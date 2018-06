Sponsor Manfred Engelbart (links) und der HSG-Vorsitzende Jürgen Janßen freuen sich jetzt schon auf das Turnier. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Die siebte Auflage des Toyota-Engelbart-Cups liegt noch weit in der Zukunft – erst am 17. und 18. August steht das Handball-Turnier auf dem Programm. Daher verwunderte es doch ein wenig, als die ausrichtende HSG Delmenhorst um ihren Sponsor Manfred Engelbart bereits Anfang dieser Woche das Geheimnis um die diesjährigen Teilnehmer lüftete. Ein Blick auf die Mannschaften verrät aber, warum sich der HSG-Vorsitzende Jürgen Janßen und Engelbart dazu entschieden: Mit dem VfL Edewecht, ATSV Habenhausen, der TSG Hatten-Sandkrug und der HSG Delmenhorst starten allein vier Oberligisten bei dem Turnier. Doch damit nicht genug. Den Verantwortlichen ist es sogar gelungen, für etwas internationales Flair bei dem Cup zu sorgen. Der dänische Klub Nørre Djurs HK, der in der 2. Division spielt, wird in Delmenhorst aufschlagen. Komplettiert wird das Turnier vom TV Neerstedt, der jüngst aus der Oberliga abgestiegen ist. Janßen: „Ein solch hochkarätiges Feld hätten wir nicht lange unter dem Deckel halten können.“

Beim Zählen der Teams fällt schnell auf, dass in diesem Jahr nur sechs Mannschaften in Delmenhorst auflaufen – bei der sechsten Ausgabe waren es dagegen noch acht. Warum es in diesem Jahr weniger Mannschaften sind? „Letztes Jahr hat Manfred gesagt, dass es zu teuer wird“, erzählt Janßen lachend, „deshalb sind es nur sechs Teams geworden, dafür allesamt aber höherklassig.“ Der Etat in diesem Jahr liegt bei 2300 Euro, bei der sechsten Auflage waren es noch etwa 2800 Euro. Manfred Engelbart übernimmt die Kosten dabei komplett, sodass der HSG keine Kosten entstehen und die Zuschauer keinen Eintritt bezahlen müssen. „Wir sind Manfred dafür dankbar“, betont Janßen. Engelbart selbst ist es wichtig, dass alle Mannschafts- und Ballsportarten in Delmenhorst gefördert werden und so im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Engelbart: „Mit dem Turnier wollen wir diese Vielfältigkeit übermitteln. Ich fördere auch den Handball mit Leidenschaft.“

Leistungsstand ermitteln

Janßen ist davon überzeugt, dass das Turnier aufgrund des Termins sowohl für die Mannschaften selbst als auch für die Zuschauer interessant werden wird. Schließlich steht nur eine Woche später die erste Pokalrunde an, wiederum sieben Tage später geht der Ligabetrieb los. Will heißen: Die Teams treten mit ihren neu formierten Kadern an. Apropos: Eventuell laufen dann auch drei noch unbekannte Gesichter für die Gastgeber auf. „Die Rahmenbedingungen stehen, spruchreif ist noch nichts“, sagt Janßen und nennt einen weiteren Vorteil des Termins: „Die Teams können nochmals ihren Leistungsstand überprüfen und zur Not nachjustieren.“ Er musste zwei interessierten Oberligisten sogar absagen.

Gespielt wird im Modus Jeder-gegen-jeden. Aus diesen ersten Ergebnissen wird eine Tabelle erstellt, der Erst- und Zweitplatzierte dieser spielen dann in einem Endspiel um den Pokal. Den Auftakt des Engelbart-Cups bestreitet der Gastgeber am Freitag, 17. August, ab 18 Uhr gegen Nørre Djurs HK. Wie der Kontakt zu dem Team überhaupt entstand? Nun, über den VfL Edewecht, da der dänische Zweitligist in dessen Nähe ein Trainingslager im August absolviert.

Mit dem Endspiel am Sonnabend, 18. August, endet der siebte Toyota-Engelbart-Cup zwar, doch auch am darauffolgenden Tag wird wieder Handball gespielt. Die HSG richtet dann ein Turnier für die weibliche C-Jugend aus. Janßen: „Das ist ein erster Test. Wenn es gut läuft, würden wir das in der Zukunft gerne erweitern.“

Zur Sache

HSG erhält Förderpreis

Die HSG Delmenhorst hat sich um den Förderpreis 2018 der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg für hervorragende Nachwuchsarbeit im Jugendsport beworben und wusste zu überzeugen. Die Bewerbung des Handball-Vereins zählte zu den besten Einsendungen, sodass insgesamt 25 Vertreter der HSG zur offiziellen Siegerehrung des Förderpreises eingeladen sind. Die Verleihung beginnt am Donnerstag, 21. Juni, um 16 Uhr im Sportpark Donnerschwee in Oldenburg. Welchen Platz die HSG Delmenhorst genau erreicht hat, wird bei der Ehrung bekannt gegeben.