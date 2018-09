Dem SV Atlas Delmenhorst gelang es kaum, Spielmacher Musa Karli einzubinden. So kamen die Blau-Gelben aus dem Spiel heraus nur zu wenigen Torgelegenheiten. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Im Fußball kann ein Pfiff eine Partie entscheiden oder zumindest stark beeinflussen. Er ändert die Bedingungen, unter denen die Mannschaften fortan spielen. Und er „macht“ auch etwas mit dem Kopf der Spieler. Ein solcher Pfiff ertönte bei der Oberligapartie des SV Atlas Delmenhorst gegen den HSV Hannover. Die Gäste siegten mit 3:1 (2:0) im Stadion an der Düsternortstraße. Der Pfiff alleine sorgte nicht für die Heimniederlage der Blau-Gelben vor 1026 Zuschauern, doch er ließ das Pendel in Richtung der Elf aus der Landeshauptstadt ausschlagen.

34 Minuten waren gespielt, als Schiedsrichter Niklas Milczewski die Pfeife in den Mund nahm. Er wertete einen harmlosen Zweikampf von Marlo Siech und Maurice Kleinert im Anschluss an eine Ecke als Foul des Delmenhorster und entschied auf Elfmeter, den Ferhat Bikmaz sicher zum 1:0 verwandelte. Normalerweise meckert, pöbelt und schreit das Publikum sofort auf, egal wie berechtigt oder unberechtigt ein verhängter Strafstoß gegen die eigene Mannschaft ist. Doch in dieser Szene blieb es ruhig. Es deutete nichts daraufhin, dass überhaupt die Gefahr bestand, dass es Elfmeter geben könnte. Selbst die Hannover-Spieler blickten eher überrascht zum Schiedsrichter. Was hatte er gesehen? „Er macht das Zeichen, dass ich geklammert haben soll. Klar halten wir beide ein bisschen fest, aber ein Foul war das nicht. Ich bekomme vorher sogar noch den Arm an den Kopf“, berichtete Marlo Siech. Leon Lingerski sah ebenfalls kein Vergehen. „Wir sind ja nicht in der D-Jugend“, monierte er, dass Milczewski den minimalen Kontakt als Foul wertete. Selbst der Linienrichter habe auf Nachfrage der Atlas-Spieler nicht sagen können, welches Vergehen zum Elfmeter führte. „Die Entscheidung ist strittig“, meinte Atlas-Coach Jürgen Hahn, sein Gegenüber Martin Polomka hatte die fragliche Szene nach eigenen Angaben nicht mitbekommen. Lediglich Atlas-Teammanager Bastian Fuhrken sprang dem Unparteiischen bei. „Er hat die Spieler vorher aufs Festhalten aufmerksam gemacht. Dann gibt es das kurze Ziehen, was soll der Schiri dann machen?“, meinte er. Auf jeden Fall war dieser Pfiff gegen die Blau-Gelben sehr unglücklich, gibt es doch bei jeder Standardsituation diverse Zweikämpfe, die man regeltechnisch abpfeifen könnte.

Atlas fehlt die Konsequenz

Nichts mit Pech zu tun hatte das Delmenhorster Defensivverhalten keine zwei Minuten nach dem Führungstreffer. Nick Köster stellte sich im Zweikampf an der Außenlinie sehr ungeschickt an, der Ball gelangte zu Fabian Weigel, der auf Steffen von Pless durchsteckte. Dieser behielt alleine vor Florian Urbainski die Nerven und markierte das 2:0 (36.). Der Atlas-Schlussmann reklamierte Abseits, doch der HSC-Angreifer stand wohl auf gleicher Höhe. „Das ist auf außen katastrophal verteidigt“, bewertete Hahn die Entstehung des Tores. Die Atlas-Defensive schien nicht fokussiert, vielleicht wirkte der Elfmeter nach. Denn bis auf diese Szene stand der gesamte Verbund der Blau-Gelben sicher. Die Abschlüsse zu den ersten beiden HSC-Treffern waren die ersten beiden gefährlichen Szenen der Hannoveraner.

