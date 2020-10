Sandra Göbel (weiß) und der TV Jahn Delmenhorst haben den Start in die Regionalliga-Saison völlig in den Sand gesetzt. (INGO MÖLLERS)

Dieses Ergebnis war in der Form nun wahrlich nicht zu erwarten. Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben den Start in die neue Regionalliga-Saison gründlich vermasselt und gegen den ATS Buntentor auf heimischer Anlage deutlich mit 1:4 (1:2) verloren. Nur eine Woche zuvor hatten sich die beiden Mannschaften bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals gegenübergestanden – mit einem, vorsichtig formuliert, etwas anderen Resultat. Mit einem 8:1-Kantersieg waren die Violetten in die nächste Runde eingezogen. Und jetzt das.

Jahn-Coach Jörg Beese war logischerweise alles andere als angetan vom jüngsten Auftritt seiner Schützlinge. „Ich hatte zwar irgendwann mal mit so einem Spiel gerechnet, aber nicht zu so einem frühen Zeitpunkt“, meinte er. Er machte bei seinem Team ein „Kopfproblem“ aus. Die Delmenhorsterinnen hätten zu weit weg von ihren Gegenspielerinnen gestanden und zu wenige Zweikämpfe gewonnen. „Gerade im Mittelfeld war es vogelwild. So was kommt zustande, wenn man im Kopf nicht so konzentriert ist, wie man es eine Woche vorher war. Wir haben einfach nicht gut gespielt, kaum Ordnung drin gehabt“, monierte Beese. So musste der Kontrahent gar nicht viel tun, um die Partie für sich zu entscheiden. „Buntentor hat eine allenfalls ausreichende Leistung gereicht, um das Spiel zu gewinnen“, urteilte der TVJ-Trainer.

Die Anfangsphase der Gastgeberinnen war immerhin noch in Ordnung. In der 25. Minute markierte Julia Hechtenberg sogar die Führung. Nach einer abgewehrten Ecke brachte Sandra Göbel den Ball von außen wieder herein, Hechtenberg stand völlig frei und schob die Kugel aus zehn Metern ein. In der Folge bauten die Delmenhorsterinnen jedoch immer weiter ab. Mit einem Doppelschlag drehte Buntentor die Partie. Ylenia Sachau verwandelte einen Freistoß aus 17 Metern zum Ausgleich (37.), nur eine Minute später erzielte Aline Stenzel das 2:1. Bei diesem Angriff habe seine Elf „total gepennt“, bemerkte Beese. Nach der Pause kamen die Violetten wieder etwas besser ins Spiel – ehe sie selbst tatkräftig dabei mithalfen, endgültig auf die Verliererstraße zu geraten. Die Gegentreffer zum 1:3 und 1:4 durch Lea Richter (53.) und Franziska Gieseke (65.) entstanden jeweils nach Fehlpässen in der eigenen Hälfte.

„Wir müssen jetzt damit leben. Ich hoffe, die Mädels lernen daraus“, meinte Jörg Beese nach dem Fehlstart. „In der Regionalliga kann man nicht fünf Prozent weniger als normal bringen. Das geht nach hinten los.“