Die Rückrunde hätte für alle besser laufen können, trotzdem gab es Grund zur Freude: Marcel Bragula (v.l) und der VfL Wildeshausen wurden trotz Personalproblemen Vizemeister; Christian Kaya bewies seine Trainerqualitäten beim SV Tur Abdin; Aufsteiger SV Baris um Önder Caki überstand die Spielzeit schadlos; der VfL Stenum von Thomas Baake hat sich im Laufe der Saison gut entwickelt. (fotos: ingo möllers)

Landkreis Oldenburg/Delmenhorst. Drei der vier hiesigen Fußball-Bezirksligisten waren in der ersten Saisonhälfte noch auf einer Erfolgswelle geschwommen, sprangen nach der Pause aber nicht wieder auf. Vielmehr hatten sie mit Verletzten und den schlechten Trainingsbedingungen über den Winter zu kämpfen. Trotzdem hielten alle vier Vereine mehr oder weniger souverän die Klasse.

VfL Wildeshausen, Platz zwei

Von Saisonbeginn an zählten die Krandelkicker für die Verantwortlichen der anderen Vereine zum Kreis der Titelanwärter. VfL-Coach Marcel Bragula wollte davon jedoch nichts wissen. Er schlüpfte in die Rolle des Mahners, erwähnte immer wieder, dass sein Team sich nach Abgängen von diversen Leistungsträgern und dem Abstieg aus der Landesliga erst finden müsse. Tatsächlich spielten die Krandelkicker aber eine außergewöhnlich starke Hinrunde: Von 16 Partien gewann die Bragula-Elf 13, nur zwei Begegnungen gingen verloren. Dabei schoss sie 57 Tore und kassierte nur elf Gegentreffer – die Bilanz eines Spitzenreiters. Ohne Frage schwammen die Krandelkicker in der Hinrunde auf einer Erfolgswelle. Mit der Winterpause ebbte diese jedoch ab, die Probleme wurden dagegen immer offenkundiger. Vor allem der dünne Kader entpuppte sich als Stolperstein im Aufstiegsrennen – vor Saisonbeginn hatte Marcel Bragula bereits davor gewarnt. Denn während der Winterpause und im Laufe der Rückrunde fielen immer wieder wichtige Akteure aus. Besonders schmerzlich: Abwehrspieler Lennart Flege beendete aufgrund schwerwiegender Knieverletzungen seine Laufbahn. „Er war bei uns ein absoluter Führungsspieler. Einer der Top drei“, sagte Bragula damals. Der Trainer war häufig zur Improvisation gezwungen, was sich auch in den Ergebnissen niederschlug. In der Rückrunde kassierten die Krandelkicker mehr Niederlagen, sodass der in der Hinrunde noch punktgleiche SV Brake die Tabellenspitze übernahm. Mit der 2:3-Pleite am 24. Spieltag gegen den SVB riss der Kontakt zum Ligaprimus endgültig ab, das Titelrennen war entschieden. Immerhin ließ sich die ersatzgeschwächte Bragula-Elf nicht hängen und sicherte sich am finalen Spieltag mit einem 5:1-Sieg gegen Eintracht Oldenburg die Vizemeisterschaft. Erwähnenswert: Rene Tramitzke holte sich mit 23 Treffern die Torjägerkanone, der VfL gewann die Fairnesswertung und stellte mit insgesamt 94 Toren die beste Offensive.

