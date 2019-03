Großer Jubel über den siebten Saisonsieg: Die Handballerinnen des TV Neerstedt feierten den Erfolg gegen den FC Schüttorf ausgelassen. (INGO MöLLERS)

Neerstedt. Sie klatschten sich mit strahlenden Gesichtern ab, ehe sie den siebten Saisonsieg im Kreis hüpfend feierten: Die Handballerinnen des TV Neerstedt sind mit dem 33:21 (19:15)-Heimerfolg gegen den FC Schüttorf dem Klassenerhalt in der Handball-Oberliga näher gekommen. "Wir haben einen Riesenschritt auf unser Ziel zu gemacht. Nach diesem Spiel können wir erstmal durchatmen", freute sich TVN-Coach Maik Haverkamp über den Erfolg.

Tatsächlich können die Grün-Weißen nicht mehr von den beiden Teams auf den direkten Abstiegsplätzen eingeholt werden. Warum also übten sie sich in Zurückhaltung und verzichteten auf die ganz große Sause? Nun, die gleitende Skala ist hier das Stichwort. Denn wie viele Teams am Ende wirklich den Gang in die Landesliga antreten müssen, entscheidet sich erst am Saisonende und hängt von den höheren Ligen ab. Aber selbst bei mehr als zwei Absteigern ist die Ausgangslage der Neerstedterinnen für die finalen drei Partien sehr komfortabel – mit einer 15:31-Bilanz belegen sie Rang zehn.

Man muss der bisherigen Leistung der Haverkamp-Sieben einfach Respekt zollen. In einer Liga mit einem extremen Leistungsgefälle gewinnt sie genau die Partien, die sie für den Klassenerhalt eben auch gewinnen muss. Selbst wenn die Aufsteigerinnen zwischendurch mal deftige Pleiten kassiert haben, sobald es wirklich drauf ankommt, sind sie da: Gegen Schüttorf feierten sie den siebten Sieg im siebten Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. "Ich muss das meinem Team wirklich hoch anrechnen, dass es diesem Druck immer wieder standhält", lobte Haverkamp.

Nervöser Beginn

Für beide Mannschaften hatte diese Partie eine große Bedeutung: Die Gastgeberinnen wollten einen Sieg, um sich weitestgehend aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Die Schüttorferinnen brauchten einen Sieg, um den direkten Abstiegsplatz zu verlassen. Eine Ausgangslage, die sich auf der Platte bemerkbar machte. Gerade in der Anfangsphase agierten beide Teams etwas hektisch und machten Fehler. Neerstedt hatte Probleme mit der 5:1-Deckung des FC und zudem Pech im Abschluss. So lag die Haverkamp-Sieben nach sechs Minuten mit 2:4 im Hintertreffen. Allerdings fing sie sich recht schnell und hatte die Partie mit zwei schönen Angriffen nur eine Zeigerumdrehung später ausgeglichen. Weil die Fehlerquote recht hoch blieb, setzte sich in der Folge zunächst keine Mannschaft ab. Wobei der TVN bis zur 14. Minute stets einem Rückstand hinterherrannte: Nachdem Torhüterin Rieke von Seggern einen Siebenmeter pariert hatte, sorgte Wiebke Kieler für die erste Führung der Grün-Weißen – 9:8. Die Gastgeberinnen hatten nun Aufwind, jedoch ging ihnen für einen kurzen Moment die Struktur im Angriff verloren, als der FC Agnieszka Blacha kurz deckte.

Die Grün-Weißen machten schlussendlich jedoch weniger Fehler als die Gäste und erspielten sich bis zur Pause trotz etwas Sand im Getriebe eine 19:15-Führung. „Ich habe meinem Team gesagt, dass der Beginn der zweiten Halbzeit der Knackpunkt wird. Wir haben darauf gehofft, dass Schüttorf weiter Fehler macht. Und wir das machen, was jeder Gegner sonst mit uns macht“, sagte Haverkamp und fügte an: „Wir haben das ganze Spiel über cleverer agiert.“

Im Gegensatz zu den Gästen fing sich Neerstedt im Laufe der Partie. Die Grün-Weißen spielten im zweiten Durchgang äußerst souverän und nutzten die Fehler der Schüttorfer aus. Nach 38 Minuten leuchtete so ein 23:15 von der Anzeigetafel, zehn Minuten später ein 29:19. „Wir konnten dann mal Leute spielen lassen, die sonst nicht so oft zum Zug kommen. Die haben das richtig gut gemacht“, sagte Haverkamp. Ein Sonderlob verteilte er dabei an Antonia Kallifidas, die ihr erstes Spiel in der Oberliga machte. Eine starke Leistung zeigte zudem Torhüterin Sina Huntemann, die das Gästeteam mit diversen Paraden zusätzlich entnervte. Haverkamp: „Am Ende haben wir souverän gewonnen. Ich habe das ganze Spiel über keinen Gedanken an eine mögliche Niederlage verschwendet.“