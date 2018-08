Abdins Simon Matta (blau) erzielte zwei Treffer. Dennoch siegten Niklas Heinrich und der VfL Wildeshausen. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Es läuft die letzte Minute im Stadion an der Düsternortstraße bei der Bezirksliga-Fußballpartie zwischen dem SV Tur Abdin Delmenhorst und dem VfL Wildeshausen. Es steht 3:3. Gästekapitän Sascha Görke führt den Ball durchs Mittelfeld auf den Strafraum zu. Links steht ein Mitspieler frei, rechts auch. Steckt er den Ball auf Mittelstürmer Rene Tramitzke durch? Nein. Er verzögert, legt sich den Ball auf den schwachen rechten Fuß und schlenzt. "Eigentlich macht er da alles falsch. Er muss abspielen. Und dann schießt er auch noch mit dem falschen Fuß, mit dem er normalerweise keinen Möbelwagen trifft", beschrieb VfL-Trainer Marcel Bragula die Szene. Doch der Ball senkt sich über Torwart Jens Dekarski in die Maschen – 4:3 für Wildeshausen und damit der Sieg in diesem hochklassigen Spiel. "Fußballherz, was willst du mehr?", meinte Bragula.

Ein großes Lob zollte er dem Gegner, der eine sehr starke Partie abgeliefert hatte. "Das ist extrem bitter, Abdin hätte einen Punkt verdient gehabt", sagte er. Das sah auch Abdin-Trainer Christian Kaya so. "Wir verlieren hier unverdient", sagte er, "aber was will man machen?" Die Enttäuschung war groß. "Wildeshausen hat in der ersten Hälfte nur nach Standards für Gefahr gesorgt, in der zweiten Hälfte waren wir klar besser und hatten mehr Chancen. Aber Wildeshausen ist am Ende eben kaltschnäuziger", fasste Kaya die Partie zusammen.

Blitzstart von Tur Abdin

Gerade mal drei Minuten waren gespielt, da jubelten die Delmenhorster zum ersten Mal: Simon Matta narrte gleich zwei Gegenspieler mit schnellen Haken im Strafraum, scheiterte jedoch an Torwart Felix Dittrich. Den Nachschuss wuchtete Johannes Artan gekonnt in die Maschen – 1:0 (3.). Wildeshausen versuchte fortan, Kontrolle ins Spiel zu bringen. Das gelang durchaus, offensive Durchschlagskraft entwickelten die Gäste jedoch keine. Auch Abdin schafft es nicht, die Abwehrreihe zu durchbrechen, lediglich Can Blümel setzte sich gegen Thorben Schütte durch, schoss aber knapp am Kasten vorbei (28.)

Auf der Gegenseite war es dann ein langer Freistoß nahe der Mittellinie, der letztlich im Tor des SV Tur Abdin landete. Lukas Schneider – dessen Freistöße und Ecken immer wieder mit viel Spin gen Tor drehten – visierte Marius Krumland an. Der köpfte Verteidiger Michael Sen an, von dem der Ball unhaltbar ins Tor trudelte (31.). Zehn Minuten später klingelte es erneut im Kasten von Dekarski, wieder überwand ihn der eigene Mann. Dieses Mal war es Lukas Mutlu, der ins eigene Netz traf (41.). Vorher behauptete Maximilian Seidel stark den Ball auf Außen und spielte diesen auf den in der Mitte lauernden Görke, der jedoch nicht zum Abschluss kam – das übernahm Mutlu.

Den besseren Start in Hälfte zwei erwischten die Gäste. Der eingewechselte Robin Ramke zirkelte das Leder mit dem Außenrist von rechts mit dem rechen Fuß unten links rein – 3:1 (52.). Bragula: "Es darf uns nicht passieren, dass wir das noch aus der Hand geben. Aber Abdin ist ein sehr starker Gegner, bisher unser stärkster. Abdin hat viel Tempo, gerade im Umschaltspiel. Und auch die Mentalität ist besser als in den vergangenen Jahren."

Quasi im Gegenzug schaffte Abdin den Anschluss: Der starke Simon Matta erzielte aus gut 20 Metern mit einem Flachschuss das 2:3 (54.). Abdin spielte nun mit viel Tempo nach vorne, doch auch Wildeshausen wollte weitere Treffer. Knapp wurde es, nachdem sich Alexander Kupka gegen Can Blümel durchgesetzt und Seidel geschickt hatte, der aus spitzem Winkel an Dekarski scheiterte (64.). Bei Abdin übernahm Manuel Celik immer mehr das Kommando und setzte seine Mitspieler stark in Szene. In der 70 Minute kam Artan so an den Ball und passte in die Mitte. Der in dieser Szene hüftsteif wirkende Krumland rutschte weg, Simon Matta schob aus fünf Metern zum Ausgleich ein. Und Abdin wollte mehr, spielte jedoch zu ungenau, beispielswiese in Minute 80 bei einem Vier-gegen-drei-Konter, den Ali Hazimeh und Artan verspielten. Drei Minuten später kam Lukas Matta bei einem Celik-Pass nur einen Schritt zu spät.

In der sehr fairen Partie wurde es in Minute 87 etwas hektisch: Can Blümel gewann den Ball im Mittelfeld und zog los, Abdin hätte einen Überzahl-Angriff fahren können, doch Schiedsrichter Malec Müller pfiff zum großen Unmut der Gastgeber Foulspiel. "Ich hänge die Niederlage nicht am Schiri auf, aber in dieser Saison pfeifen sie sehr unglücklich gegen uns", meinte Kaya. Kurz darauf gelangte der Ball zu Görke, der den Schlusspunkt setzte.