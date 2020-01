Der VfL Wildeshausen (rot-weiß) und der FC Hude sind wie im vergangenen Jahr (Foto) auch dieses Mal wieder beim traditionellen Friedensturnier des SV Baris Delmenhorst dabei. (INGO MÖLLERS)

Der Futsal ist in der Halle immer mehr auf dem Vormarsch, die jüngeren Generationen kennen es überhaupt nicht mehr, mit einem echten Fußball in der Halle zu kicken. Eines der letzten Turniere dieser Art ist das traditionelle Friedensturnier des Fußball-Bezirksligisten SV Baris Delmenhorst. Bereits zum 34. Mal richten die Delmestädter dieses Turnier aus. Wie üblich steht es früh im neuen Jahr auf dem Programm, so auch 2020. „Wir spielen echten Hallenfußball. Es wird allerdings immer schwerer, Mannschaften zu finden, die da mitmachen wollen“, berichtet Baris-Teammanager Baris Caki.

Am diesem Sonnabend, 11. Januar, erfolgt um 18 Uhr der Anpfiff. Dann treten sechs Mannschaften im Jeder-gegen-jeden-Modus an. Es folgen die Entscheidungsspiele um die Plätze. Das Finale beginnt voraussichtlich um 22 Uhr. Gespielt wird mit vier Feldspielern und einem Torwart, eine Partie dauert zwölf Minuten. Neben dem SV Baris wollen auch der VfL Wildeshausen, der FC Hude, der TV Jahn Delmenhorst, der Blumenthaler SV und Titelverteidiger Ahlhorner SV den Siegerpokal in die Höhe stemmen. Mindestens ebenso wichtig wie der sportliche Erfolg ist bei dem Friedensturnier das Drumherum: Ab 17 Uhr gibt es in einem großen Zelt vor der Halle allerlei warme und kalte Speisen und Getränke, bei einer Tombola gibt es Trikots und andere Sachpreise zu gewinnen. Nach der Begrüßung stehen alle Aktiven im Kreis und tanzen gegen 17.50 Uhr den Eröffnungs-Halay.