Große Freude über den Derbysieg: Die Spieler der HSG Delmenhorst feierten den Erfolg ausgiebig. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Manchmal nehmen Partien eine Wendung, die sich im Anschluss weder Akteure noch Trainer so recht erklären können: Die HSG Delmenhorst kontrollierte das Derby in der Handball-Oberliga gegen die TSG Hatten-Sandkrug über weiter Strecken. Tatsächlich bestanden nach 43 Minuten beim Stande von 22:16 keinerlei Zweifel mehr am Ausgang der Partie. Also eigentlich. Denn plötzlich wurde es nochmals spannend und dramatisch. In den finalen fünf Minuten hätten beide Teams das Spiel noch entscheiden können. Umso größer war die Freude bei den Delmenhorstern, als sie dieses eigentlich schon aus der Hand gegebene Derby doch noch mit 27:25 (13:11) für sich entschieden.

Bevor HSG-Coach Jörg Rademacher allerdings über den Derbysieg sprechen wollte, hatten er und der HSG-Vorsitzende Jürgen Janßen noch Neuigkeiten zu verkünden: Seinen zum Ende der Saison auslaufenden Vertrag hat der Coach um zwei weitere Jahre verlängert. Außerdem hat die HSG mit Mario Reiser den ersten Neuzugang für die nächste Spielzeit verpflichtet. Aktuell spielt der Linksaußen noch beim Verbandsligisten TV Neerstedt und ist dort mit 110 Toren in 17 Partien der Topscorer der Grün-Weißen. „Mario ist einer der besten Spieler hier auf seiner Position. Er passt in unser Konzept rein. Ein Glücksgriff für uns“, sagte Rademacher. Denn tatsächlich mussten die Verantwortlichen auf dieser Position handeln, da Niclas Schanthöfer den Verein nach mehreren Verletzungen zum Ende der Saison verlässt.

Wie Rademacher weiter erzählte, steht der Kader für die neue Saison zu 80 Prozent. „Mit einigen Spielern führen wir aktuell noch Gespräche“, ergänzte Janßen, „wir treiben den Umbruch voran.“ Die beiden Verantwortlichen tauschen sich aktuell fast täglich aus und schauen, was noch möglich ist. Schließlich verfolgt die HSG auch große Ziele. „Wir wollen in die neue Regionalliga“, betonte Janßen. Diese wird zur Saison 2020/21 eingeführt.

Start verschlafen

Vor über 400 Zuschauern verschlief die Rademacher-Sieben den Start. Nach fünf Minuten führten die Gäste um den ehemaligen HSG-Spielermacher Andre Haake mit 4:0. Der Plan der Hattener ging in dieser Phase voll auf. Mit schnellen, schnörkellosen Angriffen überwanden sie die Deckung der Gastgeber. Gleichzeitig haperte es im Offensivspiel der Hausherren. Erst nach sechs Minuten schlossen sie den ersten Angriff erfolgreich ab. „Wir sind schleppend gestartet, haben uns dann aber gesteigert“, sagte Rademacher, der auf seinen Spielmacher Frederic Oetken verzichten musste. Er zog sich im Spiel gegen den VfL Fredenbeck einen Muskelfaserriss zu. Ein Grund für die Leistungssteigerung nach etwa zehn Minuten: Rademacher tauschte auf der Torhüterposition und brachte Mirko Lettmann für den bis dato glücklosen Sönke Schröder.

Lettmann gab der 6:0-Deckung Sicherheit, zudem parierte er einige Bälle stark. Beides führte dazu, dass sich die Delmenhorster herankämpften und nach 13 Minuten durch Tim Coors den Ausgleich erzielten. Fortan entwickelte sich ein recht ausgeglichenes Spiel, das vor allem durch beide Abwehrreihen bestimmt wurde. Allerdings hatte die Rademacher-Sieben bis zur Pause leichte Vorteile, weil die Hattener immer wieder überhastet abschlossen und den Delmenhorstern so leichte Tore ermöglichten – 13:11 der Pausenstand. „Unser Gegner hat sicher nicht damit gerechnet, dass wir so starten würden. Aber wir waren später dann oft zu schnell in unseren Abschlüssen“, bemängelte TSG-Trainer Hauke Rickels.

In Durchgang zwei übernahm die HSG vollends die Kontrolle. „Diesmal haben wir den Start nicht verschlafen“, freute sich Rademacher. Bis zu 43. Minute waren die Delmenhorster auf 22:16 davongezogen. Es roch nach einem souveränen Derbysieg. Doch die Gäste steckten nicht auf und profitierten davon, dass die HSG den Faden verlor. So legten die Hattener angeführt von einem in dieser Phase überragenden Andre Haake einen 7:1-Lauf innerhalb von sechs Minuten hin – 23:23 (50.).

Es entwickelte sich so eine packende und unterhaltsame Schlussphase, in der beide Teams einige Fehler machten. Doch erneut wechselte Rademacher den Schlussmann und bewies damit erneut ein goldenes Händchen. „Sönke hat drei, vier 100-prozentige Chancen gehalten“, lobte Rademacher seinen Torhüter. 30 Sekunden vor Schluss warf TSG-Akteur Keno Lücken den Ball beim Stand von 26:25 für die HSG ins Aus. Mit dem Schlusspfiff erzielte Marcian Markowski den 27:25-Endstand und ließ die HSG explodieren – ausgelassen feierten die Spieler und Betreuer diesen Sieg. Rademacher: „Das Team hat bis zum Schluss gefightet. Hut ab davor. Die Mannschaft mit dem größeren Willen hat heute gewonnen.“

Dass etwas Glück dabei war, stritten weder die Spieler noch er dabei ab. TSG-Coach Rickels hätte derweil ein Remis als gerecht empfunden, war aber auch nicht allzu niedergeschlagen. „Für die Zuschauer war das doch ziemlich geil. Die Partie war fair. Sie war tolle Werbung für den Handball in der Region Oldenburg.“ Außerdem hätte sich seine Sieben stark zurückgekämpft.