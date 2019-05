Stenums Trainer Thomas Baake möchte trotz eines kleinen Kaders die drei Punkte am Kirchweg behalten. (INGO MOELLERS)

Bezirksliga Weser-Ems: „Jeder hat die Ambition, das beste Landkreis-Team hinter Wildeshausen zu werden“, betont Thomas Baake, Trainer des VfL Stenum, vor dem bevorstehenden Derby gegen den FC Hude. Beide Teams trennt lediglich ein einziger Punkt – Hude ist Siebter, Stenum Achter. Und dahinter lauern Tur Abdin und Baris auf Ausrutscher. „Es ist schon eine prestigereiche und wichtige Partie“, sagt FCH-Coach Lars Möhlenbrock und ergänzt: „Mit den Spielen in Stenum und nächste Woche gegen Tur Abdin haben wir noch zwei Derbys vor der Brust, die zum Saisonende noch einmal einen gewissen Reiz ausmachen.“ Im Hinspiel sah es für den FCH lange Zeit gut aus, denn die Möhlenbrock-Elf führte bis in die Schlussphase hinein mit 2:1, ehe sie die Partie doch noch mit 2:4 aus den Händen gab. „Wir haben es im Hinspiel 60 Minuten lang gut gemacht. Diese Leistung wollen wir am Sonntag über 90 Minuten zeigen“, betont Möhlenbrock, der eine konterlastige Stenumer Mannschaft erwartet.

Während es beim FCH personell gut aussieht, pfeift der VfL aus dem letzten Loch und wird wieder nur einen dünnen Kader aufbieten können. „Mir stehen 14 starke Spieler zur Verfügung. Ich werde niemanden der Langzeitverletzten mehr einsetzen, das wäre verrückt. Sie sollen alle erst einmal ihre Verletzungen auskurieren“, erklärt Baake, der in den letzten beiden Partien dennoch das Maximum herausholen möchte: „Das Spiel gegen Hude hat eine gewisse Brisanz. Wir wollen es gewinnen.“ Sollte der VfL die Oberhand behalten, hätte er es am abschließenden Spieltag gegen den Absteiger ESV Wilhelmshaven in eigener Hand, das zweitbeste Team des Landkreises zu werden.

Anpfiff: Sonntag, 15 Uhr, Stenum