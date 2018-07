Thomas Baake (schwarzes Shirt) und der VfL Stenum schieden im vergangenen Jahr erst in Pokalrunde vier aus. Weit soll es auch diesmal gehen. (Ingo Möllers)

Stenum/Delmenhorst. Hitzig – so lässt sich das vergangene Aufeinandertreffen des VfL Stenum und SV Baris am besten beschreiben. Die beiden Bezirksligisten lieferten sich Ende April dieses Jahres einen Schlagabtausch mit allen Facetten des Fußballs: Baris glich das Duell damals zweimal aus, kassierte jedoch auch zwei Platzverweise; Stenum schoss den 3:2-Siegtreffer erst in der Nachspielzeit. Das Aufeinandertreffen an diesem Sonntag ab 15 Uhr in der ersten Bezirkspokalrunde verspricht also durchaus Unterhaltung. Ob genauso viel Feuer drin sein wird wie im April? „Einige haben sicherlich noch das hitzige Duell aus der Liga im Kopf“, meint VfL-Coach Thomas Baake, „aber ich betrachte das eher als Testspiel. Wir haben schließlich noch 14 Tage, bis die Liga startet.“

Herschenken wird seine Elf die Partie aber keineswegs. Im vergangenen Jahr haben die Stenumer schließlich „Blut geleckt“. Als einziges Team aus unserem Verbreitungsgebiet überstand der VfL die zweite und dritte Runde, erst in der vierten schied er aus. Vor heimischer Kulisse lieferte die Baake-Elf gegen den SC BW Papenburg damals eine gute Leistung ab, verlor das unterhaltsame Spiel jedoch mit 4:6. „Wir hätten fast einen Landesligisten geschlagen. Die Jungs wollen noch mal so weit kommen“, sagt Baake, schränkt gleichzeitig aber ein: „Wenn es allerdings nicht klappt, dann ist das halt so.“

Eine bislang gute Vorbereitung

So weit wie der VfL ist der SV Baris im vergangenen Jahr nicht gekommen. Gleich in Runde eins flog er sang- und klanglos raus – beim VfL Wildeshausen setzte es eine 0:7-Klatsche. In diesem Jahr soll die Reise dagegen weitergehen. Zumindest wünscht sich das SV-Teammanager Baris Caki. Er wird am Sonntag den eigentlichen Coach Önder Caki vertreten, da dieser derzeit im Urlaub weilt. „Das ist ein Pflichtspiel, wir nehmen das sehr ernst. Wir wollen in die nächste Runde einziehen, nachdem wir zuletzt früh ausgeschieden sind“, betont Baris Caki. Das Team hat laut des Teammanagers in der Vorbereitung bislang einen mehr als soliden Eindruck hinterlassen. Die Trainingsbeteiligung sei hoch gewesen, zudem habe man in den Testspielen verschiedene Systeme ausprobiert. „Die Ergebnisse waren auch in Ordnung. Nur mit dem Spiel gegen die BTS Neustadt waren wir nicht zufrieden“, berichtet Baris Caki. Beim Bremen-Ligisten verloren die Delmenhorster mit 2:4.

Nach dem finalen Pflichtspiel der abgelaufenen Saison hatte SV-Trainer Önder Caki angekündigt, dass das Team in der nächsten Spielzeit mit einem neuen Gesicht auftreten werde. Was er damit meinte, kann man anhand der Verpflichtungen durchaus erkennen. So konzentrierte sich Teammanager Baris Caki vor allem auf die Akquise von Defensivspielern – verständlich angesichts der Gegentorflut in der vergangenen Saison. Was darf man also vom SV Baris im ersten Pflichtspiel erwarten? Nun, auf jeden Fall keine Mauertaktik. Denn auch wenn das Augenmerk in der Vorbereitung auf der Defensive lag, bleibt „die Offensive weiterhin unsere große Stärke“. Ziel ist es vielmehr, kompakter und stabiler zu stehen. Wunderdinge sollte jedoch trotzdem keiner am Sonntag erwarten. Baris Caki: „Wir brauchen sicher noch ein oder zwei Wochen. Die Spieler, die wir für die Defensive verpflichtet haben, sind noch etwas im Rückstand.“

Dass beim VfL Stenum gleich jedes Rädchen ineinandergreift, ist genauso unwahrscheinlich. Immerhin ist der Kader noch nicht komplett, einige Spieler weilen im Urlaub. „Andere haben dagegen die komplette Vorbereitung mitgemacht. In der Liga werden wir wohl nicht mit so einer Formation wie am Sonntag auflaufen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf die Begegnung“, berichtet Thomas Baake.

Ein zusätzliches Problem bei der Partie könnte derweil die Hitze werden. Baake rechnet auf jeden Fall mit einigen Trinkpausen, deshalb „wird sicherlich auch nicht immer der gewohnte Spielfluss aufkommen“.

Übrigens: Dass der Pokal schon zwei Wochen vor dem Saisonstart und somit während der Vorbereitung ansteht, stört den Stenumer Coach nicht. Man habe so nochmals einen guten Test. „Im letzten Jahr hat uns das gutgetan, wir haben einen Schub bekommen. Außerdem kann ich noch mal die Form des Teams sehen“, erklärt der Coach. Es ist der Spielmodus, der ihn stört. Denn in der ersten Runde werden weite Strecken vermieden, es kommt zu vielen Derbys. Baake: „Ich würde mich freuen, wenn das gelost würde. Andere Gegner wären auch mal schön. Wir würden die Fahrt auch auf uns nehmen.“