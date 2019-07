Cord Mysegaes musste sich in der L-Vielseitigkeit auf Dekorateurin baumeister nur knapp geschlagen geben und wurde Zweiter. (Janina Rahn)

Die beiden lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel in der L-Vielseitigkeit, am Ende hatte Cord Mysegaes jedoch hauchdünn das Nachsehen: Der Reiter des RV Ganderkesee verpasste den Sieg um 0,30 Strafpunkte. So musste sich der Mannschaftsbronzegewinner der Olympischen Spiele von 1992 mit Rang zwei hinter Linus Richter vom RV Hoeven begnügen. Auf Rang drei landete mit Katharina Wuthe eine weitere Sportlerin des RVG. Pauline Knorr verpasste dagegen bei ihrem ersten Auftritt im Schlosspark eine Platzierung mit ihren drei Pferden – wobei eines außerhalb der Konkurrenz startete.

„Im Gelände bin ich recht langsam geritten, weil die Bodenverhältnisse nicht optimal waren. Gerade im Wald war der Untergrund sehr hart und steinig“, meinte Knorr im Anschluss. Zufrieden war die RVG-Reiterin aber trotzdem. Schließlich nutzte sie das Oldenburger Landesturnier vor allem dafür, dass ihre junge Stute Geke Equigrip Stalypsia Erfahrung sammeln konnte. „Das hat geklappt. Für Stalypsia war das Gelände auch eine echte Herausforderung“, berichtete Knorr. Nächste Woche startet sie erneut in der Heimat, nämlich in Westerstede.

Während die Vielseitigkeitsreiter ihr Highlight also schon hinter sich haben, bewegen sich die Springreiter langsam auf ihr Finale zu. So stand etwa die zweite Wertungsprüfung der Youngster Tour an: Den Sieg bei der zweiten Qualifikationsrunde, einem S*-Springen, verpasste Sören Pedersen zwar um eine Sekunde, mit Rang drei durfte er aber noch immer zufrieden sein. Der Reiter der Turniergemeinschaft Wohlde durchquerte den Parcours auf dem Wallach Aranconti T fehlerfrei in einer Zeit von 64,83 Sekunden – Sieger Patrick Bölle brauchte 63,59 Sekunden. Marvin Drenkhahn, der auf Pedersens Hof beheimatet ist, lieferte auf der Stute Tailormade Chaz Time die siebtschnellste Zeit des Tages ab.

Unterdessen verpasste Sandra Auffarth eine Platzierung in dieser Prüfung: Auf der Stute Nupafeed’s Coupe Dora sammelte sie in 72,94 Sekunden vier Strafpunkte – gleichbedeutend mit Platz 32. Etwas langsamer war sie auf Steve, sodass sie auf dem Wallach letztlich als 34. ins Ziel kam. Bei der zweiten Wertung der Mittleren Tour verpassten dagegen alle hiesigen Reiter eine Platzierung. Das beste Resultat fuhr Auffarth ein: Mit ihrem Hengst Nupafeed’s Cool as Ice landete sie auf Rang 64.

Während sich die Spring- und Vielseitigkeitsreiter auf dem Hauptplatz und im Gelände austobten, stand im Dressurviereck die zweite Wertung der Jungen Reiter und Reiter auf dem Programm. In der Prüfung der Klasse M* steckten sich Melanie Scheel und ihre Stute Drage die bronzene Schleife an. Für seine Darbietung erhielt das Duo 66,869 Prozent. Vor dem Finale am Sonntag (Beginn: 10.30 Uhr) belegt die Grüppenbührenerin den sechsten Rang in der Landesmeisterschaftswertung.

Dagegen hält Anna-Lena Jerzembecks kleine Pechsträhne beim Oldenburger Landesturnier an. Nachdem sie sich in Durchlauf eins stark präsentiert hatte und mit Rang zwei belohnt worden war, sagte sie bereits: „Zuletzt fehlte mir hier in einer Prüfung immer wieder das Glück.“ Und sie sollte recht behalten: In Durchgang zwei reichte es für sie und Rio Donna nur zu Rang 15.