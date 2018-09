Helge Mildes und der VfL Wildeshausen haben die ganz große Überraschung gegen den Vorjahresmeister VSG Ammerland II knapp verpasst. (Ingo Möllers)

Wildeshausen. Einen Traumstart haben die Aufsteiger des VfL Wildeshausen in eigener Halle zum Auftakt der Volleyball-Oberliga-Saison hingelegt. Nach hartem Kampf mussten sich die Gravel-Schützlinge dem letztjährigen Meister VSG Ammerland II erst im Tiebreak beugen. Gegen den Mitfavoriten im Kampf um den Titel, den VC Osnabrück, gelang sogar der erste Sieg.

VfL Wildeshausen – VSG Ammerland II 2:3 (21:25, 25:19, 22:25, 25:20, 7:15). Nach dem Ausfall von Mittelblocker Marco Backhus, der im Pokal eine schmerzhafte Wadenverletzung erlitt und noch längere Zeit fehlen wird, meldete sich kurzfristig auch noch Paul Schütte mit Magenproblemen ab. So hatte Spielertrainer Frank Gravel lediglich acht Akteure zur Verfügung, was erfahrungsgemäß für einen Doppelspieltag deutlich zu wenige sind. Trotzdem ließen sich die Hausherren nicht unterkriegen und gingen mit viel Selbstvertrauen die erste Aufgabe gegen den scheinbar übermächtigen Gegner an. Trotz etwas Sand im Getriebe hielten die Gastgeber den ersten Durchgang lange Zeit offen. Weil aber gerade im Angriff in den entscheidenden Situationen oftmals die Durchschlagskraft fehlte, holte sich der Gast den ersten Satz mit 25:21. Kleinere Umstellungen von Gravel, der Ling Nguyen über die Mitte und Fabian Muhle über Außen schickte, sollten schließlich die erhoffte Sicherheit in die eigenen Aktionen bringen. Mit viel Druck über die Mitte schaffte der VfL den Satzausgleich und legte auch im dritten Abschnitt zunächst vor. Weil aber in der Crunchtime die eigenen Angreifer zu häufig am Ammerländer Block scheiterten oder den Ball ins Aus schlugen, hatten erneut die Gäste die Nase vorn.

Von diesem erneuten Tiefschlag ließen sich die Hausherren aber genauso wenig beirren wie vom anfänglichen Rückstand im vierten Satz. Fabian Muhle sorgte mit druckvoll und platziert geschlagenen Angaben dafür, dass der Durchgang noch zu Gunsten des VfL Wildeshausen gedreht wurde. Ammerland schien beeindruckt und musste so in den nie erwarteten Tiebreak gehen. Der war bis zum 6:6 ausgeglichen, als die Hausherren jedoch plötzlich völlig den Faden verloren. Aufgrund des fehlerhaften VfL-Aufbaus, der am Netz zudem kaum noch Druck entfaltete, hatten die Gäste jetzt leichtes Spiel mit dem Aufsteiger. Sie ließen nur noch einen gegnerischen Punkt zu und holten sich mit 15:7 diesen entscheidenden Satz und damit den Sieg. Trotzdem war man im Lager des VfL Wildeshausen froh über den ersten Punkt, zumal damit gegen den Vorjahresmeister im Vorfeld niemand gerechnet hatte.

VfL Wildeshauen – VC Osnabrück 3:1 (25:21, 28:30, 25:19, 25:17). Nach dem ersten kräftezehrenden Match mussten die VfL-Akteure im Spiel gegen den VC Osnabrück bis an ihre Grenzen gehen. Das neu gebildete Gästeteam, das aus den Vereinen Osnabrück und Voxtrup entstanden war, witterte auch aufgrund der schwachen Personaldecke beim angeschlagenen Gegner seine Chance, war aber dennoch überrascht über das starke Auftreten der Gastgeber. Diese kämpften um jeden Ball und waren vor allem über die Mitte immer wieder erfolgreich. Wenn aber der Aufbau bei den noch nicht eingespielten Gästen klappte, hatte der VfL große Mühe dagegenzuhalten. Es entwickelte sich ein dramatischer erster Satz, bei dem der Aufsteiger mit 25:21 die Oberhand behielt. Auch im zweiten Abschnitt erspielten sich die Gravel-Schützlinge einen Vorsprung, mussten sich danach aber zweier Satzbälle erwehren, weil zu viele Angriffsversuche scheiterten. Da auch eigene Satzbälle nicht genutzt wurden, schaffte Osnabrück mit 30:28 den Satzausgleich.

„Aber die Moral in meiner Mannschaft stimmte“, sagte Gravel. Sein Team legte im dritten und vierten Satz vor und holte sich mit viel Willenskraft und Können den ersten Sieg in der Oberliga. Zwar schmolz ein hoher Vorsprung im letzten Abschnitt noch mal ein wenig dahin, doch am Ende zeigte Wildeshausen einfach die größere spielerische Klasse. „Mit vier Punkten sind wir sogar Tabellenführer, weil wir mehr Spiele haben. Eine schöne Momentaufnahme, die man sich einrahmen kann“, war Coach Gravel ganz besonders stolz auf den guten Saisonstart seines Teams, blickte aber sofort nach vorne auf die nächste wichtige Aufgabe. „In zwei Wochen geht es bei TV Bremen-Wälle 1875 darum, bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt die nächsten Punkte zu holen."

VfL Wildeshausen: F. Gravel, Nguyen, Dannemann, Mildes, Bartels, Muhle, Backhus, L. Gravel