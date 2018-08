Tur Abdins Simon Matta war über weite Strecken des Spiels abgemeldet, trotzdem wurde er zum Matchwinner, indem er das 1:0 markierte. (INGO MÖLLERS)

Stenum. Spätestens nach dem Seitenwechsel deutete nicht mehr viel daraufhin, dass in der regulären Spielzeit der Zweitrundenpartie im Fußball-Bezirkspokal zwischen dem VfL Stenum und dem SV Tur Abdin Delmenhorst noch ein Tor fallen würde. Die Begegnung plätscherte vor sich hin, ab und an näherte sich der gastgebende VfL dem von Jens Dekarski gehüteten Kasten, doch wirklich gefährlich wurde es nicht. Der eingewechselte Ole Braun setzte einen Distanzschuss knapp am Abdin-Kasten vorbei (75.), Malte Tönjes und Arnold Koletzek nutzten Kopfballchancen nicht (50., 53., 85.). Die Delmenhorster besaßen überhaupt keine Torchance. Bis zur 80. Minute. VfL-Torwart Maik Panzram kam weit aus seinem Kasten heraus, um einen langen Ball wegzuköpfen. Er beförderte das Leder zu Koletzek, der jedoch keinen sauberen Pass zustande brachte und den Ball in hohem Bogen von links auf die rechte Abwehrseite bugsierte. Dort sicherte der eingewechselte Aho Hanno das Spielgerät und schickte Simon Matta steil. Abdins Neuzugang vom SV Atlas Delmenhorst behielt alleine vor Panzram die Ruhe und schob zum entscheidenden 1:0 ein (80.). "Maik hat es in der Szene richtig gemacht", berichtete VfL-Trainer Thomas Baake. Auch sonst habe seine Elf gut gespielt, er könne dem Team keinen Vorwurf machen. Nur die Effektivität vor dem Tor habe gefehlt. "Und wir haben bei dem Gegentor nur einmal falsch gestanden", sagte Baake.

In der ersten Hälfte war der VfL das spielbestimmende Team. Immer wieder setzten sich Mathias Gaster und Paul Fuhrken auf links oder Mark Gerken und Stefan Keil auf rechts durch. Sie brachten die Bälle dann aber entweder zu ungenau in den Strafraum oder der jeweilige Abnehmer agierte zu unentschlossen, zu langsam oder zu überhastet. Keil verpasste eine Fuhrken-Flanke knapp (10.), kurz darauf blockte Michael Sen in letzter Sekunde einen Abschluss von Lennart Höpker (11.). Zehn Minuten später warf sich Lukas Mutlu in einen Schuss von Fuhrken, der wohl den Weg ins Tor gefunden hätte. In der 28. Minute verzog Höpker freistehend aus acht Metern, in der 34. traf der Mittelstürmer einen Gaster-Querpass nicht voll, sodass der Ball ungefährlich neben und über das Tor segelte. "Stenum hatte gerade in der ersten Halbzeit deutlich mehr Chancen als wir. Wir haben zehn verletzte Spieler, diverse angeschlagene Leute mussten heute auflaufen. Wir haben so noch nie zusammengespielt, die Fitness fehlte. Gerade unter diesen Voraussetzungen bin ich sehr zufrieden. Es war nicht vorherzusehen, dass wir hier heute gewinnen", bilanzierte Abdin-Trainer Christian Kaya. In der ersten 45 Minuten kamen die Aramäer lediglich durch einen Freistoß von Can Blümel zum Abschluss. Diesen griff Panzram im Nachfassen (20.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es dann noch einmal der Platzherr, der offensiv in Aktion trat. Höpker brachte eine Flanke punktgenau zu Maximilian Klatte, der weiter zu Maximilian Bradler passte. Dieser brachte aus zehn Metern jedoch nur ein Schüsschen zustande, das Dekarski problemlos aufnahm. Ohnehin strahlte der Abdin-Schlussmann viel Ruhe aus, faustete mehrere Male das Leder sicher aus der Gefahrenzone. "Wir hatten die größeren Chancen, haben aber vor dem Tor die falschen Entscheidungen getroffen, beispielsweise den falschen Fuß genommen. Bei Kopfballmöglichkeiten nach Standards mangelte es am Timing. Wir müssen uns da belohnen", meinte Baake. Jedoch hätten sowohl Engagement als auch Einsatz gestimmt. "Ich bin absolut zufrieden. Gerade das Spiel gegen den Ball war sehr gut, wir haben eigentlich nichts zugelassen", sagte er.

Es zeichnete sich ein Elfmeterschießen ab. Bis Simon Matta den Treffer des Tages erzielte. "Es war unsere einzige echte Torchance. Diese zu nutzen, ist dann auch Qualität", meinte Kaya. In den kommenden Wochen kehren Verletzte zurück. "Dann spielen wir auch aggressiver, jetzt müssen wir unsere Taktik anpassen", erklärte Kaya. Deutlich wurde ein verändertes Aufbauspiel: Can Blümel, Dennis Thüroff oder Joseph Kaya ließen sich zwischen die Innenverteidiger fallen.

Kurz vor Ende sah Tönjes noch die Gelb-Rote Karte (89.): Er spielte in der eigenen Hälfte einen Freistoß quer, bevor Schiedsrichter Muhammed Yasin angepfiffen hatte. Eine äußerst harte Entscheidung, des auch sonst sehr kleinlich pfeifenden Unparteiischen. In einer fairen Partie ohne ein hartes Foul zeigte er neben der Ampel für Tönjes noch siebenmal Gelb. Unter anderem wurde Klatte wegen einer vermeintlichen Schwalbe verwarnt. "Es war keine und auch die Gelb-Rote Karte am Ende war albern. Aber am Schiedsrichter lag es heute nicht", sagte Klatte. Das sah auch Baake so: "Ich war mit seiner Leistung nicht zufrieden, aber verloren haben wir wegen der mangelnden Effizienz."