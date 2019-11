Waldemar Kelm (am Ball) und der SV Baris Delmenhorst holten in Stenum drei ganz wichtige Punkte. (INGO MÖLLERS)

Der Platz am Stenumer Kirchweg war bislang kein gutes Pflaster für den Fußball-Bezirksligisten SV Baris Delmenhorst. In der Vorsaison gab es dort zweimal sieben auf einen Streich, neben einem 3:7 in der Liga setzte es noch ein 0:7 im Pokal. Am Sonntag gelang nicht nur ein unerwarteter 1:0 (0:0)-Auswärtssieg, dem SV Baris glückte sogar etwas Historisches: Man spielte zu Null. Das gab es zuletzt vor über zwei Jahren im Oktober 2017 beim 6:0 gegen Abbehausen. Auswärts stand in der Bezirksliga noch nie hinten die Null, zuletzt hatte es beim 2:0 zu Kreisliga-Zeiten in Ippener geklappt – das war Anfang April 2017.

Teammanager Baris Caki, der erneut den privat verhinderten Önder Caki vertrat, fragte seine Mannschaft nach dem Abpfiff im Kreis, ob sich jemand an das letzte Zu-Null-Spiel erinnern könne – und erntete ratlose Gesichter. „Auch wenn es fußballerisch über weite Strecken nicht gut war. Man sieht, was wir erreichen können, wenn wir zusammenhalten“, hatte Caki erfolgreich an die Geschlossenheit appelliert. Der Zweck – mit Cumali Tuner als klassischem Ausputzer – heiligt die Mittel. „Das haben wir schon in Heidmühle so gespielt und es hat gut geklappt“, freute sich Tuner. In der Tat: Vor einer Woche schien Baris nach dem 2:5 gegen Brake noch im Abstiegssumpf zu versinken, mit sechs Punkten aus zwei Auswärtsspielen sind die Delmenhorster schon wieder Zehnter. Punktgleich mit Rang acht und nur zwei Zähler hinter Stenum.

Stenum in der Negativspirale

VfL-Trainer Thomas Baake sieht sein Team nach drei Niederlagen in einer Negativspirale. „Wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel denken.“ Aber er stellte auch zurecht fest: „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben gefühlt 15-mal aufs Tor geschossen. Aber immer wieder hat ein Verteidiger noch einen Fuß dazwischen bekommen oder der Torwart hat stark gehalten.“ Ercan Vayvalako war schon am Donnerstag in Heidmühle (2:1) ein sicherer Rückhalt, in Stenum warf er sich gleich nach drei Minuten in einen Schuss des freistehenden Maximilian Klatte. Vor 120 Zuschauern auf dem Nebenplatz am Kirchweg ging das erste Viertel der Partie klar an Stenum. Immer wieder gab es besonders über die rechte Seite gefährliche Hereingaben. Zweimal hätte der quirlige Tom Geerken treffen können (13./20.), Baris hatte erst nach 42 Minuten durch Mert Caki (Außennetz) die erste Offensivszene. Vorher hatte Vayvalako einen Freistoß von Julian Dienstmaier aus dem Eck gefischt (39.), Klatte wurde in letzter Sekunde abgeblockt (43.) und Paul Fuhrken zielte zu hoch (45.).

Das Tor des Tages gelang Baris-Linksaußen Shewket Barakat Osef nach 51 Minuten. „Da waren sich zwei Mann nicht einig, das war tölpelhaft“, kritisierte Baake. Barakat Osef nutzte diese Schläfrigkeit und schob zum 0:1 ein. Es folgte die beste Stenumer Phase, die Gastgeber belagerten den Baris-Sechzehner permanent. Besonders Geerken und Klatte versuchten es unermüdlich, aber Klatte wurde zunächst abgeblockt (54.) und nur 60 Sekunden später holte Vayvalako einen Drehschuss von Stenums Nummer sechs aus dem rechten Winkel. Auch Waldemar Kelm stand einschussbereit am Fünfer, wurde jedoch von Alexander Pelmann abgeblockt. Der für einen Torwart eher klein gewachsene Vayvalako durfte sich noch einmal auszeichnen, als er einen weiteren Dienstmaier-Freistoß aus dem Eck fischte (69.). Die nachfolgende Ecke kam zu Geerken, der erneut den Kasten verfehlte.

Caki rührte nun komplett Beton an, wechselte mit Serkan Mangal und Fynn Birke zwei zusätzliche Verteidiger für offensive Mittelfeldspieler ein. Mittlerweile war das eine Fünferkette plus Tuner als Libero, und bis zum Abpfiff verhinderte der geparkte Bus vor dem Baris-Tor weitere Stenumer Chancen. „Wir wissen, dass es nicht unsere große Stärke ist, nur zu verteidigen. Aber wir haben damit keine großen Chancen mehr zugelassen“, fasste Baris Caki zusammen, nachdem auch die sechs Minuten Nachspielzeit überstanden waren. Baake musste seine Mannschaft wieder aufrichten. „Wir haben das Spiel dominiert und trotzdem verloren, das war schon am Donnerstag in Ofenerdiek so.“