsse dem Team Selbstvertrauen geben. Wobei die Wildeshauser das rein sportlich gesehen ohnehin haben. Am vergangenen Spieltag wussten sie beim 2:1 über den SV Falke Steinfeld zu überzeugen, haben aus sechs Partien insgesamt elf Punkte geholt und nur eine Niederlage kassiert. Mit Dinklage erwartet die Bragula-Elf ein ebenfalls formstarker Gegner, der jüngst drei Siege in Folge feierte. „Ich kenne Dinklage seit Jahren. Sie sind bekannt für ihre Körperlichkeit und Zweikampfstärke“, sagt Bragula. Vor allem habe der TV bei Standards eine enorme Qualität, verfüge über viele Akteure jenseits der 1,90 Meter. Hinzu komme die spezielle Atmosphäre in Dinklage, das gerade daheim besonders kampfstark sei. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt Bragula.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Dinklage