Die Blau-Gelben strahlten keine große Gefahr aus. Dreimal schloss Stürmer Oliver Rauh aus jeweils spitzem Winkel ab (5./21./30.), doch größere Probleme bereitete das Sascha Algermissen im HSC-Kasten nicht. Chancenlos war er bei einem Treffer von Thomas Mutlu in der 4. Minute. Doch Vorlagengeber Rauh stand vorher nach Lingerski-Pass knapp im Abseits. Nach dem 0:2 fingen sich die Blau-Gelben bis zur Halbzeit wieder, verzeichneten noch Abschlüsse aus der Distanz durch Musa Karli (37.) und Stefan Bruns (42.). „Wir sind eigentlich gut in die Partie reingekommen und haben das bis auf die Situation beim 0:2 gut gemacht“, sagte Hahn. Das sah auch Lingerski so. „Wir haben in der Szene gepennt, aber sonst gut gespielt, gerade in der zweiten Halbzeit. Es ist blöd gelaufen“, meinte er.

Der Atlas-Trainer stellte in der zweiten Halbzeit um, brachte Außenstürmer Patrick Degen für Dennis Mooy und stellte zudem Mutlu auf die Zehn. „Es ist klar, dass er kein Zehner ist, aber er sorgt für Unruhe. Das hat ja auch funktioniert. Wir hatten eine gute Phase und hätten das 1:2 machen müssen, aber die letzte Konsequenz hat gefehlt“, erzählte der SVA-Trainer. Vor allem nach Standardsituationen herrschte im Hannover-Strafraum Alarmstimmung. In Minute 54 beispielsweise scheiterten zunächst Karlis Plendiskis und Tom Schmidt an Abwehrbeinen, bevor der Ball zu Siech kam, dessen Schuss ebenfalls geblockt wurde. Atlas brach vor allem über die linke Seite mit Lingerski und Degen häufiger durch, doch die Hereingaben fanden keinen Abnehmer in der Mitte. Nach einer guten Stunde setzte sich Siech auf rechts gut durch und spielte überlegt zurück auf Marvin Osei, der seinen Gegenspieler bei der Ballannahme aussteigen ließ, dann jedoch mit der Innenseite zu wenig Druck auf den Ball bekam, sodass Algermissen den Schuss aus zehn Metern festhalten konnte.

Konter entscheidet die Partie

Atlas machte nun immer weiter auf, der HSC konterte und entschied die Partie in der 70. Minute endgültig. Nach einem langen Ball erreichte der eingewechselte Ladji Junior Doumbia den Ball vor Bruns, der als letzter Mann zurückzog, um keinen Platzverweis zu riskieren. Der Hannoveraner lief alleine auf Urbainski zu und blieb cool – 3:0. Der Tabellenführer benötigte nur vier Torschüsse für drei Treffer. „Wir haben bis dahin sehr effektiv gespielt. Zudem sehr diszipliniert. Aus dem Spiel heraus haben wir kaum Torchancen zugelassen“, analysierte HSC-Trainer Polomka. Die Effektivität stellte auch Hahn heraus. „Sie haben unsere Fehler konsequent bestraft. Wir andersherum nicht. Wenn man keine Tore macht, kann man nicht gewinnen“, sagte der Atlas-Coach. Positiv bewertete er, dass seine Mannen bis zum Ende versuchten, einen Treffer zu erzielen. Und das gelang ihnen in der 90. Minute. Osei flankte auf Degen, der mit links zum 1:3 einschoss.

Kurz vorher sorgten die Hannoveraner Zuschauer für Ärger. Sie verließen das Stadion einige Minuten vor Spielschluss, zündeten wie vor der Partie bereits einen Böller und warfen mehrere Rauchbomben auf die Tartanbahn, sodass diese an einer Stelle Feuer fing. Nach dem Spiel auf dem Parkplatz musste die Polizei kleinere Scharmützel zwischen den Fans beider Seiten klären.