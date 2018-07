Mathis Asendorf übt mit seiner Trainingspartnerin Haltegriffe und Hebel im Bodenkampf. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Ein Leben ohne Kampfsport – für Mathis Asendorf ist das unvorstellbar. Nahezu jeden Tag widmet der 16-Jährige seiner Leidenschaft. 25 Stunden in der Woche beschäftigt er sich damit. „Kampfsport bedeutet mir einfach alles. Verletzungen sind mir auch egal. Ich liebe den Sport einfach“, sagt Asendorf. Und das Engagement des Kämpfers des JC Bushido Delmenhorst hat sich bereits ausgezahlt: Vor Kurzem gewann er die Deutschen Schülermeisterschaften im Ne-Waza in der Altersklasse U18 bis 73 Kilogramm.

Ne-Waza? Was ist das überhaupt? Grundsätzlich ist der Kampfsport dem Brazilian-Ju-Jutsu (BJJ) recht ähnlich. BJJ ist vor allem im amerikanischen Raum weitverbreitet – einige Sportler können sogar hauptberuflich davon leben. Zurück zum Ne-Waza: Kämpfer starten im Stehen, recht schnell geht es aber auf den Boden. Ziel ist es, den Gegner durch Hebel- oder Würgegriffe zum Abklopfen zu bringen und damit direkt zu gewinnen. „Oder nach Punkten. Für verschiedene Aktionen bekommt man eine gewisse Anzahl an Punkten. Wenn man aus einer schlechten Position zum Beispiel in eine bessere kommt, erhält man zwei Zähler“, erklärt Asendorf. Für die Haltetechniken Front- und Back-Mount bekommen die Kämpfer vier Punkte zugeschrieben. Passivität bringt dagegen Strafzähler ein.

Der Traum von der MMA-Karriere

Mit dieser Ju-Jutsu-Disziplin hat Asendorf erst vor zwei, drei Jahren angefangen. Kampfsport betreibt er schon wesentlich länger. „Angefangen habe ich beim JC Bushido mit Selbstverteidigung“, erzählt der 16-Jährige. Als er die Sportler auf der Wettkampfmatte sah, die sich mit Fighting beschäftigten, war es schnell um ihn geschehen. Diese Ju-Jutsu-Disziplin besteht aus drei verschiedenen Parts: Schlagen beziehungsweise Treten, Werfen und Bodenkampf. „Fighting ist dem Mixed-Martial-Arts (MMA) recht ähnlich“, erklärt Asendorf.

Aber wie landete er beim Ne-Waza? Diese Disziplin genießt nicht allzu große Aufmerksamkeit in Deutschland. „Bei Fighting-Turnieren habe ich das gesehen und recht schnell Spaß dran gefunden“, berichtet er und schwärmt: „Wenn man technisch schon weiter ist und mit seinem Trainer kämpft, kommt man richtig ins Flowen.“ Von Kampf bleibt bei diesen Einheiten manchmal kaum etwas über, vielmehr erinnert das ständige Wechseln der Positionen an eine einstudierte Choreografie.

Die verschiedenen Techniken übt der 16-Jährige dabei mit seinem Trainer Alexander Merkel. „Ich habe ihm und dem Verein unheimlich viel zu verdanken. Er hat mich sehr gut geschult“, betont Asendorf und erzählt: „Alex trainiert bei Nexus in Hamburg. Das ist einer der besten Vereine hier.“ Von Merkels Erfahrung profitiert der angehende Abiturient enorm, denn „ohne Technik geht beim Bodenkampf gar nichts“. Schlagen und treten mache anfangs zwar Spaß, aber das könne grundsätzlich jeder – ohnehin sei es schade, dass einige Menschen bei Kampfsport nur ans Boxen denken würden. „Die Wege, um sich aus einem Haltegriff zu befreien, muss man lernen. Auf die meisten kommt man nämlich gar nicht von selbst“, erklärt Asendorf.

Die eine Technik für die eine bestimmte Situation existiere allerdings nicht; bei den traditionellen Kampfsportarten wie Karate ist das teilweise noch anders. Überhaupt findet er, dass der Bodenkampf verglichen mit anderen Disziplinen recht modern sei – vor einem Kampf wird sich beispielsweise nicht mehr verbeugt.

Neben der mehr als soliden technischen Ausbildung kommt es Asendorf zugute, dass er auf der Matte laut seines Trainers sehr explosionsartig agiert. Abwarten ist nichts für ihn. Sobald er eine Lücke ausgemacht hat, greift er direkt an. „Das finde ich auch richtig“, sagt Asendorf selbstbewusst. Diese Stärken befördern ihn eventuell auch in den Bundeskader. Da er in diesem Jahr noch 17 Jahre alt wird, rückt er in die Altersklasse U21 auf. „In welcher Gewichtsklasse ich dann kämpfe, weiß ich aber noch nicht. Wenn ich in den Bundeskader will, dann muss ich wahrscheinlich bis 69 Kilogramm kämpfen“, berichtet Asendorf.

Ob er schlussendlich zur Sichtung fährt, kann er noch nicht sagen. Auf jeden Fall steht er mit Verena Rücker in Kontakt. Dieser Name dürfte dem einen oder anderen durchaus bekannt sein. Immerhin ist Rücker in Delmenhorst geboren und machte im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam, als sie bei den Ju-Jutsu-Weltmeisterschaften zweimal die Bronzemedaille holte. „Wir haben auch schon gemeinsam trainiert, sie und Alex kennen sich gut“, berichtet der 16-Jährige.

Egal, wie er sich in Sachen Bundeskader auch entscheidet, für die Zukunft hat er sich viel vorgenommen. Schließlich verfolgt der 16-Jährige einen großen Traum: Irgendwann möchte er bei der amerikanischen MMA-Liga UFC mal in das Oktagon steigen. „Ne-Waza ist dafür ein großer Vorteil. Da kann man viel am Boden machen. Außerdem kann ich ja auch schlagen und treten“, erklärt Asendorf. Dass man in der UFC und als MMA-Fighter viel Geld verdienen kann, ist selbstverständlich ein netter Nebenaspekt. „Das größte Problem ist aber erst mal, einen guten Verein mit starken Trainingspartnern zu finden“, erklärt Asendorf. Außerdem ist das No-Gi-Kämpfen, also ohne traditionellen Anzug, noch Neuland für ihn. Bei dem X-Mas-Turnier in diesem Jahr möchte er sich daran erstmals versuchen. Dafür wird er in den nächsten Monaten hart trainieren – Kampfsport ist schließlich sein Leben.