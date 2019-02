Rudelbildung in der 80. Minute: Vor allem in der zweiten Halbzeit wurde das Match hektisch. (André Klattenhoff)

Northeim. Die kämpferische Leistung hat gestimmt, doch zu einem Punktgewinn reichte es nicht: Der SV Atlas Delmenhorst hat zum Auftakt des Pflichtspieljahres beim Tabellenführer Eintracht Northeim mit 1:2 (1:1) verloren. „Natürlich stellt man sich den Einstand als Trainer anders vor. Ein Unentschieden war heute drin“, meinte Atlas-Coach Olaf Blancke nach Schlusspfiff. Sein Gegenüber Philipp Weißenborn sprach von einem verdienten Sieg für seine Northeimer. Beide Aussagen haben ihre Berechtigung.

Die Delmestädter reisten personell arg gebeutelt zum Aufstiegsfavoriten. Auf der Bank saßen mit Neuzugang Aladjie Barrie, Thade Hein und Keisuke Morikami lediglich drei Spieler aus dem Stammkader, dazu gesellte sich Zinar Sevimli von der Zweiten. Mit Nick Köster, Julian Harings, Marvin Osei, Stefan Bruns, Tom Schmidt, Kevin Radke und Jannik Vollmer fehlten mehrere Startelfkandidaten. So stellte sich die Mannschaft beinahe von alleine auf: In der Innenverteidigung meldete sich Karlis Plendskis ebenso rechtzeitig fit wie Leon Lingerski auf der Linksverteidigerposition. Auf der Doppelsechs agierten Dennis Mooy und Musa Karli hinter Patrick Degen. Über die Außen sollten Oliver Rauh und Steven Müller-Rautenberg für Tempo sorgen und Marco Prießner im Zentrum einsetzen.

Ordnung nach gutem Start verloren

Letzterer hatte bereits nach vier Minuten die große Chance zur Führung. Florian Urbainski setzte ihn mit einem langen Abschlag in Szene, Prießner verzog jedoch aus halbrechter Position. Sein Schuss ging am langen Pfosten vorbei. Atlas blieb zunächst am Drücker, Northeim-Torwart Christopher Meyer wehrte einen Degen-Freistoß zur Ecke ab (6.). „Wir sind gut reingekommen und hatten die ersten guten Chancen, aber dann kam eine Phase, in der wir keine gute Stabilität hatten und zu oft auf Abseits spielten“, berichtete Blancke.

Fürwahr folgten wilde Minuten: Die Delmenhorster standen sehr hoch, eine Flanke von Rechtsverteidiger Thomas Mutlu faustete Meyer aus dem Strafraum. Atlas holte den Ball nicht direkt im Gegenpressing und so reichte ein einfacher langer Ball und Nils Hillemann lief 35 Meter vor dem Kasten völlig alleine auf Urbainski zu. Er verlangsamte sein Tempo, umdribbelte den Atlas-Schlussmann und markierte das 1:0 für die Hausherren (12.). Ähnliche Bilder wiederholten sich im Anschluss. Zunächst scheiterte Mattis Daube mit einem Heber am starken Urbainski (16.), dann liefen drei Northeimer alleine auf das Atlas-Tor zu. Letztlich schoss Carim Blötz aus kurzer Distanz nach einem Querpass den Ball deutlich am leeren Tor vorbei (17.). Spätestens hier hätten die Gastgeber die Partie entscheiden können. Kurz darauf hechtete Urbainski einen Kopfball von Thorben Rudolph von der Linie (25.).

Doch die Blau-Gelben erholten sich, standen fortan tiefer und auch besser gestaffelt, sodass die Northeimer bis zum Pausenpfiff zu keinen klaren Chancen mehr kamen. Atlas hingegen gelang der Ausgleich: Ein langer Freistoß aus dem Halbfeld segelte an den langen Pfosten, wo Müller-Rautenberg freistand. Dieser brachte das Leder zwar nicht im Tor unter, sein Querschläger landete jedoch am gegenüberliegenden Pfosten bei Lingerski, der den Ausgleich erzielte (39.).

Einen Aufreger hatte es kurz zuvor noch gegeben: Bei einem Northeim-Konter erwischte Karli seinen Gegenspieler mit der Hand im Gesicht. Weißenborn und die restliche Northeim-Bank forderten vehement Rot wegen Tätlichkeit, Schiedsrichter Philip Roedig beließ es bei Gelb. „Ich habe in der Szene keine Tätlichkeit gesehen“, gab Blancke zu Protokoll. Ohnehin ärgerte er sich über die Verantwortlichen der Northeimer: „Die Bank hat pausenlos Karten gefordert. Es war dann kurz mal ein bisschen hitzig, aber alles im Rahmen“, meinte Blancke. Vor allem in der zweiten Halbzeit lamentierten beide Trainer mehrfach, die Partie wurde immer nickeliger, aber nicht unfair. Auch eine Rudelbildung (80.) lief glimpflich ab.

Fußballerische Höhepunkte gab es in den zweiten 45 Minuten wenige. Beide Teams neutralisierten sich weitestgehend. Torchancen entstanden mehr aus Zufall: So vergab Hillemann aus aussichtsreicher Position, nachdem Plendiskis weggerutscht war (51.). Rudolph versuchte es von der Mittellinie gegen den weit vor seinem Tor stehenden Urbainski, zielte jedoch knapp daneben (55.). Gefährlich wurde es für den Kasten der Delmenhorster in Minute 67: Hillemann brach frei durch, zögerte jedoch zu lange und entschied sich dann zu einem Querpass, den Mooy um Haaresbreite gegen zwei Northeimer zur Ecke klärte.

Eine Ecke fünf Minuten später brachte die Entscheidung: Christian Horst stand am langen Pfosten frei und schob zum 2:1 ein (75.). „Wir haben eine klare Einteilung und an diese wurde sich nicht gehalten“, ärgerte sich Blancke. Welcher seiner Schützlinge nicht aufgepasst hatte, wollte er nicht ausführen. Schon die Entstehung der Ecke war unnötig: Plendiskis spielte einen ungenauen Rückpass auf Urbainski, den dieser erst hinter der Torauslinie erwischte.

Atlas warf nun alles nach vorne, löste die Viererkette auf, brachte mit Aladji Barrie einen weiteren Stürmer. Doch zu größeren Chancen kam die Blancke-Elf nicht mehr. In der vierten Minute der Nachspielzeit setzte Mutlu einen Schuss aus 16 Meter über den Kasten, das war es dann.

Insgesamt 650 Zuschauer, darunter etwa 100 aus Delmenhorst, verfolgten die Oberligapartie. „Die Unterstützung auf beiden Seiten war klasse heute“, lobte Weißenborn. Für Atlas folgt am Sonntag Blanckes Heimpremiere. Ab 14 Uhr ist der VfL Oythe zu Gast. Auf den Tabellenvorletzten haben die Blau-Gelben als aktuell Siebter sechs Punkte Vorsprung.

Weitere Informationen

Eintracht Northeim - SV Atlas Delmenhorst 2:1 (1:1)

Eintracht Northeim: Meyer – Horst, Daube, Mackes, Hillemann (83. Stief), Zimmermann, Rudolph (62. Rettstadt), Grunert (69. Mähner), Blötz, Hehn, Steinhoff

SV Atlas Delmenhorst: Urbainksi – Mutlu, Plendiskis, Siech, Lingerski, Mooy, Karli, Rauh, Müller-Rautenberg (71. Barrie), Degen, Prießner

Tore: 1:0 Nils Hillemann (12.), 1:1 Leon Lingerski (39.) 2:1 Christian Horst (75.) MKE