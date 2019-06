Tom Geerken (vorne, hier gegen den TuS Eversten) war an den ersten fünf Toren gegen die JSG Emstek/Höltinghausen direkt beteiligt und führte den VfL Stenum so zu einem klaren 8:0-Sieg. (INGO MÖLLERS)

Stenum. Der Respekt war durchaus vorhanden, immerhin empfingen Stenums A-Junioren den Tabellendritten der Fußball-Bezirksliga. Die JSG Emstek/Höltinghausen hatte zuvor acht Spiele in Serie gewonnen und hatte bereits 95 Treffer erzielt. Und: Fast jeder Gäste-Spieler brachte vermutlich 20 Kilo mehr Muskelmasse auf die Waage. Doch gegen die viel flinkeren und spielfreudigeren Stenumer war an diesem Abend kein Kraut gewachsen. „Ich bin begeistert, wie wir heute gespielt haben“, jubelte Co-Trainer Maximilian Klatte nach dem auch in der Höhe verdienten 8:0 (3:0)-Sieg.

Klatte vertrat den privat verhinderten Chefcoach Frank Radzanowski. Dafür war Stenums Verfolger GVO Oldenburg fast in voller Mannschaftsstärke unter den 80 Zuschauern. Allerdings nur bis zur 60. Minute, da stand es bereits 5:0 und die Hoffnung auf einen Stenumer Ausrutscher hatte sich erledigt. Fünf Minuten später erreichte die Oldenburger darüber hinaus ein Anruf aus Cappeln: Der avisierte Gegner sagte das Spiel ab, Wertung 5:0 für GVO. Somit geht Stenum mit vier Punkten und 30 Toren Vorsprung in den Endspurt. GVO muss am Mittwoch nächster Woche nach Emstek, Stenum empfängt 48 Stunden später den TuS Heidkrug. Am 15. Juni könnte GVO gegen Rastede noch einmal nachlegen. Doch das will Stenum verhindern. „Heute war das unser Halbfinale, jetzt freuen wir uns auf das Finale gegen Heidkrug“, blickte Klatte auf das letzte Saisonspiel.

„Man hat den Jungs vorher durchaus eine gewisse Anspannung angemerkt. Aber das muss auch so sein“, beschrieb Klatte die Stimmung in der Kabine. Seine Mannschaft setzte das in 90-minütige Konzentration um, erst in den letzten drei Minuten musste Keeper Marcel Rüdebusch zwei brenzlige Situationen überstehen. Zuvor wechselten seine Vorderleute häufig das Tempo, streuten nach langen Ballpassagen immer wieder weite Bälle über die Emsteker Dreierkette hinweg ein. Nach einigen Halbchancen mischte Stenums Sturmduo Tom Geerken/Jan-Luca Rustler zu zweit fünf Verteidiger auf, Rustler schob nach Geerkens Pass zum 1:0 ein (17.).

Spätestens ab der 30. Minute zeichnete sich ab, dass die recht luftige Verteidigungsstrategie der Gäste nicht die passende Herangehensweise war. Felix Oetjen (29.) und Alexander Kohlhaupt (31. Latte) hatten Topchancen. „Aber die Jungs können von mir aus Chancen vergeben, solange sie den nächsten Zweikampf wieder gewinnen“, erklärte Klatte. Die Vorentscheidung brachte ein langer Abschlag von Rüdebusch, der zuvor eine Ecke heruntergepflückt hatte. Geerken sprintete los, nahm seinem Gegenspieler Steffen Hermes locker zehn Meter ab und lupfte gefühlvoll zum 2:0 ins Tor (41.). Der VfL ging sogar mit einem 3:0 in die Pause, weil Geerken einen Eckball von Fynn Brenneiser verlängerte. Silas Dohrmann köpfte ein (45.+1).

Die Hoffnungen der Oldenburger Zuschauer zerstreuten sich schon 61 Sekunden nach Wiederanpfiff. Dohrmann schickte Geerken, der mit links sein 26. Saisontor zum 4:0 erzielte. Das 5:0 war Geerkens fünfter Scorerpunkt, seinen Lupfer über zwei Verteidiger lochte Rustler ein (56.). Felix Oetjen machte das halbe Dutzend voll, als er nach abgeklatschtem Brenneiser-Schuss abstaubte (68.). Zum 7:0 (72.) gab Mattheo Elsen indirekt die Vorarbeit mit seinem Schuss an den Innenpfosten. Im folgenden Getümmel war Rustler wieder der Gedankenschnellste und erzielte sein 34. Saisontor (72.). „Es zeigt den tollen Charakter der Mannschaft, dass sie auch bei so einer klaren Führung weiter Gas gibt“, lobte Klatte. Silas Dohrmann gelang schließlich noch das 8:0 in der 85. Minute auf Pass von Franko Hische. „Emstek hat immerhin über 90 Tore geschossen und hatte gegen uns keine Chance. Das war richtig gut“, lobte Klatte überschwänglich.