HSG-Spielmacher Frederic Oetken (am Ball, hier gegen den ATSV Habenhausen) sprach von einem dreckigen Sieg. Vor allem in Durchgang eins habe man nicht besonders geglänzt. (Ingo Möllers)

Die HSG Delmenhorst hat ihre Pflichtaufgabe erfüllt, mit Ruhm bekleckert haben sich die Oberliga-Handballer dabei aber nicht gerade: Gegen den bereits abgestiegenen TSV Bremervörde siegte die HSG mit 30:19, spielte in Durchgang eins jedoch relativ schwach und ging mit einem 12:13-Rückstand in die Kabine. „Die erste Halbzeit war katastrophal, das kann man schon so sagen. Da hatten wir keine Einstellung“, sagte HSG-Spielgestalter Frederic Oetken und ergänzte: „In den finalen 15 Minuten haben wir dann konsequent gespielt, die konnte man sich gut angucken.“ Dank des vierten Sieges in Folge hat die Sieben von Trainer Jörg Rademacher ihren sechsten Platz weiter gefestigt.

Die Gäste aus Bremervörde, die von 23 Spielen 20 verloren haben, erwischten den besseren Start. Nach zehn Minuten lagen sie mit 5:3 vorne. „Der TSV hat sich viel Zeit für seine Angriffe genommen, den Ball immer wieder hin- und hergepasst. Und irgendwann war dann halt immer eine Lücke in unserer Deckung“, berichtete Oetken. Nicht nur in der Defensive haperte es bei der HSG, sondern auch im Angriff. Allein in Durchgang eins ließen die Delmenhorster etliche Tempogegenstöße sowie hochkarätige Chancen liegen. Die vielen Fahrkarten führten dazu, dass der TSV recht schnell wieder in Ballbesitz kam, was wiederum bedeutete, dass die HSG lange in der Deckung stehen musste. Nach 22 Minuten führte der Außenseiter mit 10:9. „Wir haben dann etwas umgestellt und eine hängende 5:1-Deckung gespielt. Das haben wir so lange gemacht, bis Karol Moscinski in Durchgang zwei wegen eines Kopftreffers bei einem Siebenmeter mit Rot vom Feld musste“, berichtete Frederic Oetken.

In Durchgang zwei erhöhten die Gastgeber dann das Tempo und nutzten ihre Möglichkeiten besser, wenngleich „wir noch immer etliche Chancen liegen gelassen haben“. In Minute 33 brachte Philipp Freese die Rademacher-Sieben mit 15:14 in Front, zehn Minuten später hatten die Delmenhorster ihren Vorsprung auf drei Treffer ausgebaut – 19:16. Die Schlussviertelstunde gehörte dann ganz den Gastgebern, die ihre Führung Tor um Tor ausbauten. Gerade Stefan Timmermann wusste in der zweiten Halbzeit auf Halbrechts zu überzeugen – er ersetzte den angeschlagenen Tim Coors im Angriff, der nur in Deckung auf der Platte stand. Timmermann erzielte fünf seiner sieben Treffer in Durchgang zwei.

„Über weite Strecken war das nicht unsere beste Leistung. Unser Anspruch muss es sein, Bremervörde deutlicher zu schlagen und zur Halbzeit nicht zurückzuliegen. Es war ein dreckiger Sieg“, meinte Oetken. Die Partie habe ein Stück weit den Charakter eines Vorbereitungsspiels gehabt. In der Halle sei nicht viel los gewesen, diese Lethargie habe sich auf der Platte widergespiegelt. „Da war kein Feuer drin. Nichts. Unser Fehler war es, das Ganze so anzunehmen“, gab sich der Spielmacher selbstkritisch. Die nächste Partie bestreitet die HSG gegen den VfL Edewecht.