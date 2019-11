Atlas-Kapitän Nick Köster könnte gegen Celle wieder auf dem Platz stehen. (MÖLLERS)

Delmenhorst. Der erste Versuch fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser – nun soll es aber klappen mit einem Duell zwischen den Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst und MTV Eintracht Celle. Als sich die beiden Mannschaften Ende August im Düsternortstadion gegenüberstanden, konnten sie eine gute Viertelstunde spielen, ehe ein extremer Regen einsetzte, der dafür sorgte, dass an Fußball nicht mehr zu denken war. An diesem Sonntag (Anpfiff: 14 Uhr) steht nun die Partie in Celle an.

Atlas-Coach Key Riebau hofft inständig, dass die Begegnung ausgetragen werden kann. „Wir wollen die nächsten Spiele alle über die Bühne bringen“, sagt er mit Blick auf die inklusive Celle noch vier angesetzten Termine in diesem Jahr. Das ist nur allzu verständlich, schließlich wäre der Terminkalender im kommenden Jahr bei weiteren Ausfällen enorm voll. Und hinzu kommt, dass das Wetter bekanntlich auch im Februar und März dazu neigt, nicht fußballfreundlich zu sein.

Bei der Eintracht lief zuletzt eher weniger zusammen. Von den vergangenen fünf Partien hat das Team lediglich eine gewonnen – mit 1:0 gegen das Schlusslicht BW Tündern. Mit 23 Punkten aus 16 Spielen belegt Celle in der Tabelle den siebten Rang. Allerdings hat der MTV in dieser Saison auch schon einige Ausrufezeichen gesetzt. In der Liga schlug er unter anderem den VfL Oldenburg mit 4:2, im Niedersachsen-Pokal setzte er sich beim aktuellen Tabellenführer VfV Borussia Hildesheim mit 5:4 durch.

Key Riebau hat daher durchaus Respekt vor dem Gegner. „Ich glaube, dass man aufgrund der letzten Resultate denken könnte, dass sie leichter zu bespielen sind. Aber es ist eine Mannschaft, die sehr viel Qualität mitbringt und sehr gute Einzelspieler hat“, sagt der SVA-Trainer. Dabei denkt er etwa an Adrian Zöfelt, der bereits acht Saisontore auf dem Konto hat.

Personell sieht es bei den Delmenhorstern wieder etwas besser aus als zuletzt. Bei Florian Stütz, Nick Köster und Musa Karli besteht Hoffnung auf einen Einsatz.