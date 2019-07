Frederik Geue vom RC Hude besitzt eine gesunde Portion Ehrgeiz und steckt sich für jedes Jahr neue Ziele. (Nico Nadig)

Er eilt – nun, springt passt wohl besser – derzeit von einer guten Platzierung zur nächsten. Und beim Oldenburger Landesturnier in Rastede hat Frederik Geue beste Aussichten, sich für seine derzeit durchweg guten Leistungen zu belohnen: Nach den ersten zwei Durchläufen führt der Springreiter des RC Hude die Gesamtwertung in der Junioren-Landesmeisterschaft an. Diesen Sonnabend könnte er sich dann ab 10.30 Uhr den Titel schnappen. Es wäre sein erster Erfolg im Schlosspark. Verspürt er angesichts dieser Ausgangslage also Druck? Oder ist er nervös? Nein, keinesfalls. „Ich mache mir keine Gedanken, das sollte man auch nicht“, betont der 17-Jährige.

Verteidigen will er seine Platzierung aber auf jeden Fall. Schließlich wäre es das erste Mal, dass er sich diesen Titel schnappen würde. „Es ist schön, hier reiten zu dürfen. Aber mal klappt es und mal eben nicht. Ein Stück weit hängt es auch von der Tagesform ab. Über alles entscheidet sie aber nicht“, gibt sich der Gymnasiast etwas zurückhaltend. Aber er weiß eben auch, was er kann: Schnell und fehlerfrei durch einen Springparcours fliegen. Das hat er nun wirklich schon oft genug unter Beweis gestellt, wie etwa bei dem Turnier auf dem Hof von Sören Pedersen. Anfang des Monats gewann er die M*-Prüfung und auch in dem hochklassig besetzten S*-Springen gab er eine mehr als gute Figur ab – auf Confiance wurde er Fünfter.

Im Sattel seines Wallachs Confiance hat er auch in Rastede bislang durchweg starke Leistungen abgeliefert. Den ersten Durchgang gewann das Duo, im zweiten platzierte es sich auf Rang drei. Eine Überraschung ist es allerdings nicht, dass er ausgerechnet mit dem elfjährigen Oldenburger so gut unterwegs ist. „Mit Confiance habe ich die meisten Springen absolviert. Unser Verhältnis ist am engsten. Confiance ist schnell, kann sich gut fokussieren und ist ein absolutes Charakterpferd“, sagt der Huder und erklärt, was er mit Charakterpferd meint: „Er beißt auch mal und hat einen großen Durchsetzungswillen.“

Die beiden sind nun schon seit drei Jahren ein erfolgreiches Duo. Auf dem Pferd sitzt der Huder dagegen schon wesentlich länger. Seitdem er etwa acht Jahre alt ist, reitet Geue bereits. Seine Eltern besitzen einen Hof in Hude, die ganze Familie ist dem Pferdesport verfallen: Sein Vater Stephan ist ein hier im Landkreis erfolgreicher Springreiter und Trainer, seine jüngere Schwester und seine Mutter sind in der Dressur beheimatet. „Mein Papa ist auch mein Trainer und bei den Turnieren mit dabei“, erzählt Geue. Vor allem von der Erfahrung seines Vaters profitiere er immer wieder. Zudem greife dieser ihm immer wieder unter die Arme und reite im Training auch mal die Pferde des Schülers – davon hat er derzeit übrigens vier im Stall stehen.

Viele Sprünge absolviert der 17-Jährige derzeit nicht im Training. Warum? Nun, er fährt aktuell von einem Turnier direkt zum nächsten. So steht nach dem Oldenburger Landesturnier auch keine Erholungspause an: Nächste Woche startet er bei einem internationalen Turnier in der Slowakei. Für das Turnier hat er sich zwei Ziele gesetzt: Zum einen hofft er darauf, Deutschland zum ersten Mal überhaupt im Nationenpreis vertreten zu dürfen. Zum anderen möchte er die Heimreise mit möglichst vielen Schleifen antreten. Erfahrung auf internationaler Ebene hat er dabei bereits gesammelt. „Ich bin schon auf Turnieren in den Niederlanden und Dänemark gewesen. Auslandsstarts sind besonders, deshalb ist es schön, wenn man dafür aufgestellt wird“, erklärt der 17-Jährige. Er schätzt vor allem die Konkurrenz bei diesen Turnieren. Schließlich messe man sich dort mit den stärksten Reitern aus ganz Europa. „Und das macht doch Spaß“, sagt Geue, der eine gesunde Portion Ehrgeiz besitzt.

Für jedes Jahr steckt er sich neue, höhere Ziele: „Für dieses habe ich mir vorgenommen, in einer Zwei-Sterne-S-Prüfung zu starten. In Oberneuland bin ich dann auch bei einer gestartet“, berichtet Geue. Platzierungen auf S-Niveau kann er bereits einige vorweisen, in der Zukunft sollen aber auf jeden Fall noch viele dazukommen. „Ich möchte einfach generell noch höher kommen. Das ist mein Ziel“, erklärt Geue. Und so strebt er für dieses Jahr auch seine Premiere bei den Deutschen Jugendmeisterschaften an. Dafür müsste er allerdings nominiert werden – ein Landesmeistertitel auf der Visitenkarte wäre da sicherlich nicht die schlechteste Eigenwerbung.