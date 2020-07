Diane Boitel hilft auch bei der Kita-Tischtennis-Gruppe des TV Hude als Übungsleiterin mit. (INGO MÖLLERS)

Besuch aus Frankreich können die Tischtennis-Spieler des TV Hude momentan in der Halle begrüßen. Diane Boitel trainiert zurzeit regelmäßig mit und unterstützt die Coaches auch schon mal beim Kita-Tischtennis für die jüngsten Talente in Hude. Die 18-Jährige ist keine Unbekannte im Klosterort. Boitel hat früher beim US Arnage gespielt, dem Verein aus der Huder Partnergemeinde, und hatte 2016 an einem Austausch der beiden Tischtennis-Abteilungen teilgenommen. Der Kontakt ist nie ganz abgerissen, und so ist auch ihr aktueller mehrwöchiger Besuch zustande gekommen.

Anfang Juni hatte die junge Französin sich entschlossen, ihre Ferien in Deutschland zu verbringen, um ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen. Sie nahm Kontakt zu Felix Lingenau aus Hudes erster Mannschaft auf, bei dessen Familie sie vor vier Jahren zusammen mit ihrer Schwester einquartiert war. „Ich habe ihn gefragt, ob er vielleicht eine Idee hätte, wo ich ein Praktikum machen könnte oder einen Austausch. Durch Corona war das ja alles eher schwierig“, erklärt sie. Schnell kamen Boitel und Lingenau aber auf die Idee, dass sie doch wieder bei ihrer ehemaligen Gast-Familie in Berne unterkommen könnte. „Durch die Corona-Krise waren unsere Urlaubspläne erst mal auf Eis gelegt und wir hatten Zeit“, berichtet Felix Lingenau. „Wir hatten ja auch gute Erinnerungen an Diane. Sie war immer sehr lustig“, ergänzt Corinna Lingenau. Und liefert damit gleich eine Gelegenheit für den Beweis, dass Boitel die Feinheiten der deutschen Sprache schon gut beherrscht. „War?“, fragt diese erstaunt. „Ist“, muss ihre Gastgeberin sich lachend korrigieren.

Am 3. Juli ging es für die Französin nach Deutschland. In Frankreich macht sie seit einem Jahr eine zweijährige schulische Ausbildung in einer sogenannten „Classe préparatoire“ als Vorbereitung auf das Wirtschaftsstudium. „Seit 2013 habe ich Deutsch in der Schule gelernt. Für das Studium sind Sprachen sehr wichtig, und Deutsch sprechen nicht so viele gut“, erklärt sie. In Berne und Hude kann sie nun ihre bereits guten Kenntnisse noch weiter verbessern. Eine sehr gerne wahrgenommene Gelegenheit dafür ist das Tischtennis-Training, bei dem sie auch ein Wiedersehen mit einigen Aktiven feierte, die sie noch vom Austausch vor vier Jahren kennt. Und auch sportlich ist ihre Teilnahme ein Gewinn für die Huder. „Technisch hat Diane das Niveau für die Damen-Oberliga. Spielerisch vielleicht ein bis zwei Klassen schlechter, weil sie lange nicht mehr gespielt hat“, glaubt Felix Lingenau nach dem gemeinsamen Training.

Mehr als ein Jahr hatte die Linkshänderin zuletzt pausiert. „Die Schule ist sehr zeitaufwendig, da passte das nicht mehr“, erklärt sie. Hinzu komme aber auch noch, dass das Spielen in ihrem jüngsten Verein in Laval nicht ganz so viel Spaß gemacht habe wie zuvor in Arnage. Aufgrund eines Umzugs habe sie aber wechseln müssen.

Die Kurznoppen-Spielerin hatte es immerhin schon in jungem Alter bis in die Liga National 3 der Damen geschafft. Das ist die fünfthöchste Klasse nach Pro A und B sowie National 1 und 2. Im Jahr 2017 feierte sie sogar einen nationalen Titel. „Aber die Klasseneinteilung war nicht nach Alter vorgenommen, sondern nach Stärke. Ich habe da nicht in der höchsten Klasse gespielt und gegen die besten Spielerinnen des Landes gewonnen“, schränkt Boitel ein.

Das Training in Hude mache ihr nun wieder sehr viel Spaß, bemerkt die Französin. „An die Einschränkungen wegen Corona gewöhnt man sich schnell“, findet sie. In Frankreich sei das Training mit ähnlichen Einschränkungen auch wieder erlaubt. „Aber genau weiß ich es gar nicht, da ich ja zuletzt nicht gespielt habe“, meint sie. Linkshänderin mit Kurznoppen auf starkem technischen Niveau – damit bringt Boitel aktuell auf jeden Fall eine neue Komponente ins Huder Training. Und auch als Unterstützung beim Kita-Tischtennis ist Boitel eine von Trainerin Greta Neumann gern gesehene Verstärkung. „In Arnage habe ich früher auch ab und zu als Trainerin gearbeitet“, erklärt Boitel. Einer der jungen Teilnehmer freut sich besonders über die neue Übungsleiterin: Klaas Lingenau hat die 18-Jährige – die „Au-pair light“, wie Vater Felix sie nennt – schon besonders lieb gewonnen. „Für ihn wird der Abschied ganz schwer“, glaubt Mutter Corinna.

Immerhin wird dieser aber doch noch etwas abgemildert. Schon für die Sommerferien hat Familie Lingenau den Gegenbesuch bei Diane geplant, wenn diese bald wieder in ihre Heimat zurückkehrt. Und bis dahin sind noch gemeinsame Ausflüge geplant. Vielleicht schafft die Französin es ja auch einmal nach Oldenburg. Beim ersten geplanten Besuch alleine hatte sie trotz guter Sprachkenntnisse dann doch noch Probleme mit den Durchsagen im Zug. Das Umsteigen in Hude verpasste sie, und so ging es in die andere Richtung: nach Bremen. „Dort war es aber auch sehr schön“, erklärt sie lachend.