Den vor einem Jahr fertiggestellten Kunstrasenplatz des VfL Stenum konnten die Jugendmannschaften bisher kaum nutzen. (INGO MÖLLERS)

„Es gibt Spieler, die gegenüber unseren Trainern ihr Leid klagen und lustlos sind“, sagt der Sportliche Leiter des JFV Delmenhorst, Matthias Kaiser, und macht sich so seine Gedanken: „Es besteht die Gefahr, dass die jungen Spieler bald denken, es gehe ja auch ohne Fußball.“ Das bis dato letzte Spiel haben die A-Junioren des JFV vor fünf Monaten – am 3. Oktober 2020 – in der Bezirksliga gegen RW Damme bestritten. Die Mannschaft verlor mit 1:6, kam mächtig unter die Räder und hatte bis jetzt keine Chance auf Wiedergutmachung. Denn seitdem rollt beim JFV kein Ball mehr über den grünen Rasen. Auch die Lust auf Home-Training hat bei den U19-Kickern – verständlicherweise – nachgelassen. „Die Pause ist einfach viel zu lang und die Spieler können ja auch nicht ewig nur im Kreis laufen, da halte ich überhaupt nichts von“, betont Kaiser.

Tim Müller, Trainer der A-Junioren des VfL Stenum, schließt sich Kaisers Meinung an: „Wir sind Fußballer geworden, weil wir einen Ball und ein Tor brauchen, sonst hätten wir auch Leichtathleten werden können. Und ohne Ziel ist das Training von zu Hause aus einfach nicht sinnvoll, es drückt nur auf die Motivation der Spieler.“

Durch die Pandemie-Pause könnten auf viele Jugendspieler vor dem Sprung in den Herrenbereich Probleme zukommen. „Wir haben keine Erfahrungen, wenn Spieler die A-Jugend quasi überspringen. Es ist für alle eine Herausforderung. Ich vermute aber, dass die Besten bei den Herren klarkommen werden. Die anderen Spieler werden es hingegen schwer haben. Ihnen wird die Spielpraxis und Wettkampfhärte fehlen. Ich hoffe aber, dass sie nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen“, sagt Kaiser, der damit rechnet, dass nach dieser Saison acht Spieler des JFV in den Seniorenbereich der vier Stammvereine (TV Jahn, TuS Heidkrug, SV Atlas, Delmenhorster TB, Anm. d. Red.) gehen werden. „Der Großteil schließt sich dem TuS Heidkrug und dem TV Jahn Delmenhorst an. Wir haben aufgrund der Situation darum gebeten, dass sich die Vereine besonders um die Jungs kümmern“, berichtet Kaiser.

Die Jugendschmiede des VfL Stenum verfolgt ein anderes Konzept, das die Verantwortlichen während der Pandemie komplett umgestellt haben. Durch die Umstrukturierung soll der diesjährige A-Jugend-Jahrgang gar nicht so schwer von der Spielpause betroffen sein. „Es ist zwar eine blöde Situation, aber wir haben aus der letzten Saison gelernt“, betont Müller und erklärt: „Die Spieler haben bis zum ,Lockdown light' bereits häufig bei den jeweiligen Herrenmannschaften mittrainiert und auch Testspiele absolviert. So wissen sie, was auf sie zukommt. Es ist nämlich doch ein ganz anderer Fußball, der im Herrenbereich gespielt wird. Im Vergleich sind die Jugendspieler noch unbedarft. Die Fußballer im Männerbereich sind viel cleverer. Vor allem als junger, unerfahrener Verteidiger ist es nicht so einfach, weil sich die Stürmer doch leichter fallen lassen.“

Außerdem habe der VfL den Vorteil, dass die Jugendspieler seit vielen Jahren am Kirchweg aktiv sind und den Trainern der Jugendmannschaften sowie Thomas Baake, Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft, bestens bekannt sind. „Die Spieler kennen unsere Spielweise. Und wir haben kaum unbekannte Spieler, die wir scouten müssten“, sagt Müller, der aber auch zugibt, dass es für den A-Jugend-Jahrgang 2019 deutlich schwieriger war beziehungsweise ist. „Damals haben wir das alles nicht kommen sehen, die Unbekannte war einfach größer als in diesem Jahr. Diesen Spielern fehlten Training und Testspiele im Herrenbereich.“

Kritischer als bei den A-Junioren bewertet Müller die Situation für die C- bis E-Jugend. „Die D-Jugend ist das goldene Lernalter. In dem Alter verändert sich der Körper, der durch die länger werdenden Beine koordiniert werden muss“, erläutert Müller.

Wann die Nachwuchsfußballer wieder auf dem Platz stehen dürfen, steht weiterhin in den Sternen. Die Vorbereitungen auf den Re-Start laufen beim JFV Delmenhorst jedoch langsam an. „Wir haben vor Kurzem wieder Laufgruppen gebildet und hoffen nun, dass es bald weitergeht“, sagt Kaiser und führt fort: „Im vergangenen Jahr hat der Großteil der Vereine die Hygienemaßnahmen super umgesetzt. Ich hoffe einfach, dass uns im Laufe des März wieder das Vertrauen geschenkt wird, damit wir ins Training einsteigen können.“

Vom Punktspielbetrieb ist bei Kaiser keine Rede. Auch Müller sieht in dem Zusammenhang noch zu große Hindernisse. „Natürlich ist das Ansteckungsrisiko im Freien gering. Aber wie kommen wir denn zu einem Auswärtsspiel nach Osnabrück oder Bad Bentheim? Wir fahren ja nicht in einem Cabrio, sondern in einem 50er-Bus. Die Anreise wäre hochkritisch und hygienemäßig schlecht“, sagt Müller. Zudem dürften die Spieler die Umkleidekabinen nicht benutzen. „Dann sollen wir noch zwei bis zweieinhalb Stunden durchgeschwitzt nach Hause fahren?“, betont Müller, dessen Team in dieser Saison theoretisch noch mindestens zehn Spiele absolvieren soll. Doch eins ist für alle Beteiligten klar: Zuerst sollte es darum gehen, die jungen Spieler wenigstens wieder auf den Trainingsplatz zu lassen, damit die Freude am Fußball schnellstmöglich zurückkehrt.