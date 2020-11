Maximilian Klatte liebt Fußball. Natürlich würde er gerne wieder auf dem Feld stehen und mit dem VfL Stenum in der Fußball-Bezirksliga um Punkte kämpfen, doch die Corona-Pandemie verhindert das aktuell. Der 32-Jährige gehört jedoch auch zu den Sportlern, die Themen reflektieren: „So toll Fußball ist – ich beschäftige mich jeden Tag damit – ist es auch richtig, dass wir Amateursportler jetzt einen Schritt zurücktreten. Jeder sollte da an seine Großeltern denken und in die eigene Familie schauen. Gesundheit ist das allerwichtigste. Im Amateursport geht der Verzicht aktuell leichter, man muss sich beispielsweise nur mal die Gastronomie ansehen, die es sehr schwer hat derzeit“, erzählt er.

Klatte stand unter anderem für den VfL Oldenburg in der Oberliga und den SV Atlas Delmenhorst in der Landesliga auf dem Rasen, bevor er im Sommer 2017 zum VfL Stenum wechselte und seitdem in der Bezirksliga zu den prägenden Akteuren gehört. Derzeit ruht der Vereinsbetrieb wie überall sonst auch im Breitensport. Die Kicker halten sich individuell fit. Trainer Thomas Baake hat seinen Schützlingen keine Trainingspläne mitgegeben. „Er vertraut uns da. Kürzlich sollte aber jeder bei WhatsApp ein Video einstellen, wie er sich fit hält. Fast alle Spieler haben was geschickt. Ich habe den Eindruck, dass sich alle fit halten wollen und dass sie das Bedürfnis nach Sport haben“, meint Klatte. Radfahren, Schwimmen, Joggen oder Kräftigungsübungen waren dabei. „Ich selber mache jeden Tag Sport. Ich laufe, ich spanne zu Hause mein Rennrad auf die Rolle“, berichtet Klatte. Und er spielt Fußball. „Ich habe das Glück, dass ich im Garten zwei Handballtore habe. Die Nachbarn denken da auch 'Was ist das denn für ein verrückter 32-Jähriger, der da dauernd alleine Fußball spielt'. Ich kann auch in dem Alter noch dazulernen. Ich versuche, Abwechslung reinzubringen, dribbele mit beiden Füßen, übe Abschlüsse“, berichtet er.

Hoffnung auf Saisonabschluss

Klatte hofft, im Januar oder Februar wieder auf den Plätzen des VfL trainieren zu dürfen – die Stenumer haben mittlerweile einen Kunstrasenplatz. Er ist zuversichtlich, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Zwölf Partien haben die Stenumer noch offen, Mitte März soll es laut Spielplan weitergehen. „Man muss zuversichtlich bleiben, aber es hängt natürlich von den Infektionszahlen und der Impfstoffentwicklung ab. Pessimistisch zu sein, bringt nichts“, blickt Klatte voraus.

Klatte, wie hier gegen GVO Oldenburg, ist ein torgefährlicher Spieler, der sich als hängende Spitze auf dem Platz am wohlsten fühlt. (INGO MöLLERS)

Den Start des VfL – sechs Punkte aus vier Spielen – bewertet er als zufriedenstellend, sieht jedoch Luft nach oben. „Punktetechnisch sind wir im Soll, aber das Heidkrug-Spiel (1:2-Niederlage, Anmerkung der Redaktion) war unbefriedigend. Da haben wir schlechten Fußball gespielt und auch die Leidenschaft hat gefehlt“, moniert Klatte. Dem Team fehle ein wenig die Balance zwischen Spielfreude und Kreativität sowie Disziplin und defensiver Stabilität. „Die Liga ist sehr ausgeglichen, da entscheidet am Ende die richtige Balance. Dass die Defensive Meisterschaften gewinnt, halte ich ein Stück weit für überholt, aber man muss schon konstant gut performen. Und das fehlte uns in der Vergangenheit etwas. Wir haben nicht konstant auf gutem Niveau gespielt“, sagt Klatte.

