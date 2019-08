Marvin Osei stieg mit dem VfL Oldenburg in der Saison 2017/18 in die Regionalliga auf und wechselte anschließend zum SV Atlas. (MÖLLERS)

Nach der unglücklichen Niederlage in der ersten Runde des Niedersachsenpokals nach Elfmeterschießen gegen den SC Spelle-Venhaus geht es für den SV Atlas Delmenhorst nun auch in der Fußball-Oberliga los. Und das Auftaktspiel ist direkt ein Derby: Der Regionalliga-Absteiger VfL Oldenburg ist zu Gast. Anpfiff ist an diesem Sonnabend um 18 Uhr im Stadion an der Düsternortstraße. Das Team von Dario Fossi schied bereits in der Qualifikation des Pokalwettbewerbs beim FC Hagen/Uthlede aus (0:1).

Die Delmenhorster gehen guten Mutes in die Begegnung: Die Leistung im Pokal stimmte, die Blau-Gelben waren über weite Strecken das bessere Team. „Das Spiel war in Ordnung, aber unter dem Strich sind wir ausgeschieden“, sagt Key Riebau. Der 29-Jährige trainiert den Oberligisten seit dieser Spielzeit. „Die Jungs haben viele Sachen gut umgesetzt gegen Spelle“, lobt er.

Der Atlas-Coach hat jedoch auch Probleme ausgemacht. „In der ersten Halbzeit gab es einige Situationen, in denen wir zu sehr mit offenem Visier gespielt haben“, meinte Riebau direkt im Anschluss an das Pokal-Aus. Zudem fehlte es den Delmenhorstern trotz aller Überlegenheit an Durchschlagskraft. Große Chancen erarbeitete sich die Mannschaft kaum. Eine der besten Möglichkeiten hatte Neuzugang Marek Janssen – und dieser fällt nun einige Wochen aus: Muskelfaserriss im Oberschenkel mit Sehnenabriss am Oberschenkel und Hüftbeuger. „Natürlich ist das für mich nun ein harter Schlag. Ich verpasse das Derby gegen den VfL und das Jahrhundertspiel beziehungsweise das Spiel meines Lebens im Weserstadion", teilte er bei Facebook mit.

Gegner in der Findungsphase

Bis zur Partie gegen Werder Bremen in der ersten Runde des DFB-Pokals sind es noch sieben Tage. „Ich habe nicht das Gefühl, dass die Spieler und der Trainerstab das Spiel schon im Kopf haben. Da ist dann ab Sonntag Zeit, dann kann das Kribbeln beginnen. Wir müssen den Fokus jetzt hochhalten und gegen Oldenburg hellwach sein“, blickt Riebau voraus.

Die Blau-Gelben mussten zuletzt etwas improvisieren, da mit Karlis Plendiskis und Marlo Siech die vermeintliche Stamminnenverteidigung nahezu die gesamte Vorbereitung ausfiel. Plendiskis kann gegen den VfL jedoch auflaufen, Siech ist zurück im Training, das Derby kommt aber wohl noch zu früh. Gegen Spelle bildeten Allrounder Leon Lingerski – der schon in der vergangenen Saison regelmäßig innen verteidigte und das voraussichtlich auch gegen den VfL machen wird – und Neuzugang Florian Stütz das zentrale Defensiv-Duo. Letzterer dürfte gegen Oldenburg auf seine angestammte Position im defensiven Mittelfeld rücken.

Die Leistungsstärke des VfL ist schwer abzusehen. „Wir wissen nicht so richtig, was auf uns zukommt und wer fit genug ist, um spielen zu können“, sagt Riebau und nennt Marten-Heiko Schmidt und Joshua König als Namen. Zudem sei aus Atlas-Sicht unklar, welche Neuzugänge der VfL in die Startelf bringt. Nach dem Abstieg verließen viele Spieler den Verein, rund ein Dutzend Neuzugänge stehen im Kader. Keinen Wechsel gab es an der Seitenlinie: Obwohl Dario Fossi Angebote der Regionalligisten VfB Oldenburg und SSV Jeddeloh vorliegen hatte – das sagte er der Nordwest Zeitung – blieb er dem VfL treu. „Da Dario Fossi weiterhin Trainer ist, wird der Fußball des VfL schon ähnlich zu dem in der Regionalliga sein. Vielleicht werden sie etwas mehr Ballbesitz haben und versuchen, dominanter zu spielen“, erwartet Riebau.

Auswärts waren die Auftritte der Fossi-Elf zuletzt nicht gerade von Erfolg gekrönt. Mit der 0:1-Niederlage im Pokal setzten die Oldenburger eine unrühmliche Serie fort: Der VfL verlor erneut auswärts – so wie in jeder einzelnen der 17 Partien in der zurückliegenden Regionalligasaison. Daheim holte die Fossi-Elf immerhin 25 Zähler. Bei der Generalprobe vor ein paar Tagen beim Bremer SV kam der Oberligist mit 0:5 unter die Räder, allerdings fehlten einige Stammkräfte wie beispielsweise Schmidt und König.

In der Spielzeit 2017/18 setzten sich die Oldenburger in beiden Partien durch. Daheim siegten sie mit 4:2, in Delmenhorst mit 2:1. Einen Treffer für den VfL erzielte seinerzeit Marvin Osei, der nun für die Blau-Gelben auf Torejagd geht.