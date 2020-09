Miguel Förster ist eines von zwei Torwarttalenten, die neu im Kader sind. Der VfL geht ohne klare Nummer eins in die Saison. (INGO MÖLLERS)

21 Teams starten in der Fußball-Landesliga, der VfL Wildeshausen ist in der Elfer-Staffel gelandet. Die Saison wird kurz und hart, sieben Mannschaften steigen ab – die jeweils drei Letztplatzierten sowie der Verlierer des Duells der Viertletzten. Wahrscheinlich bekommt der zahlungsunfähige BV Cloppenburg jedoch kein Team zusammen. Im Pokal trat der BVC nicht an, die ersten beiden Spiele sind abgesagt. Voraussichtlich steht damit ein Absteiger fest, der VfL muss also mindestens Siebter werden.

Die Wildeshauser haben mit allen Torhütern, Niklas Heinrich und Jan Lehmkuhl viel Erfahrung verloren und diese mit talentierten Spielern ersetzt. „Wir sind nicht schlechter aufgestellt als letztes Jahr“, meint Coach Marcel Bragula, auch wenn vor allem Lehmkuhls Abgang schmerzt. „Er ist ein Ausnahmespieler, einer der besten Mittelfeldspieler der Liga.“ Um die Torwartposition bewerben sich mit Miguel Förster (19) und Sören Willers (20) zwei Talente. „Die mangelnde Erfahrung kann mal zu einem Punktverlust führen, aber wir haben beide lange beobachtet und sind überzeugt, dass sie das Niveau für diese Liga haben“, ordnet Bragula ein. Mit Steve Köster kommt eine Verstärkung für das Mittelfeld, mit Kevin Radke von Regionalliga-Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst der Königstransfer. „Ich bin mir sicher, dass er schnell zum Führungsspieler werden kann“, sagt der VfL-Coach.

Bragula erwartet eine ausgeglichene Liga: „Bevern ist sicherlich Favorit und von Firrel erwarte ich eine bockstarke Saison, aber der Rest spielt gegen den Abstieg.“ Von den vier Aufsteigern sieht er zwei als sehr stark an. „Hansa Friesoythe und Frisia Wilhelmshaven sind keine normalen Aufsteiger. Friesoythe war lange in der Landesliga, der Abstieg vor zwei Jahren war mehr ein Betriebsunfall, und bei Frisia hat sich richtig was bewegt. Die sind super aufgestellt, haben eine tolle Außenwirkung und mit Jürgen Hahn auch einen sehr guten Trainer“, meint Bragula. Friesoythe sieht er gar als Geheimfavoriten an. Aber der Kader ist nicht alles. „In der Landesliga sind zwei Dinge viel wichtiger: Fitness und dass man eine Truppe ist. Das sind die Grundvoraussetzungen, um zu bestehen“, sagt Bragula.

Den dritten Aufsteiger beobachtete er kürzlich, immerhin ist Sparta Werlte der erste Gegner an diesem Sonntag, 15 Uhr, im Krandelstadion. „Werlte lebt von der Offensive, hat zwei starke Stürmer und dazu Tempo über außen. In der Innenverteidigung haben sie einen regionalligaerfahrenen Mann und mit Jan Büter einen exzellenten Spielertrainer im Zentrum“, weiß Bragula. Dennoch gehört Sparta zu den Teams, die der VfL schlagen muss, um in der Liga zu bleiben. Auch der vierte Aufsteiger TuRa Westrhauderfehn ist eher unten zu erwarten. Mit Germania Leer, das vergangene Saison beim Abbruch eine ähnliche Bilanz wie der VfL aufwies, sowie BV Essen und SC Papenburg, die jeweils hinter den Krandelkickern abschlossen, bewegen sich die weiteren Teams etwa auf Augenhöhe.

Weitere Informationen

Der Kader

Zugänge: Sören Willers (TSV Großenkneten), Miguel Förster (Werder Bremen), Kevin Radke (SV Atlas Delmenhorst), Steve Köster, Timo Goldner (beide BW Bümmerstede), Daniel Wollenberg (eigene Jugend)

Abgänge: Philipp Finger, Jan Taute (beide eigene U23), Sebastian Pundsack, Felix Dittrich, David Lohmann (hören alle auf), Niklas Heinrich (unbekannt), Jan Lehmkuhl (SV Melle), Elias Schröder (SV Baris Delmenhorst)

Restkader: Hauke Glück, Lukas Schneider, Marius Krumland, Mika Ostendorf, Thorben Schütte, Christopher Kant, Alexander Dreher, Alexander Kupka, Christopher Stolle, Ole Lehmkuhl, Sascha Görke, Steven Müller-Rautenberg, Michael Eberle, Robin Ramke, Sebastian Bröcker, Maximilian Seidel, Lennart Feldhus, Rene Tramitzke

Trainer: Marcel Bragula

Co-Trainer: Patrick Meyer

Favoriten: SV Bevern, GW Firrel

Ziel: Klassenerhalt