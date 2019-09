Hude. Wenn eine Fußballmannschaft eine Partie mit 1:6 verliert, sollte man davon ausgehen, dass sie ihrem Kontrahenten ausgesprochen wenig entgegenzusetzen hatte. Beim FC Hude sah das am Sonntag im Bezirksliga-Heimspiel gegen den FC Rastede jedoch anders aus. Auch wenn es seltsam klingt: Das Team war laut seines Trainers Lars Möhlenbrock längst nicht so unterlegen, wie es das überdeutliche Resultat vermuten lässt. „Das Spiel ist komplett anders gelaufen“, meinte Möhlenbrock.

Der Coach bezifferte den Ballbesitz seiner Elf im ersten Durchgang mit 70 bis 75 Prozent. Das änderte jedoch nichts an der Tatsache, dass die Gastgeber zur Pause bereits mit 1:3 zurücklagen. „Man hatte das Gefühl, dass die Rasteder mit jedem Angriff treffen“, schilderte Möhlenbrock. Als Erster durfte Hannes Rathmann jubeln (21.), der davon profitierte, dass bei einem Standard die Zuordnung in der Huder Defensive nicht stimmte. „Das verteidigen wir nicht gut“, monierte Möhlenbrock. Nur sechs Minuten später legte Sergej Müller den zweiten Treffer nach. Der schnürte noch vor der Pause seinen Doppelpack (41.). Das letzte Wort des ersten Durchgangs hatte aber der FCH. Nachdem Nils Sandau an Rastedes Schlussmann Max Braun gescheitert war, traf Ingmar Peters per Abstauber zum 1:3 und gab seinem Team neue Hoffnung (43.).

Die erhielt jedoch kurz nach dem Seitenwechsel einen herben Dämpfer. Wieder war es Müller, der die Platzherren zurückwarf (48.). Richtig bitter wurde es in der Schlussphase. Nachdem Christopher Nickel das 5:1 erzielt hatte (78.), fiel das letzte Tor des Tages auf eine Art und Weise, die irgendwie zu diesem Nachmittag passte. Torben Hellemanns Klärungsversuch landete im eigenen Tor (89.). Dass Hude kein weiterer eigener Treffer gelang, lag auch am laut Möhlenbrock überragenden Max Braun im Rasteder Kasten.