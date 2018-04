In der Niedersachsenliga der Ü40-Altersklasse lassen die ehemaligen Akteure des TTSV beziehungsweise TTSC Delmenhorst alte Zeiten wieder aufleben. Nun wartet mit dem Oldenburger TB ein hochklassiger Gegner auf die „Allstar-Truppe“. (Udo Meissner)

Delmenhorst. Einen echten Leckerbissen gibt es für Tischtennis-Fans aus Delmenhorst und umzu diesen Freitagabend in der Halle des TTSC 09 Delmenhorst in der Schillerstraße zu sehen: Ab 20 Uhr trifft die Ü40-Mannschaft des TTSC in der Senioren-Niedersachsenliga auf den Oldenburger TB. Für die Gastgeber treten dabei einige „Heroen“ aus besseren Delmenhorster Tischtennis-Tagen an – wie zum Beispiel Klaus Krabbe, Marco Stüber oder Kai Beecken.

Noch klangvoller sind aber die Namen, die die Gäste aufbieten können, die nach eigener Aussage fast in Bestbesetzung antreten werden – lediglich der Oberligaspieler Jochen Lang fehlt. An Position eins steht der wohl prominenteste Name: Torben Wosik. Der Vize-Europameister von 2003 kommt auf insgesamt 13 Deutsche Meistertitel in Einzel, Doppel und Mixed und holte mit der Nationalmannschaft diverse Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften. Aktuell spielt der 43-Jährige im Herrenbereich bei Hertha BSC Berlin in der 3. Liga und steht immer noch auf Rang 19 der Deutschen Rangliste.

Ähnlich spielstark ist die Nummer zwei, Thomas Keinath. Der 40-Jährige spielt ebenfalls in der 3. Liga, beim TTC Fulda-Maberzell, war Bronzemedaillengewinner im Doppel bei der EM 2000 und Nationalspieler für Deutschland und ab 2007 für die Slowakei. 2006 gewann Keinath bei der Weltmeisterschaft der Gehörlosen die Titel im Einzel, Doppel und Mixed. Die Nummer drei der Oldenburger, Andy Römhild, hat zwar keine solchen international Meriten zu bieten. Der langjährige Zweitligaspieler ist aber immer noch zusammen mit Wosik bei Hertha BSC in der 3. Liga aktiv und weist dort die zweitbeste Bilanz im unteren Paarkreuz auf.

Komplettiert wird das Team durch Axel Sodtalbers, der sonst bei den Herren des OTB in der 2. Bezirksklasse antritt. „Realistisch gesehen haben wir da keine Chance“, erklärt TTSC-Akteur Marco Stüber. Die Delmenhorster wollen dennoch ihre bestmögliche Mannschaft aufstellen, lediglich Marc Engels fällt wegen einer Verletzung aus, und der Einsatz von Viktor Mittelstädt ist ebenfalls noch fraglich.

Selbst bei einem klaren Ergebnis wird es aber genügend hochklassigen Sport zu sehen geben, da alle zehn möglichen Partien ausgespielt werden. Am Sonnabend reisen die Delmenhorster Senioren dann für die finalen drei Begegnungen der Saison nach Hagenburg. Gegen die Gastgeber findet sich der TTSC dabei wohl in der Außenseiterrolle wieder, der Badenstedter SC und RSV Hannover scheinen auf Augenhöhe. Einen Sieg wollen die Delmenhorster, bei denen dann wieder rotiert werden soll, laut Marco Stüber mindestens noch holen. „Es ist aber schwer einzuschätzen, weil es natürlich stark darauf ankommt, wer in welcher Aufstellung antritt“, schränkt er ein. Mit 3:1 Punkten stehen die Delmenhorster aktuell auf Rang drei, Platz vier würde reichen, um sich auch für die kommende Niedersachsenliga-Saison zu qualifizieren.