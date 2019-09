Die HSG Delmenhorst um Tim Coors (am Ball) reist am Sonnabend nach Varel. (Janina Rahn)

Oberliga Nordsee: Nach dem gelungenen Saisonstart gegen den TuS Rotenburg (34:24) geht es für die HSG Delmenhorst mit einem schwierigen Auswärtsspiel weiter. Die Mannschaft von Jörg Rademacher reist zum Drittliga-Absteiger SG VTB/Altjührden. Ohne Frage ein echter Härtetest. Auch der Coach bezeichnet den aktuellen Kontrahenten als einen der Gradmesser. „Die wollen sofort wieder hoch in die 3. Liga. Das wird eine Riesenaufgabe für uns“, weiß Rademacher. Allerdings blickt er dem Duell relativ entspannt entgegen: „Wir haben nichts zu verlieren. Der Erfolg gegen Rotenburg hat den Druck von uns genommen. Wir können befreit aufspielen.“ Rademacher betont auch, dass sein Team in seinen Augen nicht als Favorit in die Begegnung geht. „Ich sehe Varel von den Ambitionen her vorne“, meint der Delmenhorster Trainer, der ein körperbetontes Spiel erwartet. Davon geht auch Frederic Oetken aus. „Es wird ein intensives Spiel von Minute eins bis 60. Wir müssen den Kampf annehmen und dürfen im Angriff nicht zurückzucken“, sagt der HSG-Akteur. Varel habe eine komplette Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern. Zudem hat die SG für Oetken gleich zum Auftakt ihre Stärke unter Beweis gestellt. Das Team siegte beim Elsflether TB mit 23:17, „da gewinnt auch nicht jeder.“ Man darf also gespannt sein. „Die Mannschaft ist heiß“, verspricht Rademacher.

Anpfiff: Sonnabend um 19.30 Uhr in Varel