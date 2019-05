Marlo Siech musste in der Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Sein Ausfall im Pokalfinale wäre ein großer Verlust für den SV Atlas Delmenhorst. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Statt mit einer gelungenen Generalprobe nochmals Selbstvertrauen für das Pokalfinale zu tanken, haben die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst bei ihrem finalen Oberliga-Spiel der Saison eine maue Leistung auf den Rasen gebracht. Durchaus verdient kassierte Atlas so vor heimischem Publikum gegen die Gäste des Heeslinger SC die elfte Niederlage der Spielzeit – 0:1 (0:1). Mit 38 Punkten auf dem Konto beendet Atlas seine Spielzeit auf dem zehnten Rang. Wirklich von Bedeutung war das Endklassement nach Abpfiff jedoch nicht. Das Pokalfinale am nächsten Sonnabend gegen den Liga-Konkurrenten TuS Bersenbrück schwebt spätestens seit dem sicheren Klassenerhalt über allem.

Und so war es nicht unbedingt das Ergebnis, das die SVA-Verantwortlichen störte, sondern vielmehr der teils müde und inspirationslose Auftritt einiger Spieler. Die meisten der etwa 300 Zuschauer hatten sich schon längst auf den Heimweg gemacht, als Sportvorstand Bastian Fuhrken alle Akteure nochmals auf dem Rasen versammelte und einen Appell an sie richtete. Offensichtlich hatte er sich vor solch einer Partie wie gegen den TuS Bersenbrück mehr von einigen Spielern erhofft – nicht viele nutzten die Gelegenheit, um sich mit Nachdruck für die Startelf zu empfehlen.

Fokus aufs Pokalfinale

Verständlicherweise zeigte sich Interimscoach Daniel von Seggern ebenfalls nicht gerade begeistert von der Leistung. „Das war spielerisch mit Abstand schlechter als zuletzt gegen FC Wunstorf. Wir mussten aber auch viel wechseln und haben angeschlagene Akteure geschont. Vielleicht hatte der eine oder andere schon Sonnabend im Kopf“, sagte der Coach, merkte aber durchaus zu Recht an: „Es war ja auch noch nicht das Pokalfinale. Wir haben nun etwas Zeit. Wichtig ist, dass allerspätestens jetzt bei wirklich jedem Spieler der Schonmodus ausgeschaltet ist.“ Die Blau-Gelben werden in dieser Woche erst mal ganz normal trainieren: Ein paar Dinge sollen laut von Seggern noch einstudiert und angesprochen werden, ansonsten stehen viele spielerische Sachen auf dem Trainingsplan. Bereits am Freitag brechen die Blau-Gelben dann gen Hannover auf – beide Finalisten erhalten die Möglichkeit, ihr Abschlusstraining im Eilenriedestadion in der niedersächsischen Landeshauptstadt auszutragen. „Wir wollen da kein Risiko eingehen und am Sonnabend dann etwa verspätet ankommen, weil wir im Stau oder so stehen“, erklärte von Seggern.

Atlas lief gegen den Heeslinger SC in einem 4-3-3-System auf. In der Abwehr bekleideten Kevin Radke und Dennis Mooy die Außenverteidigerpositionen, in der Mitte agierten wie üblich Karlis Plendiskis und Marlo Siech – Letztgenannter musste in der Pause jedoch angeschlagen ausgewechselt werden. Davor postierten sich Nick Köster, Thomas Mutlu und Stefan Bruns. Im Sturm starteten unter den Augen von Bersenbrück-Trainer Farhat Dahech Tom Schmidt, Patrick Degen und Musa Karli. Allerdings verließ Atlas-Spielermacher noch vor der Halbzeit das Spielfeld verletzt. Nach Abpfiff humpelte Karli mit einem dick bandagierten Knöchel über den Platz.

Ereignisarmes Spiel

Sonderlich viel Erwähnenswertes passierte in der Anfangsphase erst mal nicht: Heeslingen brachte Atlas hier und da mit aggressivem Pressing in Bedrängnis, Torchancen kreierten die Gäste aus diesen Ballgewinnen jedoch kaum. Nach 20 Minuten fand Atlas besser ins Spiel und kam kurz darauf zu einer ersten guten Möglichkeit. Karli hatte im Strafraum mehrere HSC-Verteidiger ausgetänzelt, ehe er das Leder auf den ersten Pfosten brachte. Hier behinderten sich Mutlu und Schmidt jedoch gegenseitig beim Abschluss, sodass es beim 0:0 blieb (26.). Also zumindest für weitere zwei Minuten: Nach einem klugen Zuspiel tauchte der HSC-Verteidiger Marco Sobolweski freistehend auf der linken Atlas-Abwehrseite auf. Sein Schuss schlug unhaltbar für SV-Keeper Florian Urbainski im unteren Eck zum 0:1 (28.) ein. Noch vor der Pause hätten die Gäste das zweite Tor machen können. Erneut brach Heeslingen auf der linken Verteidigerseite durch, Sobolewski köpfte den Ball jedoch gegen die Latte (38.).

Auch in Durchgang zwei besaß der Oberliga-Achte zunächst die besseren Chancen. Tatsächlich lief er zweimal allein auf Urbainski zu, beide Male blieb der Atlas-Schlussmann jedoch Sieger. Erst in der Schlussviertelstunde wachten die Blau-Gelben in der Offensive etwas auf: Degen verfehlte den HSC-Kasten (73.); drei Minuten später streifte ein Kopfball des eingewechselte Thore Sikkens die Latte – das war es dann aber tatsächlich auch schon. „Den Willen kann man den Jungs nicht absprechen. Aber das wirkte alles etwas müde heute, nicht immer haben sie den letzten Meter gemacht“, meinte von Seggern und sagte mit Blick auf Sonnabend: „Das ist ein anderes Spiel. Da kann viel passieren.“