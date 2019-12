Musa Karli (blau-gelb) und der SV Atlas Delmenhorst müssen gegen Egestorf-Langreder eine deutlich bessere Leistung abrufen als zuletzt gegen Hagen/Uthlede. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Es war eine ungewohnte Situation für die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst. Eine, die es in dieser Saison zuvor noch nicht gegeben hatte – wenn man einmal von der Niederlage nach Elfmeterschießen im Niedersachsenpokal gegen den SC Spelle-Venhaus absieht. In der Liga gingen die Blau-Gelben am vergangenen Sonnabend jedoch das erste Mal als Verlierer vom Platz und sind daher mit einem Negativerlebnis im Rücken in die neue Trainingswoche gestartet.

SVA-Coach Key Riebau hatte bereits unmittelbar nach dem 0:3 gegen den FC Hagen/Uthlede gesagt, dass es wichtig sei, die Köpfe schnell wieder frei zu bekommen. Vor der schwierigen Partie an diesem Sonnabend beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder (Anpfiff: 14 Uhr) hat er den Eindruck, dass das seinen Schützlingen gelungen ist. Gleichwohl habe man im Training ein, zwei Dinge noch mal angesprochen. „Es war eine sehr bittere Niederlage, weil es nicht ein brutal starker Gegner war, sondern eine Mannschaft, die es uns in Sachen Leidenschaft und Wille vorgemacht hat“, meint Riebau rückblickend.

Nun wartet ein ganz anderer Kontrahent auf die Delmestädter. Egestorf-Langreder ist nach der vergangenen Saison aus der Regionalliga abgestiegen und hat nach einem schwachen Start, der unter anderem das 1:4 in Delmenhorst beinhaltete, mittlerweile richtig gut in die Spielzeit gefunden. Die jüngste Pleite datiert vom 8. September. Damals unterlag der aktuelle Tabellensechste dem TuS Bersenbrück mit 1:2. Seitdem steigerte sich das Team von Trainer Paul Nieber enorm, feierte zuletzt vier Siege in Folge. Da verwundert es nicht, dass Key Riebau eine Aufgabe erwartet, die es gehörig in sich hat. „Es ist eine Mannschaft, die individuell eine sehr hohe Qualität hat, die den Anspruch hat, nach oben zu kommen, die einen guten Ball spielt und physisch stark ist“, nennt der Atlas-Trainer die Stärken des Gegners.

Allerdings vermutet Riebau, dass so ein Gegner nach der ersten Niederlage nun zur richtigen Zeit kommt. „Wir wissen, dass uns alles abverlangt wird“, stellt der Coach klar. Da noch zwei Duelle anstehen, könnten seine Mannen noch nicht in den Winterpausen-Modus schalten. „Sie haben Gas gegeben, gezeigt, dass der Wille groß ist und dass sie als Team ein gutes Spiel machen wollen. Ich glaube, dass die Jungs mit voller Überzeugung ins Spiel gehen“, sagt Riebau, der davon ausgeht, dass die Partie ausgetragen werden kann.

Personell hat Atlas weiter mit Problemen zu kämpfen. Neben den schon länger fehlenden Leon Lingerski, Kevin Radke, Thade Hein und Jan-Niklas Wiese fällt nun auch Florian Stütz mit einem Muskelfaserriss aus. Zudem lag Emiljano Mjeshtri unter der Woche flach.

Interessante Aussagen zur Begegnung gibt es derweil aus dem Lager der Egestorfer. Paul Nieber scheint bezüglich des Saisonziels des SVA jedenfalls Informationen zu haben, die selbst in Delmenhorst neu sein dürften. „Ich glaube, wir treffen auf einen Verein, der schon den klaren Anspruch hat, diese Saison den Aufstieg in die Regionalliga zu realisieren. Vom ersten Spieltag an hat man gemerkt, dass Atlas sich vor diesem Anspruch nicht versteckt“, sagte der FC-Trainer während der Egestorfer Pressekonferenz im Vorfeld der Partie.

Den Blau-Gelben bescheinigt er großes Potenzial. „Ich glaube schon, dass Atlas Minimum über dieselbe Spielstärke verfügt wie der VfV Hildesheim. Im direkten Vergleich haben sie das Spiel dann auch gewonnen. Insofern glaube ich, dass es eine große Herausforderung wird, das Spiel erfolgreich zu bestreiten, aber ich glaube, dass wir aktuell absolut in der Verfassung sind, das tun zu können. Trotzdem: Wenn man das in der Gesamtbetrachtung sieht, geht Atlas sicherlich als Favorit in die Partie“, meinte Nieber.