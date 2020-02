Musa Karli (blau-gelb) und der SV Atlas Delmenhorst hielten gegen den SSV Jeddeloh lange die Null. (INGO MÖLLERS)

Edewecht. Der SV Atlas Delmenhorst hat ein kurzfristig anberaumtes Testspiel gegen den klassenhöheren SSV Jeddeloh verloren. Der Fußball-Oberligist unterlag in der auf einem Kunstrasenplatz in Edewecht ausgetragenen Partie mit 0:3 (0:0). Wenngleich das Ergebnis eher zweitrangig war, fiel es laut Key Riebau „ein bisschen zu hoch“ aus. „Die ersten zwei Gegentore waren zu einfach“, meinte der SVA-Coach. Was ihn allerdings positiv stimmte, war, dass seine Elf gegen den Regionalligisten lange die Null hielt.

Dass die Begegnung spontan zustande kam, hatte seinen Grund. „Wir haben lange überlegt, ob es Sinn macht“, sagte Riebau, der momentan viele angeschlagene Spieler in seinem Kader hat. Letztlich sei er froh, dass man sich dafür entschieden hat. Die Trainingsbedingungen in Delmenhorst wären laut Riebau mit Blick auf die Angeschlagenen alles andere als förderlich gewesen.

Ein Testspiel als Einheit kam da besser. „Es war das Wichtigste, dass man in Bewegung bleibt“, meinte Riebau. Während er mit der Defensivleistung seiner Schützlinge über weite Strecken einverstanden war, sah er in Sachen Offensive noch Luft nach oben. Seine Mannschaft habe sich gut ins letzte Drittel vorgespielt, sei dann in ihren Aktionen aber zu überhastet gewesen. „Das ist eine Sache, an der wir weiter arbeiten wollen“, sagte Riebau.

Die Entscheidung im Duell mit seinem Ex-Klub fiel erst in der letzten halben Stunde (63., 67., 90.). Der erste Jeddeloher Treffer war ein Elfmeter. Einen – oder besser gesagt zwei – Wermutstropfen gab es zudem für Atlas. Emiljano Mjeshtri und Karlis Plendiskis mussten mit Wadenproblemen vom Feld. In der Schlussphase standen nur noch zehn Delmenhorster auf dem Feld, weil keiner mehr auf der Bank saß. Immerhin scheinen die Blessuren nicht allzu schlimm zu sein. „Stand jetzt gehe ich davon aus, dass beide die Möglichkeit haben, zu spielen“, meinte Riebau mit Blick auf die Ligapartie beim MTV Wolfenbüttel am kommenden Sonntag.

SSV Jeddeloh - SV Atlas Delmenhorst 3:0 (0:0)

SV Atlas Delmenhorst: Urbainski (46. Göretzlehner) - Plendiskis, Köster, Karli (46. Isik), Janssen, Stütz, Rauh, Mjeshtri (71. Müller), Osei, Siech, Jankovic (46. Plichta)

Tore: 1:0 (63./Elfmeter), 2:0 (67.), 3:0 (90.) SEE