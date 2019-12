Spielertrainer Frank Gravel stellt für Frederik Bartelt: Der VfL Wildeshausen holte einen Sieg aus zwei Spielen und überwintert damit auf Rang vier. (TAMMO ERNST)

Wildeshausen. Lange Zeit sah es nicht danach aus, doch am Ende gab es für die Volleyballer des VfL Wildeshausen doch noch einen versöhnlichen Jahresabschluss mit einem Tiebreak-Erfolg über die VSG Ammerland II. Zuvor erwies sich der TuS Bersenbrück als zu stark und war nach einer eher durchschnittlichen Leistung nicht zu bezwingen.

VfL Wildeshausen – TuS Bersenbrück 1:3 (25:18, 18:25, 22:25, 18:25): Zunächst sah es im ersten Spiel so aus, als könnten die Hausherren die Scharte vom vergangenen Wochenende mit der Tiebreak-Niederlage gegen den Rivalen VG Delmenhorst-Stenum auswetzen. Nach anfänglichem Abtasten waren es die Gastgeber, die vor allem in Block und Abwehr die Akzente setzten und von 13:13 auf 21:14 davonzogen. Den Vorsprung retteten sie ins Ziel, waren danach aber Mitte des zweiten Satzes in der Annahme unkonzentriert, was die Gäste rigoros ausnutzten. Routiniert holte sich das ehemalige Regionalligateam den Satzausgleich und war fortan die spielbestimmende Mannschaft.

Zwar wurde Wildeshausen in der Folge wieder stabiler und schaffte mit platzierten Aufschlägen sogar eine 19:17-Führung, doch weil abermals die Annahme versagte und auch in der Abwehr nur wenig Bälle geholt wurden, zog Bersenbrück entscheidend davon. Im vierten Abschnitt hatten die Gäste dann endgültig Rückenwind, holten sich eine schnelle 7:2-Führung und waren im Angriff oftmals gedankenschneller, um die letzten Punkte zum verdienten 3:1-Erfolg einzufahren.

VfL Wildeshausen – VSG Ammerland II 3:2 (19:25, 25:20, 17:25, 25:17, 15:10): Nach jetzt drei Niederlagen in Folge wollten die Gastgeber im zweiten Spiel des Tages gegen die Regionalligareserve aus Westerstede unbedingt wieder einen Sieg einfahren. Doch zu Beginn sah es überhaupt nicht danach aus, denn die VSG schaffte sofort eine 17:10-Führung, die sie nicht mehr aus der Hand gab.

Gute Aufschläge im zweiten Satz stellten die Gäste dann vor große Probleme. Zudem punktete VfL-Akteur Frederik Bartelt immer wieder über die Mitte. Der Satzausgleich war die Folge. Probleme im Block und häufige ins Aus geschlagene Angriffsbälle spielten danach wieder den Gästen in die Karten, die den dritten Durchgang erneut für sich entschieden und auch im vierten bis zum 10:8 schon wie die sicheren Sieger aussahen.

VfL-Rückkehrer Conny Kramer hatte jedoch etwas dagegen, zeigte jetzt im Mittelblock seine Qualitäten. Weil auch Maik Backhus Annahme und Abwehr stabilisierte, drehten die Hausherren doch noch diesen Satz. Den Schwung mitnehmend, dominierten sie auch den anschließenden Tiebreak, wo sie von 5:1 auf 11:4 stellten. Beim Stande von 14:6 taten sie sich dann noch mal etwas schwerer, den letzten Punkt zu machen. Erst der fünfte Matchball sollte den verdienten Sieg bringen und so schafften die Männer um Spielertrainer Frank Gravel ihren ersten Erfolg über das Team aus Westerstede.

Somit überwintern sie auf einem vierten Platz im oberen Tabellendrittel der Oberliga. Bis zum Relegationsplatz, den derzeit die Rivalen der VG Delmenhorst-Stenum belegen, sind es immerhin zehn Punkte, was ein beruhigendes Polster darstellt. Bereits am zweiten Januarwochenende muss der VfL an die Weser reisen und trifft dort auf den Tabellenzweiten Bremen 1860. Gravel und Co. gewannen das Hinspiel mit 3:1.

VfL Wildeshausen: Marco Backhus, Maik Backhus, Bartelt, Leon Gravel, Frank Gravel, Schütte, Dannemann, Mildes, Nguyen, Kramer, Meyer.