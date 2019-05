Heidkrugs Coach Selim Karaca musste seine Elf nach der Partie erstmal seelisch aufbauen, doch das Unentschieden könnte der entscheidende Punkt im Meisterrennen gewesen sein. (INGO MÖLLERS)

Wardenburg. „Die Jungs tun so, als ob die Welt untergeht“: TuS Heidkrugs Trainer Selim Karaca musste nach dem Abpfiff der Kreisliga-Partie beim VfR Wardenburg zunächst einmal seelische Aufbauarbeit bei seinen Kickern leisten. „Ich habe ihnen gesagt, dass dieser Punkt maximal wichtig ist“, stellte Karaca klar. In der Tat: Mit dem 1:1 kommt der TuS auf 69 Zähler. Und auch wenn der Ahlhorner SV (66) in den letzten acht Tagen 20:0 Tore gegen RW Hürriyet und den SV Achtermeer erzielt hat, liegt der Verfolger immer noch 17 Tore und drei Punkte hinter dem Tabellenführer. Wenn der ASV gegen den TV Munderloh und den TSV Großenkneten keine Wunder vollbringt, kann sich Heidkrug beim Harpstedter TB und bei RW Hürriyet sogar noch eine Niederlage leisten.

Heidkrugs Spieler mussten nach dem Abpfiff auch deshalb von Karaca beruhigt werden, weil die zweite Halbzeit sehr emotional verlief, dazu gab es einige Rangeleien nach den fast 100 Minuten Stresstest. „Wir hatten den vermutlichen Aufsteiger am Rande einer Niederlage“, verkündete Wardenburgs Coach Sören Heeren stolz. Und das zu Recht, denn am Ende stand ein Chancenplus des VfR auf dem Notizzettel. „Das Unentschieden ist absolut okay“, ordnete Karaca den Punkt ein.

Spannendes Spiel mit Platzverweis

Im Grunde gab es zwei verschiedene Halbzeiten. Abgesehen vom Schrägschuss Tim Conrings nach drei Minuten konnten die Gastgeber vor 110 Zuschauern offensiv anfangs keine Akzente setzen. „In der ersten Hälfte wollten wir irgendwie keinen Ball nach vorne spielen“, rätselte Heeren über die Passivität seiner Elf. Man hatte ständig das Gefühl, als spielte der Spitzenreiter in Überzahl, deshalb versandeten sämtliche Wardenburger Versuche im guten Positionsspiel der Delmenhorster. Zudem lud VfR-Innenverteidiger Nico Bruns die Gäste zweimal ein. Zunächst unterlief ihm per Kopf fast ein Eigentor (11.), dann bediente er Nils Giza, der unbedrängt aufs Wardenburger Tor zulaufen konnte. Aber VfR-Keeper Thorben Engelbart brachte noch eine Hand an den Ball (14.).

Die Heidkruger Führung vier Minuten später war zu diesem Zeitpunkt hochverdient. Giza kam wieder über links durch und legte zurück auf Jesper Müller-Nielsen, der das Spielgerät vom linken Sechzehner-Eck ins lange Eck schlenzte. Bis zur Pause hätte Luca Reinhold (40. Kopfball ans Außennetz, 42. per Konter) erhöhen können, nach dem Seitenwechsel spielten die Gäste einen 3:1-Konter (60.) nicht gut aus. Anders ausgedrückt: Wardenburgs starker Innenverteidiger René Jürgens verteidigte es sehr gut. Sein Team hatte jetzt wesentlich mehr Zugriff. Als Heeren schließlich Flügelflitzer Nexhdet Berisha brachte, kam auch Torgefahr hinzu. Conring wurde von Marc Metzner noch einschussbereit abgeblockt (62.). Doch als sich Berisha rechts durchsetzte und Lennart Schönfisch bediente, war der Ausgleich fällig. Wardenburgs Vielspieler blieb cool und traf zum 1:1 (68.). „Lennart ist mein Spieler der Saison. Er hat für die A-Jugend und für uns alles durchgespielt und über 60 Partien absolviert“, schwärmte Heeren vom 18-jährigen.

Die Partie galt auch als Duell der besten Kreisligatorhüter. Nach Engelbarts Arbeitsnachweis in Halbzeit eins glänzte Heidkrugs Maxi Hiller gegen Finn Albertzarth (70.). Dann wurde es hektisch, als Conring gegen Alex Rautenhaus den Fuß drüberhielt und mit Gelb gerade noch davonkam. „Ganz dunkel“, warnte Schiri Sascha Rustler den Sünder, der dann in der 89. Minute schließlich doch per Ampel gehen musste. Kurz zuvor wäre Wardenburgs Sturmspitze nach einer Kerze von Giza fast das mittlerweile nicht unverdiente 2:1 gelungen.

Karaca reagierte auf die Überzahl, indem er Waldemar But in die Spitze schickte. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, weil Wardenburg ebenfalls die Siegchance witterte. „Bei mir überwiegt die Freude über die zweite Halbzeit, davor waren wir einfach zu ängstlich“, fasste Heeren zusammen. Karaca bilanzierte: „Wir hatten vor dem Spiel eineinhalb Joker, einen halben haben wir verbraten. Jetzt geht es nach Harpstedt, die sind meiner Meinung nach die stärkste Rückrundenmannschaft.“ Ein Sieg am Freitagabend beim Tabellendritten und der TuS ist zu 99 Prozent Meister.