Miguel Förster ist einer der zwei neuen Keeper des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen. (INGO MÖLLERS)

Was sich beim VfL Wildeshausen in diesem Sommer auf der Torhüterposition getan hat, dürfte ziemlich sicher Seltenheitswert haben. In der vergangenen Saison konnte der Fußball-Landesligist mit David Lohmann, Sebastian Pundsack und Felix Dittrich noch auf ein erfahrenes Trio zurückgreifen. Das hat sich nun vollkommen geändert, denn alle drei Keeper stehen den Krandelkickern nicht mehr zur Verfügung. Stattdessen wetteifern zwei junge Schlussmänner um den Posten zwischen den Pfosten. Es ist ohne Zweifel eine Verjüngungskur der extremen Art, ein kompletter Umbruch im Tor.

Der 20-jährige Sören Willers ist vom Kreisligisten TSV Großenkneten nach Wildeshausen gewechselt, der ein Jahr jüngere Miguel Förster war zuvor für den Nachwuchs des SV Werder Bremen aktiv. „Einer aus der Kreisliga, einer aus der Jugend – das hört sich gewagt an. Aber beide haben das Zeug, in der Liga zu spielen. Sie brauchen sich keinen Druck zu machen und haben unser Vertrauen“, stellt Marcel Bragula klar.

Natürlich sei es ein großer Umbruch im Tor, „aber wir möchten gar keine andere Lösung“, sagt der Trainer des VfL. Die Wildeshauser wollen eben nach wie vor jungen Spielern eine Chance geben, sich zu beweisen. „Die Lage hat sich beim VfL nicht verändert. Wir zahlen weiterhin keine Gehälter“, erklärt Bragula. Im Training würden Willers und Förster auf Augenhöhe agieren. Das Rennen um den Stammplatz ist also offen.

Lohmann beim JFV Delmenhorst tätig

Mit David Lohmann hat sich auch die Nummer eins der vergangenen Spielzeit verabschiedet. Er fungiert nun als Torwart-Trainer beim neu gegründeten JFV Delmenhorst. Der Aufwand wurde ihm einfach zu groß. Familie, Arbeit, der lange Weg zum Training von Delmenhorst nach Wildeshausen – all diese Faktoren haben bei seinem Entschluss, dem aktiven Leistungsfußball den Rücken zu kehren, eine Rolle gespielt. Stattdessen kickt Lohmann nun einmal pro Woche, immer montags, mit alten Freunden bei der 4. Herren des TuS Heidkrug. Dienstags engagiert er sich beim JFV, den Rest der Woche hat er dann Zeit für andere Dinge.

Ganz ohne Fußball geht es aber eben auch nicht. „Ich wollte nicht komplett aufhören“, sagt Lohmann. Daher die lockere Runde in Heidkrug. Und als sich herausstellte, dass der Jugendförderverein gerne mit ihm zusammenarbeiten möchte, war relativ schnell klar, dass diese Funktion hinzukommt. Das reicht dem langjährigen Schlussmann des SV Atlas Delmenhorst aber auch. „Sonst hätte ich nicht aufhören müssen“, meint er mit Blick auf seine Zeit in Wildeshausen.

Mit seiner Tätigkeit beim JFV schließt sich in gewisser Weise auch ein Kreis, denn für drei der vier beteiligten Vereine – TuS Heidkrug, Delmenhorster TB und SV Atlas – stand er in der Jugend selbst auf dem Platz. „Jetzt kann man ein bisschen was zurückgeben“, freut sich Lohmann über die neue Aufgabe. „Ich will die Jungs besser machen und meine Erfahrung ein bisschen weitergeben.“ Der 31-Jährige arbeitet zum ersten Mal als fester Torwart-Trainer und lernt daher laut eigener Aussage auch selbst noch viel dazu. Doch wenn es um die Fähigkeiten im Kasten geht, steht selbstredend die Lehrarbeit auf dem Programm. „Es ist natürlich schön, die Jugendlichen ein bisschen zu entwickeln. Ich hoffe, dass die Jungs davon profitieren“, sagt Lohmann.

Die beiden neuen Torhüter des VfL Wildeshausen hat er übrigens noch kennengelernt – und positive Eindrücke von ihnen gesammelt. „Zum Ende der Saison haben wir noch zusammen trainiert“, erklärt Lohmann, der die Spielzeit auch im Dress der Krandelkicker beendet hätte, wenn sie nicht abgebrochen worden wäre. Er traut Sören Willers und Miguel Förster die Landesliga auf jeden Fall zu. „Es sind zwei talentierte Jungs“, bescheinigt Lohmann dem Duo viel Potenzial. „So wie ich sie kennengelernt habe, sind sie ganz ruhige Typen.“ Diese Ruhe könnten Willers und Förster auch auf dem Platz ausstrahlen.