Den Stenumer Weg, viele A-Junioren einzubauen, hält er für richtig. „Das ist erst mal ein hervorragender Ansatz. Der Verein hat im letzten Jahrzehnt riesige Schritte nach vorne gemacht. Davon profitieren wir. Werner Bruns muss man stellvertretend für die gute Jugendarbeit nennen. Man sollte den Mut beibehalten, junge Spieler zu integrieren, aber man braucht auch eine gute Altersstruktur“, meint der 32-Jährige. Nur mit Jungen gehe es nicht. „Die A-Junioren haben bewiesen, dass sie unsere Qualität annehmen können. Nicht jeder einzelne direkt, aber mehrere haben kaum Anpassungsprobleme gehabt. Es ist immer ein wenig blöd, jemanden hervorzuheben, aber Silas Dohrmann ist stellvertretend ein gutes Beispiel: Es hat mir sehr imponiert, wie er direkt sehr erwachsen und abgeklärt er spielt. Das ist direkt Herrenfußball gewesen“, lobt Klatte. Grundsätzlich sehe man die gute Nachwuchsarbeit daran, dass der VfL über die Jahre stärker geworden sei, obwohl es nur wenige externe Neuzugänge gegeben habe.

Besonderes Verhältnis zum Coach

Ein wichtiger Faktor beim VfL ist Trainer Thomas Baake. „Zwischen ihm und den Spielern herrscht ein großes Vertrauensverhältnis. Und er macht unheimlich viel für den Verein und die Mannschaft. Man kann das schwer in Worte fassen, wie wichtig er da ist“, sagt Klatte. Dass sein Coach bei Pflichtspielen am Feldrand nicht gerade zu den ruhigen Vertretern gehört, ist unbestritten. „Beim Spiel wirkt es dann so, dass es Streit zwischen Spielern und ihm gibt. Das ist von der Außendarstellung vielleicht nicht immer optimal, aber Reibungen sorgen manchmal auch dafür, dass ein paar Prozente dazukommen“, meint der 32-Jährige. Nach dem Spiel seien Meinungsverschiedenheiten schnell ausgeräumt. „Auf dem Feld stehen auch keine kleinen Kinder, sondern Erwachsene. Da muss man auch mal wegstecken, wenn es etwas lauter wird“, sagt Klatte. Er persönlich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Baake. „Was ich unheimlich schätze, ist die menschliche Komponente. Man kann sich mit Thomas über alle möglichen Dinge unterhalten. Man könnte ihn auch nachts anrufen und er würde einem zur Seite stehen. Das ist unheimlich wichtig“, betont Klatte.

Mit VfL Stenums Trainer Thomas Baake verbindet Klatte ein vertrauensvolles Verhältnis, auch wenn es auf dem Feld mal lauter werden kann. (INGO MöLLERS)

Der 32-Jährige ist auf dem Feld ein Allrounder, hat schon diverse Positionen bekleidet. „Ich fühle mich als hängende Spitze am wohlsten. Da kann ich das Spiel offensiv mitgestalten und Tore schießen. Da ich aber auch defensivere Positionen schon gespielt habe, gefällt mir auch der Teil, nach hinten mitzuarbeiten. Zu den Aufgaben gehört das Anlaufverhalten, das aggressiv, aber auch klug sein muss“, beschreibt Klatte.

Bezirksliga entwickelt sich positiv

Das taktische und technische Niveau auf Bezirksebene ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, sagt Klatte. „Es wird viel Wert auf Taktiken und Formationen gelegt. Grundsätzlich finde ich das gut, weil es zeigt, dass sich Amateursportler mit ihrer Sportart intensiv beschäftigen. Aber ich warne auch davor, zu verkopft und verwissenschaftlicht an den Fußball heranzugehen.“ Grundtugenden wie Zweikampfverhalten bleiben essenziell. „Wenn man Zweikämpfe nicht gewinnt, nutzt einem das tollste System nichts. Und man muss aufpassen, da ein taktisches Korsett einengen kann. Der Spaß muss im Vordergrund stehen. Ich rufe da die Offensive zur Kreativität auf: Sie muss auch mal aus dem taktischen Konzept herausgehen“, meint der 32-Jährige, der gerade seine Junioren-Elite-Lizenz absolviert, die Voraussetzung für die Trainer-A-Lizenz ist. B-Lizenzinhaber ist er seit dem Jahr 2014. „Es ist richtig, den Fußball weiterzuentwickeln, aber man erfindet ihn nicht neu“, sagt er.

In einigen Jahren will er gerne im Trainerbereich arbeiten. Bis vor 18 Monaten war er als Co-Trainer der A-Jugend des VfL mitverantwortlich. „Ich bin da aber erstmal ausgestiegen, weil ich selber noch unheimlich gerne spiele und auch privat viel zu tun habe, sodass ich den Jungs da nicht mehr länger hätte gerecht werden können. Aber ich habe ein Rieseninteresse am Trainer sein und würde gerne mal eine ambitionierte Jugend- oder Herrenmannschaft trainieren. Aktuell spiele ich aber einfach noch zu gerne, daher stelle ich das Trainerdasein erstmal noch hintenan“, berichtet Klatte.