SV Tur Abdin Delmenhorst, Platz acht

Der Trainer-Novize Christian Kaya hatte seine Mannschaft die Hinrunde über gut im Griff. Die Aramäer ließen sich nur selten hängen und arbeiteten konsequent sowie geschlossen nach hinten. Mit 26 Gegentoren in den 14 Spielen bis zur Pause stellte Abdin eine Defensive, die zu diesem Zeitpunkt im oberen Drittel der Liga anzusiedeln war. Vor allem vor heimischem Publikum überzeugten die Aramäer und verloren dort keines ihrer acht Spiele im Jahr 2017 – bei sechs Auftritten in der Ferne tüteten sie dagegen nur einen Sieg ein. Nachdem Abdin zwischenzeitlich den dritten Platz belegt hatte, rutschte der SV zur Winterpause auf den sechsten Platz ab. Was die Aramäer im zweiten Saison-Abschnitt dann ablieferten, enttäuschte teils. Von der Defensivstärke war nicht mehr viel übrig, 45-mal zappelte der Ball im Netz der Abdiner. Nur zwei Mannschaften kassierten in den 15 Partien mehr Gegentreffer. Ein Grund dafür war sicherlich auch die angespannte Personallage – zwischenzeitlich musste sich der zum Saisonende hin am Knie operierte Coach Kaya sogar selbst einwechseln. Letztlich können die Aramäer mit der gesamten Spielzeit jedoch zufrieden sein.

VfL Stenum, Platz zehn

Fünf Bezirksliga-Trainer trauten dem VfL Stenum nach zwei Jahren in Folge als Fünftplatzierter den ganz großen Wurf zu. Doch die Kicker von Trainer Thomas Baake flogen recht schnell aus dem Kreis der Titelanwärter heraus, sogar mit dem oberen Tabellendrittel hatten die Stenumer keine Berührungspunkte. Aber nicht etwa, weil die anderen Mannschaften besser waren. Vielmehr stand sich das junge Team selbst im Weg. Denn es dauerte eine Weile, bis sich nach den Abgängen einiger Leistungsträger einer Hierarchie bildete. Und was deren Fehlen für Auswirkungen haben kann, zeigte sich im Laufe der Saison. Die Stenumer lieferten gute Partien ab, trotzdem standen am Ende der ersten Halbserie nur fünf Siege und Tabellenplatz zwölf zu Buche. Viele Spiele schenkte das Team mangels Erfahrung ab, oft wiederholte sich ein Muster: Stenum ging in Führung, hatte im Anschluss eine Vielzahl an Möglichkeiten, verpasste allerdings die Entscheidung. Stattdessen fing es sich häufig unglücklich den Ausgleich und verlor in den Schlussminuten sogar noch. Beispielhaft dafür: Gegen Schlusslicht FC RW Sande unterlagen die Stenumer mit 1:3, obwohl sie führten und wesentlich mehr Ballbesitz hatten. Wie viel Qualität und Talent sie aber haben, wurde gegen den VfL Wildeshausen deutlich – Stenum gewann verdient. Und was Baake damals besonders freute, war, dass Akteure zum Teil erstmals Verantwortung übernommen hatten.

SV Baris Delmenhorst, Platz zwölf

Nach dem Höhenflug in der Hinrunde prallte der Aufsteiger SV Baris Delmenhorst in der zweiten Saisonhälfte unsanft auf den Boden. Die Elf von Trainer Önder Caki überzeugte zu Beginn noch mit tollem Offensivfußball: Mit seinen technisch starken Spielern stellte Baris nahezu jeden Gegner vor Probleme. Und weil es vorne mit 40 Toren in den ersten 14 Spielen gut lief, konnte der Aufsteiger sich auch einige Schwächen in der Defensive erlauben – ein überraschender fünfter Platz zur Winterpause war der Lohn. Die Offensivabteilung erledigte ihren Job auch in der zweiten Hälfte. Das Problem: Die Hintermannschaft präsentierte sich löchrig, äußerst löchrig. 56 Gegentore in 16 Spielen sprechen eine überaus deutliche Sprache. Zusätzlich fielen einige wichtige Spieler aus. Das führte dazu, dass Baris in der Tabelle nach unten gereicht wurde. Zwischenzeitlich musste der SV sogar um den Klassenerhalt zittern, weil der SV Eintracht Wiefel-stede mit einem starken Saisonendspurt probierte, den Abstiegskampf abermals spannend zu machen. Schlussendlich erreichte der Aufsteiger sein wichtigstes Ziel als Zwölfter: den Klassenerhalt.