Gespielt wird im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen. Der Sparkassen-Cup gehört zu den größten Nachwuchsturnieren Europas. Die Vorrunde fand in 43 Kreisen statt, danach startete die Zwischenrunde in 16 Regionen. Beide hat der VfL Wildeshausen erfolgreich gemeistert und sich damit für das Endturnier qualifiziert. Dort treten die 16 Teams in vier Gruppen an. Die Wildeshauser Gegner sind: die JSG Hardegsen, der FC Este und der WSC Frisia Wilhelmshaven.

Sollte der VfL die Gruppenphase überstehen, geht es ab 14 Uhr mit den Viertelfinalpartien weiter, eine halbe Stunde später sollen dann die Halbfinals angepfiffen werden. Das Finale ist für 15 Uhr anberaumt. Die Siegermannschaft erhält einen Gutschein für ein Trainingslager im Sporthotel des Niedersächsischen Fußballverbandes in Barsinghausen. Der letzte Verein aus dem Delmenhorster Umland, der sich den Titel sichern konnte, war der VfL Stenum.