Anette Behnen erwischte einen guten Tag und entschied sowohl ihr Einzel als auch ihr Doppel zu Gunsten des Huder TV. Zu einem Gesamtsieg reichte das jedoch nicht. (INGO MöLLERS)

Barrien. Die Hürde Barrier TC hat sich für die Tennis-Damen 50 des Huder TV einmal mehr als unüberwindliches Hindernis erwiesen. Mit 4:5 ging das Spitzenspiel mit Derby-Charakter in der Tennis-Nordliga für das Team um HTV-Mannschaftsführerin Elvira Precht verloren. Damit haben die Huderinnen wohl auch keine Chance mehr auf den Titelgewinn. „Der Sieg der Gastgeberinnen geht in Ordnung, waren sie doch ein kleines Quäntchen besser“, erkannte Precht die Leistung des Kontrahenten neidlos an. In der auf hohem spielerischen und kämpferischen Niveau ausgetragenen Partie der ewigen Rivalen überzeugten die Gastgeberinnen in den Einzeln, während das Huder Team in den Doppeln seine Vorteile hatte. Beide Mannschaften waren zu diesem immer wieder brisanten Duell in Bestbesetzung angetreten, und entsprechend gut waren die gebotenen Leistungen vor den zahlreichen Zuschauern.

Horstmann verliert das Spitzeneinzel

Maßgeblichen Anteil am hohen Niveau hatte bereits das Eröffnungseinzel zwischen Sabine Kaehler, der Nummer drei des TCB, und Anette Behnen. Aus der von langen Ballwechseln geprägten und mit technischen Finessen gespickten Partie ging nach mehr als zweistündiger Spielzeit die Huderin als 6:4, 6:2-Siegerin hervor und verhinderte damit eine frühzeitige Niederlage ihres Teams.

Zuvor hatte lediglich Chun Oberwandling, die sich einmal mehr in blendender Spiellaune präsentierte und ihrer Kontrahentin Anett Wilkop beim 6:2, 6:2-Erfolg nicht den Hauch einer Siegchance ließ, für die Gäste punkten können. Aber genauso souverän wie Oberwandling für Hude präsentierten sich die Barrierinnen in den anderen Einzeln bei ihren ungefährdeten Zweisatzsiegen.

Am besten zog sich bei den Auftaktspielen noch die Nummer sechs der Huderinnen, Uta Waldmann-Jacobi, bei der knappen 4:6, 4:6-Niederlage gegen Monika Westmeyer aus der Affäre. Letztlich fehlte ihr in den entscheidenden Phasen die nötige Konzentration und etwas Glück, sodass ihrer Kontrahentin jeweils ein Break in den Sätzen genügte, um erfolgreich zu sein.

Weit von ihrer Bestform entfernt präsentierte sich dagegen Gaby Ulrich, die sich ihrer früheren Mannschaftskameradin Elke Maffry mit 1:6, 3:6 geschlagen geben musste. Auch Barbara Moser blieb unter ihren Möglichkeiten. Die Huderin, die das schnelle Spiel bevorzugt, fand gegen die weich und hoch gespielten Bälle ihrer Gegnerin Claudia Schröder nicht in den sonst gewohnten Rhythmus und unterlag überraschend deutlich mit 1:6, 2:6. Damit hatten die Einheimischen bereits frühzeitig die Weichen auf Sieg gestellt.

Im mit Spannung erwarteten Spitzeneinzel zweier deutscher Ranglistenspielerinnen verlor Edeltraud Horstmann gegen ihre Dauerrivalin Carola Eiseler leistungsgerecht mit 2:6, 4:6. Vorausgegangen war allerdings ein Match, das über weite Strecken auf Augenhöhe ausgetragen wurde. Es war sowohl von sehr guten Passagen als auch von zeitweiligen Konzentrationsschwächen geprägt. Zu Beginn des zweiten Satzes geriet die bis dahin überlegene Barrierin völlig aus dem Rhythmus, sodass Horstmann eine schnelle 3:0-Führung herausspielte. Doch nur wenig später fand Eiseler, die jetzt erneut druckvoll agierte und unerreichbare Stopps für ihre Gegnerin einstreute, zu ihrem Spiel zurück und fuhr noch einen ungefährdeten Sieg ein. Damit verpassten die Huderinnen das erhoffte Unentschieden nach den Einzeln und gingen stattdessen mit einer 2:4-Hypothek in die abschließenden Doppel.

In diesen präsentierten sich die Huderinnen wie erwartet stark und waren entsprechend erfolgreich. Ulrich und ihre Partnerin Monika Bolte setzten sich deutlich mit 6:3, 6:1 gegen Wilkop/Westmeyer durch, während Behnen/Moser in der Verlängerung mit 3:6, 6:1, 10:7 über Kaehler/Maffry triumphierten.

Aber wieder war es Eiseler, die den Siegeslauf der Huderinnen und ihre Hoffnung, die Partie doch noch gewinnen zu können, stoppte. Mit ihrer Partnerin Schröder gelang gegen die HTV-Kombination Oberwandling/Waldmann-Jacobi ein 6:3, 6:2-Erfolg, der den alles in allem verdienten Gesamtsieg unter Dach und Fach brachte.