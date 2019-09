Der FC Hude um Trainer Lars Möhlenbrock will den zweiten Dreier einfahren. (MÖLLERS)

Bezirksliga Weser-Ems: Es ist zweifelsohne ein wichtiges Heimspiel, das für den FC Hude auf dem Programm steht. Natürlich muss der Tabellenvorletzte so oder so zusehen, dass er mal wieder drei Punkte einfährt. Dieses Mal wäre ein Sieg jedoch besonders wichtig, denn mit dem SV Brake reist ein Team an, das mit sieben Zählern nur einen mehr hat als die Huder. Wenn man ganz nüchtern das aktuelle Klassement betrachtet, handelt es sich also um ein Kellerduell, wobei man zu diesem Zeitpunkt der Saison natürlich schnell wieder weiter nach oben rutschen kann. Nach zwei achtbaren Unentschieden gegen den WSC Frisia Wilhelmshaven und GVO Oldenburg kassierte der FCH zuletzt ein 0:3 beim TuS Heidkrug. Brake verlor jüngst knapp mit 4:5 gegen den Heidmühler FC, davor deutlich mit 0:5 gegen den SV Wilhelmshaven.

Anpfiff: Sonntag um 14.30 Uhr in Hude