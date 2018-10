Stolz, den Marathon in Bremen geschafft zu haben: Jens Weischenberg (von links), Wolfgang Lindenthal, Raphael Lindenthal, Jaika Meyer, Janina Meyer. (fr)

Bremen. Zehntausende Besucher haben die über 7500 Läufer beim Bremen-Marathon angefeuert. Von dieser Unterstützung profitierten sicherlich auch die Athleten des Lauf-Clubs 93 Delmenhorst. Zumindest lassen die Resultate das vermuten: Denn sie überzeugten bei der Großveranstaltung und stellten auf ihren jeweiligen Strecken neue persönliche Bestzeiten auf.

Neben den Sportlern des LC starteten auch diverse Athleten des Lauftreffs Ganderkesee bei dem Marathon in der Hansestadt. Oliver Respondek, Marc Möller und Robert Östmann hatten dabei eine besondere Rolle inne. Ähnlich wie die Zuschauer sollten sie die Läufer motivieren: Vom Veranstalter wurde das Trio als „Pacemaker“ engagiert. „Wir sollten die Läufer über 1:40 und 1:50 Stunde ins Ziel geleiten. Unsere Aufgabe bestand darin, die Läufer am Anfang zu ‚bremsen‘ und am Ende zu ‚ziehen‘, um die gewünschten Zielzeiten zu erreichen“, erklärte Östmann.

Mit dem eigenen Abschneiden konnte das Trio dabei auch durchaus zufrieden sein. Östmann erreichte das Ziel der Halbmarathon-Strecke nach 1:39,07 Stunde – gleichbedeutend mit Rang 349. Möller und Respondek folgten ihm etwas mehr als zehn Minuten später: Erstgenannter landete mit seiner Zeit von 1:49,42 Stunden auf Platz 1142. Respondek überquerte die Ziellinie drei Sekunden danach und landete damit auch drei Ränge hinter seinem Teamkollegen. Die beste Zeit aller Lauftreffler auf dieser Distanz lieferte allerdings Raphael Lindenthal ab. Er erreichte das Finish nach 1:37,51 Stunde – verbesserte seinen persönlichen Rekord damit mal eben um knapp acht Minuten – und schloss das Rennen auf Rang 349 ab. Wolfgang Lindenthal brauchte knappe vier Minuten länger (1:41,01 Stunde) und verpasste das Podest in der Altersklasse 60 als Vierter damit hauchdünn. Er war der einzige Lauftreffler, der beim Halbmarathon an einer Medaille schnupperte.

Auch Joel Einemann vom TTSC Delmenhorst kam nicht in die Reichweite von Edelmetall: Er war zwar schnell unterwegs (1:35,35 Stunde), in der Hauptwertung verpasste er trotzdem einen Platz unter den besten 200 Finishern. Einemann landete auf Rang 271. Den Halbmarathon nahm auch LC-Sportlerin Jaika Meyer in Angriff. Zwei Jahre nach ihrem ersten Start verbesserte sie ihre Bestzeit um sieben Minuten (1:57:43 Stunde) und schloss damit auf Platz 83 in der weiblichen Hauptklasse ab. In der Gesamtwertung reichte es zu Rang 325. Auf der Marathon-Strecke waren es mit Jens Weischenberg und Janina Meyer wieder die zwei Top-Athleten des Lauf-Clubs, die besonders hervorstachen: Weischenberg pulverisierte seine Bestzeit aus dem Vorjahr. Nach 2:55,53 Stunden erreichte er das Ziel und war damit ganze 50 Sekunden schneller unterwegs. In der Gesamtwertung wurde er damit 17., in der Altersklasse 40 Vierter. Die Leistung des Delmenhorsters wird dabei nur noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass er erst vor drei Wochen beim Marathon in Berlin war. „Ich war mir gar nicht sicher, ob ich nach Berlin noch einen Marathon laufen soll. Aber ich habe dann einen Freund begleitet. Dass es so gut für mich läuft, hätte ich vor dem Rennen nicht für möglich gehalten“, freute sich Weischenberg.

Die unangefochtene Nummer eins der LC-Frauen, Janina Meyer, absolvierte den Marathon in 3:19,22 Stunden. Damit errang sie Platz zwei in der Altersklassenwertung und den Gesamtplatz vier unter 166 Teilnehmerinnen. Auch für Meyer war es der zweite Marathon innerhalb von drei Wochen. „Ich bin ganz zufrieden mit meiner Zeit. Eine neue Bestzeit war nicht zu erwarten und ein Platz unter den ersten drei Frauen war auch nicht erreichbar, dafür war der Abstand viel zu groß. Immerhin habe ich meinen vierten Platz aus dem Vorjahr gehalten“, sagte Meyer. Sie und Weischenberg werden in zwei Wochen in Oldenburg antreten und mit der Teilnahme am Halbmarathonlauf die Saison beschließen.

Weitere Informationen

Weitere Ergebnisse der Lauftreff-Sportler

10-Kilometer-Lauf : 997. Platz Werner Kruse – 58,47 Minuten; 1015. Axel Hoppe – 59,06; 1016. Tanno Schild – 59,06; 1234. Britta Smith – 1:02,26 Stunde; 1488 Gernod Kauß – 1:06,45; 1788. Angela Germer – 1:18,01

Halbmarathon: 492. Platz Niklas Meyer – 1:44,47 Stunde; 1736. Enrico Tauschke – 1:57,48; 2582. Andreas Meyer – 2:08,27; 2629. Birgit Möller – 2:09,21; 2732. Celina Ahlers – 2:11,45