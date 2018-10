Crispin Mintert (rotes Trikot) köpfte das 1:0 für den VfL Stenum gegen den VfR Wardenburg. (INGO MÖLLERS)

Stenum. Eine knappe Stunde benötigten die A-Junioren des VfL Stenum, um eine Woche nach der Pokal-Gala gegen den VfL Oldenburg wieder in den Alltag der Fußball-Bezirksliga zurückzufinden. Der Erfolg gegen den Landesligisten war zum Teil berauschend, das am Ende zu hoch ausgefallene 6:0 (1:0) gegen die JSG Wardenburg fiel eher in die Kategorie „Pflichtsieg“. Aber der Sechserpack brachte dem VfL die vorläufige Tabellenführung, aus sieben Partien holte das Team von Frank Radzanowski 19 Punkte. Am Sonnabend gastiert der Tabellenfünfte aus Abbehausen am Kirchweg, Verfolger Emstek (bisher optimale 18 Punkte) hat ebenfalls ein Spitzenspiel gegen den Vierten aus Lastrup vor der Brust.

„Wardenburg ist ein unangenehmer Gegner. Das Spiel war etwas zäh. Aber uns war klar, dass wir nicht die Räume bekommen würden wie gegen Oldenburg“, analysierte Radzanowski nach dem Abpfiff. Allerdings merkte der Coach zu Recht an, dass die JSG Akteure in ihren Reihen hat, die wie Lennart Schönfisch beim VfR Wardenburg und Kapitän Tarek Otten in Tungeln schon wichtige Rollen im Herrenbereich spielen. „Die erste Halbzeit hat mir nicht so gefallen, wir haben kaum ins Spiel gefunden und die Passqualität war nicht gut“, berichtete der VfL-Coach.

Guter Start und gutes Ende

Das galt allerdings nicht für die erste Viertelstunde. Stenum kam immer wieder über außen durch, allein dreimal rollten Eingaben parallel zur Torlinie durch den Fünfer. Die Führung fiel dann nach einem Eckball von Niklas Reckler, den Crispin Mintert per Kopf ins Netz wuchtete (8.). Nach einem Pfostenschuss von Reckler in der 16. Minute wurde es allerdings deutlich zurückhaltender. Wardenburg machte mit seiner Fünferkette die Außenbahnen zu und setzte nach einer halben Stunde erste Nadelstiche. Schönfischs Drehschuss forderte VfL-Keeper Marcel Rüdebusch zu einer starken Parade (34.), auch beim Distanzschuss von Maurice Harr (36.) musste sich Rüdebusch strecken.

Nach dem Seitenwechsel waren es ebenfalls zuerst die Gäste, die Offensivakzente setzten. Schönfischs 25-Meter-Freistoß, den Rüdebusch über den Querbalken lenkte (52.), war allerdings auch der letzte Annäherungsversuch der Wardenburger, die mit einem Fehlpass die Niederlage einleiteten. Der ansonsten sehr präsente Abwehrchef Tarek Otten spielte Tom Geerken 30 Meter vor dem eigenen Tor den Ball in den Fuß. Geerken nahm diese Einladung gerne an, zog an zwei Verteidigern und Torwart Aaron Wille vorbei und versenkte mit links zum 2:0 (57.). Endgültig besiegt war die JSG-Niederlage mit dem 3:0 von Jan-Luca Rustler, der einen Eckball von Fynn Brenneiser zu seinem achten Saisontor verwertete (66.). „Die Standards haben uns auch heute wieder geholfen. Schon beim 1:0 und dann wieder beim 3:0“, erklärte Radzanowski Stenums Plan B, wenn aus dem Spiel heraus wenig läuft. „Nachher ging es dann etwas lockerer“, fügte der Coach hinzu.

Die sechs Treffer wurden von fünf verschiedenen Spielern erzielt. Auch hier zeigt sich die große Stärke des VfL, dessen Kader sehr ausgeglichen bestückt ist. Brenneiser überrannte ähnlich wie Geerken beim zweiten Tor die Wardenburger Abwehr und hämmerte die Kugel zum 4:0 unter die Latte (75.). Mittlerweile war JSG-Schlussmann Wille der Mann mit den meisten Ballaktionen und klärte mehrmals durch entschlossenes Herauslaufen. Gegen Geerken, der nach einem Doppelpass mit Mick Günther zum 5:0 einnetzte (85.), kam Wille etwas zu spät. Franko Hische, der zuvor mehrfach knapp gescheitert war, gelang schließlich im Nachsetzen in der 88. Minute der Schlusspunkt.

„Wenn wir am Samstag Abbehausen schlagen, liegen wir gut im Soll“, blickte Radzanowski schon einmal auf die bevorstehende Partie. Im Pokal steigt das Viertelfinale erst im März 2019. Gegner wird mit Hansa Friesoythe erneut ein Landesligist, doch bis dahin sind noch eine Menge Punkte zum möglichen eigenen Aufstieg in die Landesliga zu vergeben.