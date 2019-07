Der VfL Wildeshausen um Lennart Feldhus (Mitte) durfte am Wochenende viele Tore bejubeln. (INGO MÖLLERS)

Für ein zweistelliges Resultat reichte es am Ende doch nicht ganz – obwohl es absolut im Bereich des Möglichen lag. Dennoch hat der VfL Wildeshausen am Sonntag eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass die harte Arbeit in der Vorbereitung offenkundig Früchte trägt. Der Fußball-Landesligist nahm den Ahlhorner SV, seines Zeichens immerhin amtierender Kreisliga-Vizemeister, mit 9:0 (4:0) auseinander und präsentierte sich dabei über weite Strecken in einer sehr guten Verfassung.

Der Kantersieg bildete den gelungenen Abschluss eines intensiven Wochenendes. Die Wildeshauser absolvierten seit Freitag ein Trainingslager im heimischen Krandel, das nicht nur viele Trainingseinheiten beinhaltete, sondern auch Radtouren, Taktik und Teambuilding. Ein ziemlich volles Programm also. Doch die Partie gegen Ahlhorn erweckte den Eindruck, dass es genau das Richtige für die Mannschaft von Trainer Marcel Bragula war. Schließlich feierte sie nicht einfach nur zwei Siege, sondern brachte den Ball dabei insgesamt satte 16-mal im Tor unter. Dem deutlichen Erfolg gegen den TuS Schwachhausen (siehe Einklinker) folgte ein noch höherer gegen den ASV. Logisch, dass Bragula nach Spiel Nummer zwei entsprechend zufrieden war. „Die Jungs haben super gearbeitet. Sie haben nicht nachgelassen. Das spricht für den Charakter der Mannschaft“, lobte der Coach seine Schützlinge für deren Willensstärke.

Gegen den zwei Klassen tiefer angesiedelten Kontrahenten ließen die Gastgeber zu keinem Zeitpunkt Zweifel daran aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Vor allem in der ersten Hälfte bestimmten sie das Geschehen und hätten theoretisch noch mehr Treffer erzielen können. Wobei vier ja auch schon eine Menge sind. Trotzdem hatte beispielsweise Robin Ramke nach feinem Pass von Lennart Feldhus bereits in der vierten Minute die erste Top-Chance, spitzelte das Leder jedoch knapp vorbei. Thorben Schütte hätte sich ebenfalls in den ersten zehn Minuten in die Torschützenliste eintragen können, köpfte nach einer Ecke aber knapp über die Latte (7.).

Zwei Minuten später konnten sich die Krandelkicker einmal bei ihrem Torwart Sebastian Pundsack bedanken, dass sie nicht plötzlich in Rückstand gerieten. Der Keeper bewahrte kühlen Kopf, als Dennis Reiter nach einem klasse Zuspiel auf ihn zulief, und parierte. Ansonsten gab der VfL aber weiterhin den Ton an und belohnte sich in Person von Feldhus, der nach einer Hereingabe von außen ASV-Schlussmann Lukas Kaschell aussteigen ließ und zur Führung einschob (18.). Drei Minuten später betätigte sich der Torjäger als Vorlagengeber und bediente den erfolgreich abschließenden Thorben Schütte. Einen tollen Pass von Christoph Stolle vollendete kurz darauf Maximilian Seidel (24.), der noch vor der Pause seinen Doppelpack schnürte (36.).

Nach dem Seitenwechsel hatte Wildeshausen zunächst weniger Gründe zum Jubeln. Zum einen ganz einfach deshalb, weil es bis zum fünften Treffer längere Zeit dauerte. Zum anderen, weil die Partie nun zerfahrener und die Gangart aufseiten des Gegners zuweilen etwas ruppiger wurde. Robin Ramke und Marius Krumland mussten, nachdem die Gegenspieler jeweils hart eingestiegen waren, ausgewechselt werden. So heizte sich die Stimmung zwischendurch unnötig auf, gerade für ein Freundschaftsspiel. Nachdem sich die Gemüter auf beiden Seiten weitgehend beruhigt hatten, wurde aber auch wieder Fußball gespielt. Die Bragula-Elf zeigte sich nun enorm effizient. Feldhus musste nur noch einschieben, nachdem sich Michael Eberle stark durchgesetzt und die Übersicht behalten hatte (70.). Und weil’s so schön war, folgte das Ganze eine Minute später gleich noch mal. Vorlage Eberle, Tor Feldhus. Dass Eberle nicht nur gut vorbereiten, sondern auch selbst vollstrecken kann, bewies er in der Schlussphase gleich dreifach (83., 84., 89.).